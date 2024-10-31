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    Türkiye ilk defa insansız deniz aracı ihracatı gerçekleştirdi

    ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı başarısına ulaştı. ULAQ 11 PSV, Katar’a ihraç edildi.
    Türkiye ilk defa insansız deniz aracı ihracatı gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), bir ilke daha imza atarak ilk ihracat sözleşmesini Katar ile imzaladı. Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı sırasında imzalanan bu sözleşme, Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracat projesi olarak kayıtlara geçti.

    ULAQ ilk ihracatını yaptı

    Sözleşme kapsamında üretilecek olan ULAQ 11 PSV Liman/Üs Koruma İnsansız Deniz Aracı; keşif, gözetleme, istihbarat görevleri ve kritik tesis üs koruma faaliyetlerinde Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak. Sözleşme imzasına takiben teslim edilecek olan ULAQ 11 PSV, 12.7 mm otomatik silah sistemi ve radar, kriptolu iletişim sistemleri ve otonomi yazılımı ile donatılacak.

    Türkiye ilk defa insansız deniz aracı ihracatı gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Meteksan Savunma Otonom Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Serkan Sevim de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştirmiş olmaktan, farklı denizlere de uyum sağlamış, daha da gelişen kabul görmüş ürünlere sahip olmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, bu alanda hem ülkemizin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir motivasyonla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

    ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, farklı konsept ve faydalı yüklerle donatılmış Dünya’nın en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme gayesinde çalışmalarının devam ettiklerini ve bu alanda ülkemizi dünyada trend yaratan bir öncü ve müttefik ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

    ULAQ İnsansız Deniz Aracı Özellikleri

    • Menzil: 400+ kilometre
    • Hız: 70+ km/s
    • Görüş Yeteneği: Gece/gündüz
    • İletişim Altyapısı: Kripto ve elektronik harp korumalı
    • Gövde Malzemesi: Gelişmiş kompozit
    • Görev Profili: Keşif, gözetleme ve istihbarat, yüzey harbi, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği
    • Silah Sistemi: 12.7 mm uzaktan kumandalı silah
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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