Hastalık tespitinin yeni yolu: İnsan gözyaşı

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Duygusal rahatsızlıkları olan insanlar genellikle ağlar. Bu genellikle üzüntü, korku ve hatta öfke de dahil olmak üzere duyguların bir ifadesidir. Ama ya aynı zamanda fiziksel sağlığımızın bir göstergesi ise? ACS Nano'da yayınlanan bir araştırmaya göre bilim insanları, bir kişinin gözyaşlarının hastalıkları teşhis etmek için kullanılabileceğini öğrendi.

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iTEARS projesi sayesinde hastalık tespitlerinde artık insan gözyaşı kullanılabilecek

Araştırmacılar vücudumuzun hücresel sinyallerinin gözyaşı adı verilen küçük bilgi keselerinde iletildiğini keşfettiler. Eksozom olarak da bilinen gözyaşları, hastalık göstergeleri içeren diğer vücut sıvılarına benzer. Kan ve idrar, hastalıkların varlığını kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır. Ve bu çalışmaya göre artık insan gözyaşları da kulanılabilecek.

Wenzhou Tıp Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmaya göre gözyaşları doktorlara hastalar hakkında yeni bir bakış açısı sunabilecek. iTEARS ismini verdikleri çalışmada, insanların hastalıklarının daha güvenilir ve kolay tespit edilmesi amaçlanıyor.

Hızlı İzolasyon Sistemleri ile Birleştirilmiş Gözyaşı Eksozomları Analizi anlamına gelen iTEARS deneyi için araştırmacılar sadece birkaç damla gözyaşı topladı. Daha sonra numuneyi filtrelemek ve bulgularını okumak için beş dakikalığına nano gözenekli membranlar kullanan bir makineye konuldu.

Birkaç göz koşulunun gözyaşlarında belirgin desenler bıraktığını keşfettiler. Aslında araştırmacılar çalışmanın derinlerine indikçe, diyabetin evrimini bile takip edebileceklerini ortaya çıkardılar. Harvard Tıp Okulu'ndan çalışmanın yazarlarından biri olan Luke Lee'ye göre, grup araştırmayı daha da ilerletmeyi ve gözyaşı kullanarak depresyon ve diğer zihinsel durumlara ışık tutmayı amaçlıyor.

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Hastalıklar artık gözyaşlarıyla tespit edilecek