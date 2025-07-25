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    Tesla fiyatları uçurdu: ÖTV'nin üzerine Tesla'dan da zam geldi!

    ÖTV düzenlemesinin ardından Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatlarına zam geldi. Yeni ÖTV oranlarına göre belirlenen başlangıç fiyatlarına göre envanter listelemeleri önümüzdeki hafta başlayacak.

    Tesla fiyatları uçurdu: ÖTV'nin üzerine Tesla'dan da zam geldi! Tam Boyutta Gör
    ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Model Y fiyatlarında SR ve LR versiyonlar arasındaki fiyat dengesinin nasıl olacağı merak ediliyordu. Öyle bir düzenleme yapıldı ki iki versiyonun da %25'lik dilime girme ihtimali doğdu. Ancak Tesla, ÖTV zammının ardından kendisi de zam yaparak bu durumu değiştirdi.

    Tesla'dan yapılan açıklamada ÖTV düzenlemesi sonrası zamlı Tesla Model Y fiyatları paylaşıldı ve önümüzdeki hafta pazartesi günü 18:30'da yeni fiyatlarla envanter listelemelerinin başlayacağı duyuruldu. Açıklamaya göre zamlı Tesla Model Y fiyatları şöyle:

    Tesla Model Y fiyatları zamlandı!

    • Tesla Model Y SR RWD : 2.241.000 TL (%25 ÖTV)
    • Tesla Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)
    • Tesla Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)

    ÖTV düzenlemesi sonrası Tesla Model Y SR versiyonun fiyatı ÖTV'nin %25'e yükselmesi nedeniyle 2.120.685 TL'ye çıkmıştı. Tesla'nın yaptığı zam ile fiyat 120 bin TL arttı. Tesla Model Y LR ise %40'lık dilimden %25'e düştüğü için fiyatı yaklaşık 2.4 milyon TL seviyesine düşüyordu ancak yapılan zam sonrası ÖTV dilimi yükseldiği için fiyat 3 milyon TL'nin üzerine çıktı.

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    Paetzold 2 gün önce

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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