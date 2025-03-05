Deniz savunmasına yeni insansız ULAQ’lar katılıyor

ULAQ 12 ASuW
ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ 12 ASuW, suüstü harbi için donatıldı. Üzerinde 12,7 mm uzaktan komutalı silah istasyonu ve ROKETSAN’ın lazer güdümlü füze fırlatma sistemi bulunan 12 metrelik bot, ilk testlerini başarıyla tamamladı.
Son aşama testlerinin ardından 2025’in ilk çeyreğinde Türk Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi planlanan bu yeni model, düşman gemileri ve suüstü tehditlerine karşı önemli bir güç çarpanı olacak.
ULAQ KAMA
Savunma sanayiinde yeni bir konsept olan "sarf edilebilir insansız deniz aracı" kategorisine giren ULAQ KAMA ise adeta bir kamikaze bot olarak tasarlandı. Düşman unsurlarına çarpma yoluyla zarar vermek üzere geliştirilen bu bot, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından özel olarak tasarlanmış duyarsız patlayıcılarla donatıldı.
ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, ULAQ KAMA’nın dünyadaki benzerlerinden çok daha üstün yeteneklere sahip olduğunu belirtti: “ULAQ KAMA'nın onlardan çok daha üstün yetenekleri var. En önemli özelliği hedef seçme algoritmasıyla alakalı, benzerleriyle ayrıştığı nokta bu. Muhasımın, elektronik harp kapsamında karıştırma tedbirleri oldukça etkili oluyor. Bizim algoritmamızın komünikasyonun kesilmesi durumunda dahi hedef seçme ve belirleme, inisiyatif alarak verdiğiniz görevdeki niteliğe göre hedef eşleştirmesi ve kendi kendine atak yapma kabiliyeti var. Bu, dünyadaki benzerlerinde olmayan bir özellik.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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