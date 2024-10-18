Turkcell'in ilk güneş enerjisi santrali üretime başladı

Turkcell Grubu, 2026 yılında tükettiği elektriğin yüzde 65’ini kendi ürettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyor. 2050’de ise net sıfıra ulaşılması planlanıyor. Uşak GES projesi için yaklaşık 240 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Turkcell, baz istasyonlarının üzerine de güneş enerjisi paneli inşa ediyor. Şimdiye kadar 740 baz istasyonuna panel kuruldu. Sene sonuna kadar 2400 baz istasyonuna daha güneş enerjisi paneli eklenecek.
Turkcell, Uşak dahil 7 farklı ilde ve 11 farklı lokasyonda güneş enerjisi santrali yatırımlarına devam ediyor. Uşak GES’ yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 240 milyon doları bulacak.
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin yenilenebilir enerji yatırımları hakkında şunları söyledi:
“Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe, sera gazı azaltım hedefleri, Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. Ayrıca dünya çapında 20 binin üzerinde şirketin başvurduğu Karbon Saydamlık Projesi olarak bilinen CDP İklim Değişikliği Programından en yüksek not olan A notunu alan Türkiye’deki tek teknoloji ve telekomünikasyon şirketiyiz. İzmir'de de rüzgar enerjisi santralimiz var. 6 tane rüzgar gülümüz var. Orada 18 megavatlık bir enerji üretiyoruz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...