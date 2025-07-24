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    Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili bir gecede 150 bin TL zamlandı

    Geçtiğimiz aylarda pazara giren ve fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olan Citroen e-C3'ü de ÖTV düzenlemesi vurdu. e-C3'ün fiyatı bir gecede 150 bin TL zam gördü.

    Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili 150 bin TL zamlandı Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayı sona ermeden ansızın yapılan ÖTV düzenlemesi otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle elektrikli otomobillerde en düşük %10 olan dilim %25'e çıkarıldı. Bu da fiyatların yükselmesine sebep olurken, %10'luk dilimin üst sınırında sıkışan markalara zam yolunu açtı.

    Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili olan Citroen e-C3 de ÖTV düzenlemesinden payını aldı. Pazara 1.149.900 TL'den giren kompakt modelin fiyatı artık 1.300.000 TL'den başlıyor. Fiyatta 150 bin TL artış söz konusu. Bir üst donanımın fiyatı ise 1.210.000 TL'den 1.376.000 TL'ye yükseldi.

    Citroen'in diğer elektrikli modellerinde de fiyatlar arttı. Düzenleme öncesi 1.327.000 TL liste fiyatıyla öne çıkan yeni e-C3 Aircross, zam sonrası 1.5 milyon seviyesine kadar çıktı. İşte elektrikli Citroen modellerinin ÖTV düzenlemesi sonrası yeni fiyatları:

    Elektrikli Citroen modellerinin yeni ÖTV'li fiyatları🚗
    Model Önceki ÖTV Önceki Fiyat Yeni ÖTV Yeni Fiyat
    e-C3 Plus %10 1.149.900 TL %25 1.300.000 TL
    e-C3 Max %10 1.209.900 TL %25 1.376.000 TL
    e-C3 Aircross Max %10 1.327.000 TL %25 1.499.000 TL
    e-C4 Max %10 1.745.000 TL %25 1.985.000 TL
    e-C4 X Max %10 1.731.000 TL %25 1.969.000 TL
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    MDK 15 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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