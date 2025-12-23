ULAQ SİDA, TÜMOSAN’ın yerli marin motoruyla envantere girdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma iş birliğiyle geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, TÜMOSAN tarafından geliştirilen yerli dizel marin motorla tüm test süreçlerini tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine resmen girdi. Teslimat, İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen “Deniz Platformlarının Hizmete Giriş, Bayrak Çekme ve İlk Sac Kesim Töreni” kapsamında gerçekleştirildi.

ULAQ yerli motorlar envanterde

Tam Boyutta Gör ULAQ’a entegre edilen TMSN460 marin motoru, yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Albayrak Grubu bünyesinde faaliyet gösteren TÜMOSAN tarafından tamamen öz kaynaklarla ve Türk mühendislerce geliştirilen motor, 460 beygir (352 kW) güç üretiyor. Motorun üretim, entegrasyon ve test faaliyetlerinin tamamı Konya’daki TÜMOSAN tesislerinde yürütüldü.

Yüksek tork kapasitesine sahip TMSN460, düşük yakıt tüketimi, düşük emisyon ve düşük gürültü seviyesi ile öne çıkıyor. Sistem, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen performans, dayanıklılık ve çevresel testleri başarıyla tamamladı. Ardından ULAQ platformuna entegre edilen motor, uzun süreli deniz testlerinde de kendini kanıtladı. Bu testler sonucunda ULAQ, yaklaşık 35 knot (80 km/saat) azami hıza ulaşabilirken, 400 kilometre menzil değerine erişti. Yüksek basınçlı Common Rail yakıt sistemi, gelişmiş elektronik kontrol üniteleri ve bakım kolaylığı sunan mimarisiyle TMSN460, aynı zamanda güncel emisyon regülasyonlarına da uyum sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan TÜMOSAN’ın marin motor çözümleri yalnızca ULAQ ile sınırlı değil. Şirketin 75 beygirden 460 beygire kadar uzanan marin motor ailesi, hem sivil hem de askerî deniz araçlarında aktif olarak kullanılıyor. Tersaneler Genel Müdürlüğü bünyesindeki itici ve çekici vasıta projelerinde ithal motorlara alternatif olarak TÜMOSAN motorları görev yaparken, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da bu motorlara yönelik ilgisinin sürdüğü ifade ediliyor.

Sivil alanda ise yaklaşık 12 metre uzunluğundaki teknelerde 95 ila 115 beygir gücündeki motorlar tercih edilebiliyor. TÜMOSAN’ın 75-105 beygir aralığındaki marin motor projesinin ise 2019 yılından bu yana devam ettiği ve farklı platformlara yönelik yeni kullanım alanlarının hedeflendiği belirtiliyor.

ULAQ İnsansız Deniz Aracı Özellikleri

Menzil: 400+ kilometre

Hız: 70+ km/s

Görüş Yeteneği: Gece/gündüz

İletişim Altyapısı: Kripto ve elektronik harp korumalı

Gövde Malzemesi: Gelişmiş kompozit

Görev Profili: Keşif, gözetleme ve istihbarat, yüzey harbi, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği

Silah Sistemi: 12.7 mm uzaktan kumandalı silah

