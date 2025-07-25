12.500 dolarlık Leapmotor B01 elektrikli sedan, Çin'de satışa sunuldu

Leapmotor B01, markanın LEAP 3.5 modüler mimarisi üzerine inşa edildi. Aerodinamik bir tasarıma sahip olan model, 0.197 Cd'lik sürtünme katsayısıyla dikkat çekiyor. Otomobilin uzunluğu 4770 mm, genişliği 1880 mm, yüksekliği 1490 mm, aks mesafesi ise 2735 mm olarak açıklandı.
Modelin tüm versiyonlarında tek motorlu arkadan itiş sistemi bulunuyor. Giriş seviyesi olan 430 Comfort Edition’da 100 kW (134 hp) güç ve 175 Nm tork üreten bir elektrik motoru ile 43.9 kWsa kapasiteli LFP batarya yer alıyor. Bu versiyon 150 km/s azami hıza ulaşabiliyor ve 0’dan 100 km/s hıza 9.4 saniyede çıkıyor.
Aracın iç mekanında gri ve mor olmak üzere iki farklı tema seçeneği sunuluyor. İçeride düz tabanlı bir direksiyon simidi, 8.8 inçlik dijital gösterge paneli ve 14.6 inç boyutunda 2.5K çözünürlüklü merkezi dokunmatik ekran yer alıyor. İşletim sistemi olarak Leapmotor OS 4.0 Plus kullanılıyor ve sistem gücünü Qualcomm’un 8155P veya 8295P işlemcisinden alıyor. Leapmotor B01'de DeepSeek’in yapay zeka modeli sayesinde sesli asistan özelliği de bulunuyor.
Leapmotor B01'de bulunan Lidar sensörü, 300 metreye kadar algılama mesafesi ve 140 derecelik görüş açısı sunuyor. Sistem toplamda 26 farklı gelişmiş sürüş yardım fonksiyonu sunarak şehir içi ve otoyol otopilotundan otomatik park yardımı gibi özellikleri mümkün kılıyor.
Leapmotor modellerinin yurt dışı pazarlardaki satışından Stellantis sorumlu. Avrupa'da C03 ve C10 modelleri halihazırda satılırken B10 modeli de yıl sonunda Avrupa ürün gamına dahil edilecek. B01 elektrikli sedanın da ilerleyen süreçte satışa sunulması muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya