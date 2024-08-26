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    Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 15 yıl görev yapacağı 42 derece doğu yörüngesine göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.
    Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın 50 derece doğu yörüngesindeki testlerinin başarıyla devam ettiğini belirterek, "Ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 15 yıl görev yapacağı 42 derece doğu yörüngesine göndermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı.

    Türksat 6A'nın uzay yolculuğu başarıyla devam ediyor

    Uydunun 50 derece doğu test yörüngesine 20 Temmuz'da ulaştığını ve antenlerinin burada ilk kez açıldığını anımsatan Uraloğlu, testler sonrası Türksat 6A'nın asıl yörüngesine gönderileceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun son durumuna ilişkin şu bilgiyi verdi:

    "Uydunun yörünge manevralarının yapılması amacıyla gerçekleştirilen 5 ateşleme sonrasında 35 bin 786 kilometrede sabitlenerek, testler bu uzaklıkta sürdürülüyor. Şu anda uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı şekilde ilerliyor. Türksat 6A uydumuzun göreve başlaması için geçici yörüngesinde 8 sistemde birçok test yapılıyor.

    Uydumuz üzerinde güç alt sistemi testleri, uydu yönetim alt sistemi testleri, yörünge yönelim ve kontrol alt sistemi testleri, kimyasal itki alt sistemi testleri, elektrikli itki alt sistemi testleri, ısıl kontrol alt sistemi testleri, telemetri, telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemi testleri ile faydalı yük alt sistem testleri uygulanacak.

    Şu anda bu 8 farklı sistemdeki tüm testler başarıyla sürüyor. Bunların tamamlanmasının ardından, ekim ayı sonuna doğru uydumuzu 42 derece doğu yörüngesine göndereceğiz. Daha sonra ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı ülkemizin ve milletimizin hizmetine vereceğiz."

    Uraloğlu, Türksat 6A ile Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 11 ülke arasında yer aldığına dikkati çekerek, "Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi milli güvenliğimiz açısından son derece önemli.

    Türksat 6A uydusu dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşı olacak. Projede çalışan onlarca mühendis ve personel ile uydu ve uzay sanayisi için çok önemli insan kaynağı yetiştirildi." değerlendirmesinde bulundu.

    Bakan Uraloğlu: Türksat 6A'nın yörünge yolculuğu sürüyor Tam Boyutta Gör

    Bakan Uraloğlu, uydunun yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini bildirdi. TÜBİTAK UZAY'ın bu kapsamda uydu yönetim alt sistemini, yörünge yönelim kontrol alt sistemini, güç alt sistemini, elektrikli itki alt sistemini, arayüz kontrol birimlerini ve haberleşme görev yükünü geliştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

    "ASELSAN, Türkiye antenini, almaç, INET ve faydalı yük arayüz birimini gerçekleştirdi. CTECH, telemetri/işaret sinyali vericisinden telekomut alıcıya, yönsüz alıcı anteninden alıcı test bağdaştırıcısına kadar tüm telemetri telekomut ve mesafe ölçüm alt sistemlerini geliştirdi.

    TUSAŞ ayrıca pil panelini de geliştirdi. Türksat 6A uydusunun üretim entegrasyon ve testleri de TÜRKSAT'ın katkıları ile TUSAŞ Kazan Tesislerinde kurulan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) gerçekleştirildi."

    Uraloğlu, "Türksat 6A, 15 yıl hizmet verecek. Uydu, 8,4 kilovat güce sahip bulunuyor. Uydumuz bir yer sabit haberleşme uydusu olarak, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

    Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. TÜRKSAT, 6 aktif haberleşme uydusuyla dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak.

    Ana paydaşların yanı sıra alt yüklenicilerle ülkemizde bir uydu üretim ekosisteminin kurulmasını sağlayan Türksat 6A sayesinde artık uluslararası alanda rekabet edebilecek tam tamına 84 yerli ve milli uydu ekipmanı üretildi. Artık uzay deneyimi elde eden bu ekipmanlarımızı ve alt sistemlerimizi ihraç edebileceğiz" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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