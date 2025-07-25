Tesla fiyatları uçurdu: ÖTV'nin üzerine Tesla'dan da zam geldi!

Tesla'dan yapılan açıklamada ÖTV düzenlemesi sonrası zamlı Tesla Model Y fiyatları paylaşıldı ve önümüzdeki hafta pazartesi günü 18:30'da yeni fiyatlarla envanter listelemelerinin başlayacağı duyuruldu. Açıklamaya göre zamlı Tesla Model Y fiyatları şöyle:
Tesla Model Y fiyatları zamlandı!
- Tesla Model Y SR RWD : 2.241.000 TL (%25 ÖTV)
- Tesla Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)
- Tesla Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)
ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Model Y SR versiyonun fiyatı ÖTV'nin %25'e yükselmesi nedeniyle 2.120.685 TL'ye çıkmıştı. Tesla'nın yaptığı zam ile fiyat 120 bin TL arttı. Tesla Model Y LR ise %40'lık dilimden %25'e düştüğü için fiyatı yaklaşık 2.4 milyon TL seviyesine düşüyordu ancak yapılan zam sonrası ÖTV dilimi yükseldiği için fiyat 3 milyon TL'nin üzerine çıktı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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