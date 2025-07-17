Lojistikte yeni dönem: Çin’den Türkiye’ye ilk yük treni seferleri başladı

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Tam Boyutta Gör Ülkeler arasındaki politik gelişmeler nedeniyle global ticarette yeni rota arayışları ortaya çıkıyor. Türkiye’nin Çin ile birlikte hayata geçirdiği yeni demir yolu rotası “Orta Koridor” ile Asya, Avrupa’ya demiryolu üzerinden bağlanıyor. Orta Koridor’un ilk yük trenleri yola çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'in Çongçing ve Çengdu şehirlerinden Türkiye’ye ilk iki yük treninin 9 Temmuz'da yola çıktığını duyurdu. Trenler Orta Asya’daki yolculuğuna devam ediyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

"Trenler, Türkiye'nin Orta Koridor'daki lojistik vizyonunun en somut göstergesidir. Trenler, Çin içinde yaklaşık 3 bin 500 kilometre yol katetti. Sonra Orta Asya, Hazar geçişi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşacaklar. Trenler 2 bin ton yük taşıyor. Her iki tren de Kazakistan sınırını geçti."

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Uraloğlu, Pasifik Eurasia ile Çin Devlet Demiryolları arasında Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilen seferlerin, Türkiye'yi Avrupa-Asya lojistik zincirinin merkezine yerleştirdiğini vurguladı.

Trenler Kuzey Koridor'a kıyasla daha hızlı sefer yapacak

Orta Koridor’da yılda 1.000 trenin yük taşıması amaçlanıyor. Koridoru’ndan Avrupa’ya ulaşması Ukrayna-Rusya savaşının ardından 40-53 gün sürüyor. Çin’den çıkan bir malın Kuzey Koridoru’ndan Avrupa’ya ulaşması Ukrayna-Rusya savaşının ardından 40-53 gün sürüyor. Orta Koridor bu süreyi ortalama 25-35 güne indiriyor. Üstelik Orta Koridor konteyner başına 500-1000 dolar taşıma maliyeti avantajı sağlıyor.

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Çin’den Türkiye’ye ilk yük treni seferleri başladı

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