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Tam Boyutta Gör ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Model Y fiyatlarında SR ve LR versiyonlar arasındaki fiyat dengesinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Öyle bir düzenleme yapıldı ki iki versiyonun da %25'lik dilime girme ihtimali doğdu. Ancak Tesla, ÖTV zammının ardından kendisi de zam yaparak bu durumu değiştirdi.

Tesla'dan yapılan açıklamada ÖTV düzenlemesi sonrası zamlı Tesla Model Y fiyatları paylaşıldı ve önümüzdeki hafta pazartesi günü 18:30'da yeni fiyatlarla envanter listelemelerinin başlayacağı duyuruldu. Açıklamaya göre zamlı Tesla Model Y fiyatları şöyle:

Tesla Model Y fiyatları zamlandı!

Tesla Model Y SR RWD : 2.241.000 TL (%25 ÖTV)

Tesla Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)

Tesla Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)

ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Model Y SR versiyonun fiyatı ÖTV'nin %25'e yükselmesi nedeniyle 2.120.685 TL'ye çıkmıştı. Tesla'nın yaptığı zam ile fiyat 120 bin TL arttı. Tesla Model Y LR ise %40'lık dilimden %25'e düştüğü için fiyatı yaklaşık 2.4 milyon TL seviyesine düşüyordu ancak yapılan zam sonrası ÖTV dilimi yükseldiği için fiyat 3 milyon TL'nin üzerine çıktı.

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Tesla fiyatları uçurdu: ÖTV'nin üzerine Tesla'dan da zam geldi!

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