ULAQ SİDA, TÜMOSAN’ın yerli marin motoruyla envantere girdi

Yüksek tork kapasitesine sahip TMSN460, düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon ve düşük gürültü seviyesi ile öne çıkıyor. Sistem, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen performans, dayanıklılık ve çevresel testleri başarıyla tamamladı. Ardından ULAQ platformuna entegre edilen motor, uzun süreli deniz testlerinde de kendini kanıtladı. Bu testler sonucunda ULAQ, yaklaşık 35 knot (80 km/saat) azami hıza ulaşabilirken, 400 kilometre menzil değerine erişti. Yüksek basınçlı Common Rail yakıt sistemi, gelişmiş elektronik kontrol üniteleri ve bakım kolaylığı sunan mimarisiyle TMSN460, aynı zamanda güncel emisyon regülasyonlarına da uyum sağlıyor.
Sivil alanda ise yaklaşık 12 metre uzunluğundaki teknelerde 95 ila 115 beygir gücündeki motorlar tercih edilebiliyor. TÜMOSAN’ın 75-105 beygir aralığındaki marin motor projesinin ise 2019 yılından bu yana devam ettiği ve farklı platformlara yönelik yeni kullanım alanlarının hedeflendiği belirtiliyor.
ULAQ İnsansız Deniz Aracı Özellikleri
Menzil: 400+ kilometre
Hız: 70+ km/s
Görüş Yeteneği: Gece/gündüz
İletişim Altyapısı: Kripto ve elektronik harp korumalı
Gövde Malzemesi: Gelişmiş kompozit
Görev Profili: Keşif, gözetleme ve istihbarat, yüzey harbi, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği