Ülkelerin mobil veri fiyatlandırması açıklandı: Peki Türkiye kaçıncı sırada?

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233 ülkede 1 GB mobil veri maliyetine göre cable.co.uk tarafından 2022'deki Dünya Çapında Mobil Veri Fiyatlandırması listesi hazırlandı. Bu listeye göreyse Türkiye, Orta Doğu'nun en ucuz ikinci mobil veri maaliyetine sahip.

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İşte en ucuz mobil veriye sahip ülkeler:

İsrail: 1 GB mobil veri için 0.04 dolar ödeme yapan İsrail, dünya çapında en ucuz internete sahip ülke. İtalya: 1 GB mobil veri için 0.12 dolar ödenmekte. San Marino: 1 GB mobil veri için 0.14 dolar ödenmekte.

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İşte en pahalı mobil veriye sahip ülkeler:

Saint Helena: 1 GB mobil veri için 41.06 dolar ödeyen Saint Helena, 2022'de internete en çok para ödeyen ülke oldu. Falkland Adaları: 1 GB mobil veri için 38.45 dolar ödenmekte. São Tomé ve Príncipe: 1 GB mobil veri için 29.49 dolar ödenmekte.

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Türkiye Orta Doğu'daki en ucuz ikinci mobil veri fiyatına sahip

Dünya Çapında Mobil Veri Fiyatlandırması 2022 listesine göre Orta Doğu'daki en düşük fiyatlı internete sahip ülke İsrail. İsrail'den sonra ise Türkiye gelmekte. 1 GB mobil veri için Türkiye'de 0.39 dolar ödenmekte.

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