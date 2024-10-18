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    Turkcell'in ilk güneş enerjisi santrali üretime başladı

    Turkcell'in arazi üzerine kurulumunu gerçekleştirdiği ilk güneş enerjisi santrali (GES) üretime başladı. Şu an 6,4 MW güce sahip olan Uşak GES, 2026 sonunda 300 MW güce ulaşacak.
    Turkcell'in ilk güneş enerjisi santrali üretime başladı Tam Boyutta Gör
    Sürdürülebilirlik projelerini hızlandıran Turkcell’in arazi üzerine inşa ettiği ilk güneş enerjisi santrali (GES) üretime başladı. Uşak şehrine inşa edilen ve şu an için 6,4 megavatlık kurulu güce sahip GES, 2026 sonunda 300 megavat güce ulaşacak.

    Turkcell Grubu, 2026 yılında tükettiği elektriğin yüzde 65’ini kendi ürettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmeyi hedefliyor. 2050’de ise net sıfıra ulaşılması planlanıyor. Uşak GES projesi için yaklaşık 240 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Turkcell, baz istasyonlarının üzerine de güneş enerjisi paneli inşa ediyor. Şimdiye kadar 740 baz istasyonuna panel kuruldu. Sene sonuna kadar 2400 baz istasyonuna daha güneş enerjisi paneli eklenecek.

    Turkcell, Uşak dahil 7 farklı ilde ve 11 farklı lokasyonda güneş enerjisi santrali yatırımlarına devam ediyor. Uşak GES’ yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 240 milyon doları bulacak.

    Turkcell Genel Müdürü Ali  Taha Koç, şirketin yenilenebilir enerji yatırımları hakkında şunları söyledi:

    “Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe, sera gazı azaltım hedefleri, Uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan tek şirket konumundayız. Ayrıca dünya çapında 20 binin üzerinde şirketin başvurduğu Karbon Saydamlık Projesi olarak bilinen CDP İklim Değişikliği Programından en yüksek not olan A notunu alan Türkiye’deki tek teknoloji ve telekomünikasyon şirketiyiz. İzmir'de de rüzgar enerjisi santralimiz var. 6 tane rüzgar gülümüz var. Orada 18 megavatlık bir enerji üretiyoruz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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