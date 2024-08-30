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    Türkiye'nin en büyük ikinci GES'i kısmi olarak devreye alındı

    Hatay'ın Erzin ilçesine kurulacak 140 MW kapasiteli Erzin-1 GES'in 60 MW'lık kısmı olarak açıldı. Erzin-1 GES, Türkiye'nin en büyük ikinci GES'i olacak.         
    Türkiye'nin en büyük ikinci GES'i kısmi olarak dev Tam Boyutta Gör
    Toplam 140 megavat kurulu gücü ile Türkiye’nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali (GES) sahip olacak Erzin-1 GES, 60 megavat kapasiteyle kısmi olarak devreye alındı. Ekim ayında 140 megavat kapasiteyle tam kapasite olarak faaliyete başlaması planlanıyor.

    Hatay'ın Erzin ilçesine kurulan Erzin-1 GES, Limak Yenilenebilir Enerji tarafından hayata geçirildi. Erzin-1 GES projesi, tam kapasite faaliyete geçtiğinde yılda 270 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üretecek. Erzin-1 GES sayesinde yılda 175 bin ton ilave karbon emisyonu azaltılacak.

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    Bifacial paneller kullanıldı

    Türkiye'nin en büyük ikinci GES'i kısmi olarak dev Tam Boyutta Gör
    Santraldeki güneş enerjisi panellerinde bifacial (çift yüzeyli panel) teknolojisi kullanıldı. Bu sayede panellerin hem ön hem de arka yüzeyleri elektrik üretiyor. Güneş ışığından daha yüksek verimlilikle faydalanılıyor.

    Bifacial PV, güneş panellerinin her iki yüzeyinden de elektrik üretmesine olanak tanıyan bir teknolojidir. Geleneksel güneş panelleri sadece bir yüzeyden güneş ışığını toplarken, bifacial paneller arka yüzeylerine yansıyan ışığı da enerjiye dönüştürebilir. Bu panellerin ön yüzü güneş ışığını doğrudan alırken, arka yüzü de yerden yansıyan ışığı toplar.

    Bifacial PV avantajları neler?

    • Daha Yüksek Enerji Üretimi: İki yüzeyden de enerji üretilebildiği için, aynı alandaki geleneksel panellere kıyasla daha fazla enerji üretimi sağlanır. Bu, özellikle karlı, kumlu veya su yüzeyine yakın alanlarda daha belirgin olabilir, çünkü bu yüzeyler ışığı daha iyi yansıtır.
    • Daha Düşük Maliyet: Bifacial paneller, daha fazla enerji ürettikleri için, enerji başına düşen maliyeti düşürebilir. Aynı zamanda bu paneller, daha küçük bir alan üzerinde daha fazla enerji üretimine olanak tanır.
    • Daha Uzun Ömür: Bifacial paneller, genellikle daha dayanıklı materyallerden yapılır ve bu da uzun ömürlü olmalarını sağlar.
    • Estetik ve Esneklik: Bifacial paneller, şeffaf arka yüzeyleri sayesinde estetik olarak da avantajlı olabilir. Ayrıca farklı montaj seçenekleri sunarak projelere esneklik sağlarlar.
    • Gölge Toleransı: Bu paneller, gölgeli alanlarda dahi verimli çalışabilir çünkü gölge altında kalan bir yüzey olsa bile diğer yüzeyden enerji üretimi devam eder. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 9 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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