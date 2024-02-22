Türkiye’nin çelik kanatları: 10 yılda 9 yerli uçak uçtu

- HÜRKUŞ ile başlayan serüven
- Kralların kralı KAAN
- 2004 kırılmanın yaşandığı yıl
- 2028'de yerli motorla seri üretime geçecek
- Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Yorumlar
- TUSAŞ HÜRKUŞ: İlk uçuş 29 Ağustos 2013
- Bayraktar TB2: İlk uçuş 29 Nisan 2014
- TUSAŞ AKSUNGUR: İlk uçuş 20 Mart 2019
- Bayraktar AKINCI: İlk uçuş 6 Aralık 2019
- Bayraktar KIZILELMA: İlk uçuş 14 Aralık 2022
- TUSAŞ HÜRJET: İlk uçuş 25 Nisan 2023
- Bayraktar TB3: İlk uçuş 27 Ekim 2023
- TUSAŞ ANKA III: İlk uçuş 28 Aralık 2023
- TUSAŞ KAAN: İlk uçuş 21 Şubat 2024
HÜRKUŞ ile başlayan serüven
Kralların kralı KAAN
Ve son olarak ise TUSAŞ tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi. KAAN ile Türkiye, 5. nesil uçak üretebilen dünyadaki 5 ülkeden biri haline geldi. Pilotlarının uçak bilgisayar olarak nitelendirdikleri KAAN, teknolojinin sunduğu en güncel yetenekleri bünyesinde barındıracak. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücüne sahip olacak.
Ancak tüm bu başarımlara son 10 yılın başarısı olarak görmek haksızlık olur.
KAAN esasında süreç içerisinde evrilmiş bir proje. 15.12.2010 tarihinde SSIK tarafından TUSAŞ’ın ana yükleniciliğinde bir jet eğitim ve muharip uçak kavramsal tasarım çalışmasına başlatılmıştı. 5. nesil savaş uçakları sınıfında, sahip olacağı aviyoniklerle ve radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilecek, radarda düşük görünürlüklü bir gövde tasarımına sahip olması amaçlanan KAAN, o yıllarda TF-X olarak adlandırılıyordu. TF-X'in 2011 yılı itibarıyla TUSAŞ tarafından kavramsal tasarım aşaması başlatılmış ve bu çalışmalar 29 Eylül 2013'te tamamlanmıştı.
Sonrasında MMU Geliştirilmesi Projesi Sözleşmesi, SSB ile 05 Ağustos 2016 tarihinde imzalandı. Akabinde TUSAŞ ile BAE Systems (İngiltere) arasında Milli Muharip Uçak geliştirmesine yönelik İşbirliği Sözleşmesi 25 Ağustos 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdi. MMU’nun mock-up’ı 2019 yılında Uluslararası Paris Airshow’da ilk kez gösterildi.
Geçtiğimiz yıl KAAN adını alan uçak, 21 Şubat 2024 tarihinde saat 08:50’de ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı.
2004 kırılmanın yaşandığı yıl
Projeyi 2010 yılına dayandırmış olsa da aslında bu çok daha öncesine dayanıyor. 2004 yılında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugünkü Türk savunma sanayisinin kilometre taşlarından birisi konumunda. O dönemde 11 milyar dolarlık proje iptal edilip onların yerine yerli ve yabancı ortak girişimlerle projeler üretilmesine karar verilmişti.
Türkiye’nin bu arzusu ise aslında Kıbrıs Barış Harekâtı’na yani 1974 ve sonraki yıllarda yaşadıklarına dayanıyor. O dönemde karşılaşılan ambargolar sonrasında Türkiye, yerli üretime odaklanmaya başlanmış ve lisans altında üretimler yapmaya başlamıştı. O dönemlerden kazanılan tecrübeler sayesinde TUSAŞ, bugün tek başına en gelişmiş uçaklardan birisini üretebiliyor.
Bugün sıkça duyduğumuz ALTAY, ATAK, ANKA ve diğer İHA/SİHA’lar, MİLGEM ve KAAN gibi projelerin temelleri 2004 yılındaki SSİK toplantısında atıldı
2028'de yerli motorla seri üretime geçecek
Uçağın prototip versiyonlarında ABD üretimi General Electric F-110 motoru kullanılacak. Seri üretime kadar 7-8 adet prototip inşa edilecek. 2028 yılında Kuvvet'e teslim edilecek olan modellerin tamamında AESA radar bulunacak. 2028 yılında 20 adet KAAN Blok-10 uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanıyor. Yerli motor ise henüz geliştirilme aşamasında ve yerli motorlu KAAN’in yine 2028’de uçması hedeflenmekte.
Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.