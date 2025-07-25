10 bin dolarlık Çinli Arcfox T1, uygun fiyatı ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Çinli BAIC’in elektrikli araç markası Arcfox, A0 segmentindeki yeni elektrikli hatchback modeli Arcfox T1 için resmi görselleri yayımladı. “Arc-Flow” tasarım dili üzerine şekillendirilmiş dikkat çekici bir dış görünüme sahip olan modelin satış fiyatı 10 bin dolar (405 bin TL) olarak açıklandı.

Arcfox T1’in görsellerine baktığımızda son derece sportif bir karakterle karşılaşıyoruz. Yan tasarımda 18 inçlik çok kollu alüminyum alaşım jantlar dikkat çekerken, bu sınıfta alışılmadık olan bu detaylar sade yan hatlarla birleşerek aracın dinamik duruşunu pekiştiriyor. Siyah renkteki tavan ile A ve B sütunları, çift renkli gövde tasarımıyla kontrast oluşturarak sportifliği artırıyor. Arkadaki tavan spoyleri de bu sportif karakteri tamamlıyor.

Arcfox T1; 4337 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1572 mm yüksekliğe ve 2770 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, bulunduğu segment için oldukça cömert bir yaşam alanı vadediyor.

Tam Boyutta Gör Tek motorlu güç ünitesiyle gelen Arcfox T1, maksimum 70 kW (94 hp) güç üretiyor. Kompakt model, enerjisini Çin Havacılık Lityum Batarya Teknoloji Grubu (CALB) tarafından sağlanan lityum demir fosfat (LFP) bataryadan alıyor. 41.7 kWsa ve 42.3 kWsa olmak üzere iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak olan model CLTC'ye göre 410 km ve 425 km menzil sunacak.

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Arcfox T1, Çin’de hızla büyüyen A0 segmentinde Geely Xingyuan ve BYD Seagull gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya olacak. Her iki model de haziran ayında etkileyici satış rakamlarına ulaştı. T1, özellikle fiyat/performans oranı ve şık tasarımıyla bu rekabette söz sahibi olmayı hedefliyor.

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10 bin dolarlık Çinli elektrikli araç: Arcfox T1

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