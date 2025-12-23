Giriş
    Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, Katar’da göreve başladı

    Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, Katar’da göreve başladı. ARES Tersanesi imzası taşıyan ULAQ, Türkiye’nin ihraç edilen ilk SİDA platformu olarak dikkat çekiyor.

    Türkiye’nin insansız deniz aracı ULAQ, Katar’da göreve başladı Tam Boyutta Gör
    ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), Katar’da aktif göreve başladı. Geçtiğimiz yıl imzalanan ihracat sözleşmesi kapsamında Türkiye, ilk kez yurt dışına SİDA platformu satışı gerçekleştirmişti.

    ULAQ şimdi Katar’da

    Katar Silahlı Kuvvetleri ve Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı için üretilen ULAQ 11 ISR/PSV platformları, teslimat sürecinin ardından kapsamlı test ve kabul faaliyetlerinden başarıyla geçti. Bu süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte sistemler Katar karasularında operasyonel olarak göreve başladı. Keşif, gözetleme, istihbarat ve kritik tesis üst koruma görevleri için tasarlanan ULAQ 11 ISR/PSV, Türkiye’nin bu alandaki ilk ve tek ihracat projesi olma özelliğini de taşıyor.

    İhracat sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, “ULAQ’ın ilk ihracat başarısını Katar gibi stratejik bir ortak ile gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Bu adım, ULAQ’ın uluslararası alanda kabul gördüğünün en güçlü göstergesidir. Kritik alt sistemleri, komuta-kontrol yazılımları ve haberleşme altyapısı millî imkânlarla geliştirilen ULAQ’ın Katar’a ihracatı, Türk insansız deniz sistemlerinin dünya liginde ne kadar iddialı olduğunu kanıtlamaktadır. Ares Tersanesi olarak müteakip dönem ihracatlarımız ile bu başarıyı devam ettirmeyi hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

    ULAQ İnsansız Deniz Aracı Özellikleri

    Türkiye’nin insansız deniz aracı ULAQ, Katar’da göreve başladı Tam Boyutta Gör

    • Menzil: 400+ kilometre
    • Hız: 70+ km/s
    • Görüş Yeteneği: Gece/gündüz
    • İletişim Altyapısı: Kripto ve elektronik harp korumalı
    • Gövde Malzemesi: Gelişmiş kompozit
    • Görev Profili: Keşif, gözetleme ve istihbarat, yüzey harbi, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği
    • Silah Sistemi: 12.7 mm uzaktan kumandalı silah
