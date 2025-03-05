Deniz savunmasına yeni insansız ULAQ’lar katılıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki önemli projelerinden biri olan ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ailesine iki yeni model katıldı. "ULAQ 12 ASuW Suüstü Harbi Botu" ve "ULAQ KAMA Sarf Edilebilir İnsansız Deniz Aracı", 2025 yılı itibarıyla Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.

ULAQ 12 ASuW

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ 12 ASuW, suüstü harbi için donatıldı. Üzerinde 12,7 mm uzaktan komutalı silah istasyonu ve ROKETSAN’ın lazer güdümlü füze fırlatma sistemi bulunan 12 metrelik bot, ilk testlerini başarıyla tamamladı.

Son aşama testlerinin ardından 2025’in ilk çeyreğinde Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan bu yeni model, düşman gemileri ve suüstü tehditlerine karşı önemli bir güç çarpanı olacak.

ULAQ KAMA

Savunma sanayiinde yeni bir konsept olan "sarf edilebilir insansız deniz aracı" kategorisine giren ULAQ KAMA ise adeta bir kamikaze bot olarak tasarlandı. Düşman unsurlarına çarpma yoluyla zarar vermek üzere geliştirilen bu bot, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından özel olarak tasarlanmış duyarsız patlayıcılarla donatıldı.

Tam Boyutta Gör ULAQ KAMA, elektronik harp ortamında dahi hedefine kilitlenerek saldırı gerçekleştirebiliyor. 6,5 metrelik gövdesi ve 200 kilogram duyarsız patlayıcısı sayesinde mermi isabet etse bile görevini tamamlayabiliyor. Ayrıca düşük radar görünürlüğüne sahip. Rusya-Ukrayna savaşında sıkça kullanılan kamikaze botların zaaflarını analiz eden Türk mühendisleri, ULAQ KAMA’yı bu eksiklikleri giderecek şekilde geliştirdi. ULAQ KAMA da bu yıl içinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.

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ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, ULAQ KAMA’nın dünyadaki benzerlerinden çok daha üstün yeteneklere sahip olduğunu belirtti: “ULAQ KAMA'nın onlardan çok daha üstün yetenekleri var. En önemli özelliği hedef seçme algoritmasıyla alakalı, benzerleriyle ayrıştığı nokta bu. Muhasımın, elektronik harp kapsamında karıştırma tedbirleri oldukça etkili oluyor. Bizim algoritmamızın komünikasyonun kesilmesi durumunda dahi hedef seçme ve belirleme, inisiyatif alarak verdiğiniz görevdeki niteliğe göre hedef eşleştirmesi ve kendi kendine atak yapma kabiliyeti var. Bu, dünyadaki benzerlerinde olmayan bir özellik.”

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