Türkiye ilk defa insansız deniz aracı ihracatı gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), bir ilke daha imza atarak ilk ihracat sözleşmesini Katar ile imzaladı. Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı sırasında imzalanan bu sözleşme, Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracat projesi olarak kayıtlara geçti.

ULAQ ilk ihracatını yaptı

Sözleşme kapsamında üretilecek olan ULAQ 11 PSV Liman/Üs Koruma İnsansız Deniz Aracı; keşif, gözetleme, istihbarat görevleri ve kritik tesis üs koruma faaliyetlerinde Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak. Sözleşme imzasına takiben teslim edilecek olan ULAQ 11 PSV, 12.7 mm otomatik silah sistemi ve radar, kriptolu iletişim sistemleri ve otonomi yazılımı ile donatılacak.

Tam Boyutta Gör Meteksan Savunma Otonom Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Serkan Sevim de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştirmiş olmaktan, farklı denizlere de uyum sağlamış, daha da gelişen kabul görmüş ürünlere sahip olmaktan dolayı büyük gurur duyduklarını vurgulayarak, bu alanda hem ülkemizin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere büyük bir motivasyonla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, farklı konsept ve faydalı yüklerle donatılmış Dünya’nın en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme gayesinde çalışmalarının devam ettiklerini ve bu alanda ülkemizi dünyada trend yaratan bir öncü ve müttefik ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ULAQ İnsansız Deniz Aracı Özellikleri

Menzil : 400+ kilometre

: 400+ kilometre Hız : 70+ km/s

: 70+ km/s Görüş Yeteneği : Gece/gündüz

: Gece/gündüz İletişim Altyapısı : Kripto ve elektronik harp korumalı

: Kripto ve elektronik harp korumalı Gövde Malzemesi : Gelişmiş kompozit

: Gelişmiş kompozit Görev Profili : Keşif, gözetleme ve istihbarat, yüzey harbi, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği

: Keşif, gözetleme ve istihbarat, yüzey harbi, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği Silah Sistemi: 12.7 mm uzaktan kumandalı silah

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