Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ülkelerin mobil veri fiyatlandırması açıklandı: Peki Türkiye kaçıncı sırada?

    Türkiye, 233 ülkede 1 GB mobil verinin maliyetini ölçen Dünya Çapında Mobil Veri Fiyatlandırması 2022 listesine göre Orta Doğu'daki en düşük ikinci mobil veri fiyatına sahip. 
    2

    Türkiye mobil veri fiyatlandırmasında kaçıncı sırada?
    Tam Boyutta Gör

    233 ülkede 1 GB mobil veri maliyetine göre cable.co.uk tarafından 2022'deki Dünya Çapında Mobil Veri Fiyatlandırması listesi hazırlandı. Bu listeye göreyse Türkiye, Orta Doğu'nun en ucuz ikinci mobil veri maaliyetine sahip.

    İşte en ucuz mobil veriye sahip ülkeler:

    1. İsrail: 1 GB mobil veri için 0.04 dolar ödeme yapan İsrail, dünya çapında en ucuz internete sahip ülke.
    2. İtalya: 1 GB mobil veri için 0.12 dolar ödenmekte.
    3. San Marino: 1 GB mobil veri için 0.14 dolar ödenmekte.

    İşte en pahalı mobil veriye sahip ülkeler:

    1. Saint Helena: 1 GB mobil veri için 41.06 dolar ödeyen Saint Helena, 2022'de internete en çok para ödeyen ülke oldu.
    2. Falkland Adaları: 1 GB mobil veri için 38.45 dolar ödenmekte.
    3. São Tomé ve Príncipe: 1 GB mobil veri için 29.49 dolar ödenmekte. 

    Türkiye mobil veri fiyatlandırmasında kaçıncı sırada?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye Orta Doğu'daki en ucuz ikinci mobil veri fiyatına sahip

    Dünya Çapında Mobil Veri Fiyatlandırması 2022 listesine göre Orta Doğu'daki en düşük fiyatlı internete sahip ülke İsrail. İsrail'den sonra ise Türkiye gelmekte. 1 GB mobil veri için Türkiye'de 0.39 dolar ödenmekte.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mini ve Mikro İHA avcısı: Şahin

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33
    Samsung Galaxy M33
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G8 3V5H6EA
    HP 255 G8 3V5H6EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız