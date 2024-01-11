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    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün üçte birini HES'ler oluşturuyor

    Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinin kurulu güç miktarı açıklandı. Türkiye'de üretilen elektriğin üçte biri HES'lerden elde ediliyor.                        
    Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün üçte birini HES'ler ol Tam Boyutta Gör
    Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’deki hidroelektrik santrallerinin (HES) kurulu güç miktarını duyurdu. Hidroelektrik santrallerinden kurulu güç miktarı 32 bin 400 megavat olarak açıklandı. Bu da Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücünün üçte birinin HES'lerden elde edildiği anlamına geliyor.

    HES’ler inşa edildiği bölgenin doğal yapısına zarar verse de, enerji üretimi sürecinde hiçbir atık madde ve karbon salımı gerçekleşmediği için yenilenebilir enerji kategorisinde yer alıyor.

    Türkiye’de 625’in üzerinde hidroelektrik üretim santrali bulunuyor. Yıllık hidroelektrik üretim kapasitesi yaklaşık 112 milyar kilovatsaate yükseldi.

    Yusufeli Barajı ve HES, 275 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın kendi kategorisinde 5'inci en yüksek barajı unvanına sahip bulunuyor. Bu proje, yıllık ortalama 1,9 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesiyle Antalya büyüklüğünde bir şehrin nüfusuna karşılık gelen 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını temin edebilecek.

    Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES de kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda yer alıyor.

    Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre kret uzunluğuna sahip Ilısu Barajı, "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi, gövde uzunluğu ve beton yüzey alanı bakımından dünyada birinci sırada bulunuyor.

    19 Mayıs 2020'de ilk elektrik üretimini gerçekleştiren, 23 Aralık 2020'de de tam kapasiteyle çalışmaya başlayan tesis, bugüne kadar 8 milyar kilovat elektrik üretimiyle ülke ekonomisine yaklaşık 23 milyar lira katkı sağladı.

    Deriner Barajı ve HES ise 249 metrelik yüksekliğiyle Yusufeli'den sonra Türkiye'nin en yüksek 2'nci barajı olurken 670 megavatlık kurulu gücüyle yıllık ortalama 2,11 milyar kilovatsaat elektrik üretebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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