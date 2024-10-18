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Tam Boyutta Gör Sürdürülebilirlik projelerini hızlandıran Turkcell’in arazi üzerine inşa ettiği ilk güneş enerjisi santrali (GES) üretime başladı. Uşak şehrine inşa edilen ve şu an için 6,4 megavatlık kurulu güce sahip GES, 2026 sonunda 300 megavat güce ulaşacak.

Turkcell Grubu, 2026 yılında tükettiği elektriğin yüzde 65’ini kendi ürettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyor. 2050’de ise net sıfıra ulaşılması planlanıyor. Uşak GES projesi için yaklaşık 240 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Turkcell, baz istasyonlarının üzerine de güneş enerjisi paneli inşa ediyor. Şimdiye kadar 740 baz istasyonuna panel kuruldu. Sene sonuna kadar 2400 baz istasyonuna daha güneş enerjisi paneli eklenecek.

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Turkcell, Uşak dahil 7 farklı ilde ve 11 farklı lokasyonda güneş enerjisi santrali yatırımlarına devam ediyor. Uşak GES’ yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 240 milyon doları bulacak.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin yenilenebilir enerji yatırımları hakkında şunları söyledi:

“Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe, sera gazı azaltım hedefleri, Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. Ayrıca dünya çapında 20 binin üzerinde şirketin başvurduğu Karbon Saydamlık Projesi olarak bilinen CDP İklim Değişikliği Programından en yüksek not olan A notunu alan Türkiye’deki tek teknoloji ve telekomünikasyon şirketiyiz. İzmir'de de rüzgar enerjisi santralimiz var. 6 tane rüzgar gülümüz var. Orada 18 megavatlık bir enerji üretiyoruz.”

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Turkcell'in ilk güneş enerjisi santrali üretime başladı