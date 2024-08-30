Türkiye'nin en büyük ikinci GES'i kısmi olarak devreye alındı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Toplam 140 megavat kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali (GES) sahip olacak Erzin-1 GES, 60 megavat kapasiteyle kısmi olarak devreye alındı. Ekim ayında 140 megavat kapasiteyle tam kapasite olarak faaliyete başlaması planlanıyor.

Hatay'ın Erzin ilçesine kurulan Erzin-1 GES, Limak Yenilenebilir Enerji tarafından hayata geçirildi. Erzin-1 GES projesi, tam kapasite faaliyete geçtiğinde yılda 270 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üretecek. Erzin-1 GES sayesinde yılda 175 bin ton ilave karbon emisyonu azaltılacak.

[bkzdh=

Bifacial paneller kullanıldı

Tam Boyutta Gör Santraldeki güneş enerjisi panellerinde bifacial (çift yüzeyli panel) teknolojisi kullanıldı. Bu sayede panellerin hem ön hem de arka yüzeyleri elektrik üretiyor. Güneş ışığından daha yüksek verimlilikle faydalanılıyor.

Bifacial PV, güneş panellerinin her iki yüzeyinden de elektrik üretmesine olanak tanıyan bir teknolojidir. Geleneksel güneş panelleri sadece bir yüzeyden güneş ışığını toplarken, bifacial paneller arka yüzeylerine yansıyan ışığı da enerjiye dönüştürebilir. Bu panellerin ön yüzü güneş ışığını doğrudan alırken, arka yüzü de yerden yansıyan ışığı toplar.

Bifacial PV avantajları neler?

Daha Yüksek Enerji Üretimi : İki yüzeyden de enerji üretilebildiği için, aynı alandaki geleneksel panellere kıyasla daha fazla enerji üretimi sağlanır. Bu, özellikle karlı, kumlu veya su yüzeyine yakın alanlarda daha belirgin olabilir, çünkü bu yüzeyler ışığı daha iyi yansıtır.

: İki yüzeyden de enerji üretilebildiği için, aynı alandaki geleneksel panellere kıyasla daha fazla enerji üretimi sağlanır. Bu, özellikle karlı, kumlu veya su yüzeyine yakın alanlarda daha belirgin olabilir, çünkü bu yüzeyler ışığı daha iyi yansıtır. Daha Düşük Maliyet : Bifacial paneller, daha fazla enerji ürettikleri için, enerji başına düşen maliyeti düşürebilir. Aynı zamanda bu paneller, daha küçük bir alan üzerinde daha fazla enerji üretimine olanak tanır.

: Bifacial paneller, daha fazla enerji ürettikleri için, enerji başına düşen maliyeti düşürebilir. Aynı zamanda bu paneller, daha küçük bir alan üzerinde daha fazla enerji üretimine olanak tanır. Daha Uzun Ömür : Bifacial paneller, genellikle daha dayanıklı materyallerden yapılır ve bu da uzun ömürlü olmalarını sağlar.

: Bifacial paneller, genellikle daha dayanıklı materyallerden yapılır ve bu da uzun ömürlü olmalarını sağlar. Estetik ve Esneklik : Bifacial paneller, şeffaf arka yüzeyleri sayesinde estetik olarak da avantajlı olabilir. Ayrıca farklı montaj seçenekleri sunarak projelere esneklik sağlarlar.

: Bifacial paneller, şeffaf arka yüzeyleri sayesinde estetik olarak da avantajlı olabilir. Ayrıca farklı montaj seçenekleri sunarak projelere esneklik sağlarlar. Gölge Toleransı: Bu paneller, gölgeli alanlarda dahi verimli çalışabilir çünkü gölge altında kalan bir yüzey olsa bile diğer yüzeyden enerji üretimi devam eder.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Türkiye'nin en büyük ikinci GES'i kısmi olarak dev