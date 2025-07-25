10 bin dolarlık Çinli Arcfox T1, uygun fiyatı ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor

Arcfox T1’in görsellerine baktığımızda son derece sportif bir karakterle karşılaşıyoruz. Yan tasarımda 18 inçlik çok kollu alüminyum alaşım jantlar dikkat çekerken, bu sınıfta alışılmadık olan bu detaylar sade yan hatlarla birleşerek aracın dinamik duruşunu pekiştiriyor. Siyah renkteki tavan ile A ve B sütunları, çift renkli gövde tasarımıyla kontrast oluşturarak sportifliği artırıyor. Arkadaki tavan spoyleri de bu sportif karakteri tamamlıyor.
Arcfox T1; 4337 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1572 mm yüksekliğe ve 2770 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, bulunduğu segment için oldukça cömert bir yaşam alanı vadediyor.
Arcfox T1, Çin’de hızla büyüyen A0 segmentinde Geely Xingyuan ve BYD Seagull gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya olacak. Her iki model de haziran ayında etkileyici satış rakamlarına ulaştı. T1, özellikle fiyat/performans oranı ve şık tasarımıyla bu rekabette söz sahibi olmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya