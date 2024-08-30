Türkiye'nin en büyük ikinci GES'i kısmi olarak devreye alındı

Hatay'ın Erzin ilçesine kurulan Erzin-1 GES, Limak Yenilenebilir Enerji tarafından hayata geçirildi. Erzin-1 GES projesi, tam kapasite faaliyete geçtiğinde yılda 270 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üretecek. Erzin-1 GES sayesinde yılda 175 bin ton ilave karbon emisyonu azaltılacak.
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Bifacial paneller kullanıldı
Bifacial PV, güneş panellerinin her iki yüzeyinden de elektrik üretmesine olanak tanıyan bir teknolojidir. Geleneksel güneş panelleri sadece bir yüzeyden güneş ışığını toplarken, bifacial paneller arka yüzeylerine yansıyan ışığı da enerjiye dönüştürebilir. Bu panellerin ön yüzü güneş ışığını doğrudan alırken, arka yüzü de yerden yansıyan ışığı toplar.
Bifacial PV avantajları neler?
- Daha Yüksek Enerji Üretimi: İki yüzeyden de enerji üretilebildiği için, aynı alandaki geleneksel panellere kıyasla daha fazla enerji üretimi sağlanır. Bu, özellikle karlı, kumlu veya su yüzeyine yakın alanlarda daha belirgin olabilir, çünkü bu yüzeyler ışığı daha iyi yansıtır.
- Daha Düşük Maliyet: Bifacial paneller, daha fazla enerji ürettikleri için, enerji başına düşen maliyeti düşürebilir. Aynı zamanda bu paneller, daha küçük bir alan üzerinde daha fazla enerji üretimine olanak tanır.
- Daha Uzun Ömür: Bifacial paneller, genellikle daha dayanıklı materyallerden yapılır ve bu da uzun ömürlü olmalarını sağlar.
- Estetik ve Esneklik: Bifacial paneller, şeffaf arka yüzeyleri sayesinde estetik olarak da avantajlı olabilir. Ayrıca farklı montaj seçenekleri sunarak projelere esneklik sağlarlar.
- Gölge Toleransı: Bu paneller, gölgeli alanlarda dahi verimli çalışabilir çünkü gölge altında kalan bir yüzey olsa bile diğer yüzeyden enerji üretimi devam eder.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.