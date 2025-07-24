Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili bir gecede 150 bin TL zamlandı

Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olan Citroen e-C3 de ÖTV düzenlemesinden payını aldı. Pazara 1.149.900 TL'den giren kompakt modelin fiyatı artık 1.300.000 TL'den başlıyor. Fiyatta 150 bin TL artış söz konusu. Bir üst donanımın fiyatı ise 1.210.000 TL'den 1.376.000 TL'ye yükseldi.
Citroen'in diğer elektrikli modellerinde de fiyatlar arttı. Düzenleme öncesi 1.327.000 TL liste fiyatıyla öne çıkan yeni e-C3 Aircross, zam sonrası 1.5 milyon seviyesine kadar çıktı. İşte elektrikli Citroen modellerinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatları:
|Model
|Önceki ÖTV
|Önceki Fiyat
|Yeni ÖTV
|Yeni Fiyat
|e-C3 Plus
|%10
|1.149.900 TL
|%25
|1.300.000 TL
|e-C3 Max
|%10
|1.209.900 TL
|%25
|1.376.000 TL
|e-C3 Aircross Max
|%10
|1.327.000 TL
|%25
|1.499.000 TL
|e-C4 Max
|%10
|1.745.000 TL
|%25
|1.985.000 TL
|e-C4 X Max
|%10
|1.731.000 TL
|%25
|1.969.000 TL
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya