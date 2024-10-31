Türkiye ilk defa insansız deniz aracı ihracatı gerçekleştirdi

ULAQ ilk ihracatını yaptı
Sözleşme kapsamında üretilecek olan ULAQ 11 PSV Liman/Üs Koruma İnsansız Deniz Aracı; keşif, gözetleme, istihbarat görevleri ve kritik tesis üs koruma faaliyetlerinde Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak. Sözleşme imzasına takiben teslim edilecek olan ULAQ 11 PSV, 12.7 mm otomatik silah sistemi ve radar, kriptolu iletişim sistemleri ve otonomi yazılımı ile donatılacak.
ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, farklı konsept ve faydalı yüklerle donatılmış Dünya’nın en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme gayesinde çalışmalarının devam ettiklerini ve bu alanda ülkemizi dünyada trend yaratan bir öncü ve müttefik ülke konumuna getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
ULAQ İnsansız Deniz Aracı Özellikleri
- Menzil: 400+ kilometre
- Hız: 70+ km/s
- Görüş Yeteneği: Gece/gündüz
- İletişim Altyapısı: Kripto ve elektronik harp korumalı
- Gövde Malzemesi: Gelişmiş kompozit
- Görev Profili: Keşif, gözetleme ve istihbarat, yüzey harbi, asimetrik savaş, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği
- Silah Sistemi: 12.7 mm uzaktan kumandalı silah
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D