Türkiye'nin ikinci parti koronavirüs aşılarına Çin'den onay çıktı

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Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği 50 milyon doz CoronaVac koronavirüs aşının ilk partisi 30 Aralık’ta Türkiye’ye gelmiş ve 13 Ocak’tan itibaren aşı uygulanmaya başlamıştı. İlk partide 3 milyon 800 bin doz ülkemize geldi ve şu anda 1,1 milyon vatandaş aşı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci partinin Türkiye’ye ne zaman geleceği hakkında açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ikinci parti sevkiyatı için onayın alındığını duyurdu. Yeni parti aşılar, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek. Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında, “Aşı konusunda şu anda ikinci parti aşımız nasip olursa, yani onayı çıktı Çin'den, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon gelecek.” dedi.

Pfizer aşısının ne zaman geleceği belli değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçen ay yaptığı açıklamada Ocak ayı sonuna kadar Pfizer ve BioNTech üretimi aşından 1,5 milyon dozun Türkiye’ye geleceğini açıklamıştı. Henüz bu konuda gelişme kaydedilmedi.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/erdogan-ikinci-parti-asimiz-buyuk-ihtimalle-bu-hafta-sonuna-kadar-gelebilir/2119289

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