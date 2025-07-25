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    12.500 dolarlık Leapmotor B01 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu

    Leapmotor'un tamamen elektrikli sedan modeli B01, Çin'de resmi olarak satışa sunuldu. Söz konusu model; CLTC'ye göre 430 km, 550 km ve 650 km olmak üzere üç farklı menzil seçeneğiyle sunuluyor.

    Yeni Leapmotor B01 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Giriş seviyesi olan 430 Comfort Edition, yaklaşık 12.500 dolar fiyat etiketiyle satılırken, 550 Comfort Edition 13.400 dolar, daha uzun menzile sahip 650 Enjoy Edition ise 15.300 dolar olarak fiyatlandırılmış durumda.

    Leapmotor B01, markanın LEAP 3.5 modüler mimarisi üzerine inşa edildi. Aerodinamik bir tasarıma sahip olan model, 0.197 Cd'lik sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor. Otomobilin uzunluğu 4770 mm, genişliği 1880 mm, yüksekliği 1490 mm, aks mesafesi ise 2735 mm olarak açıklandı.

    Modelin tüm versiyonlarında tek motorlu arkadan itiş sistemi bulunuyor. Giriş seviyesi olan 430 Comfort Edition’da 100 kW (134 hp) güç ve 175 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 43.9 kWsa kapasiteli LFP batarya yer alıyor. Bu versiyon 150 km/s azami hıza ulaşabiliyor ve 0’dan 100 km/s hıza 9.4 saniyede çıkıyor.

    Yeni Leapmotor B01 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    550 km menzile sahip versiyonlar ise 132 kW (177 hp) veya 160 kW (215 hp) gücündeki elektrik motorları ve 56.2 kWsa batarya ile sunuluyor. En hızlı versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 6.4 saniyede tamamlıyor. En uzun menzilli 650 Enjoy Edition ise 160 kW güç ve 240 Nm tork üreten motorla donatılmış. 67.1 kWsa bataryaya sahip bu model 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

    Aracın iç mekanında gri ve mor olmak üzere iki farklı tema seçeneği sunuluyor. İçeride düz tabanlı bir direksiyon simidi, 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.6 inç boyutunda 2.5K çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekran yer alıyor. İşletim sistemi olarak Leapmotor OS 4.0 Plus kullanılıyor ve sistem gücünü Qualcomm’un 8155P veya 8295P işlemcisinden alıyor. Leapmotor B01'de DeepSeek’in yapay zeka modeli sayesinde sesli asistan özelliği de bulunuyor.

    Yeni Leapmotor B01 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Geniş iç hacmin yanı sıra 460 litrelik bagaj kapasitesiyle dikkat çeken modelin gelişmiş sürüş destek sistemi Leapmotor Pilot, Qualcomm Snapdragon 8650 işlemciden güç alıyor. Standart donanımda beş kamera ve 12 ultrasonik radar yer alırken, üst paketlerde bu sayı 10 kameraya, üç milimetrik dalga radarı ve bir Lidar sensörüne kadar çıkıyor.

    Leapmotor B01'de bulunan Lidar sensörü, 300 metreye kadar algılama mesafesi ve 140 derecelik görüş açısı sunuyor. Sistem toplamda 26 farklı gelişmiş sürüş yardım fonksiyonu sunarak şehir içi ve otoyol otopilotundan otomatik park yardımı gibi özellikleri mümkün kılıyor.

    Leapmotor modellerinin yurt dışı pazarlardaki satışından Stellantis sorumlu. Avrupa'da C03 ve C10 modelleri halihazırda satılırken B10 modeli de yıl sonunda Avrupa ürün gamına dahil edilecek. B01 elektrikli sedanın da ilerleyen süreçte satışa sunulması muhtemel.

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    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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    şarjlı süpürgeler sürekli şarjda mı kalmalı manuel şanzıman tamiri kaç gün sürer ayağımın üstüne basamıyorum puro bağımlılık yapar mı kreatin kaşıntı yapar mı

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