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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin ikinci parti koronavirüs aşılarına Çin'den onay çıktı

    Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği koronavirüs aşısının ilk partisi tükenmek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci partinin yakın zamanda Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
    2 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'nin ikinci parti koronavirüs aşılarına Çin'den onay çıktı
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    Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği 50 milyon doz CoronaVac koronavirüs aşının ilk partisi 30 Aralık’ta Türkiye’ye gelmiş ve 13 Ocak’tan itibaren aşı uygulanmaya başlamıştı. İlk partide 3 milyon 800 bin doz ülkemize geldi ve şu anda 1,1 milyon vatandaş aşı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci partinin Türkiye’ye ne zaman geleceği hakkında açıklama yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa aşı pasaportunu masaya yatıracak"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ikinci parti sevkiyatı için onayın alındığını duyurdu. Yeni parti aşılar, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek. Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında, “Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek.” dedi.

    Pfizer aşısının ne zaman geleceği belli değil

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen ay yaptığı açıklamada Ocak ayı sonuna kadar Pfizer ve BioNTech üretimi aşından 1,5 milyon dozun Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Henüz bu konuda gelişme kaydedilmedi.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/erdogan-ikinci-parti-asimiz-buyuk-ihtimalle-bu-hafta-sonuna-kadar-gelebilir/2119289 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ilkercom (ilker com) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu sıralar biontech olmamak lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    basartenk (basar tenk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beğenmediğiniz çin aşısı şuan en güvenli aşı
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    basartenk (basar tenk) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beğenmediğiniz çin aşısı şuan en güvenli aşı
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkercom (ilker com) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu sıralar biontech olmamak lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ilkercom
    Sen git Çin aşısı ol
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