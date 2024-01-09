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    Anlık Bildirim

    Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor!

    7 Ocak 2024 Pazar günü, rüzgar enerjisinden Türkiye'de bugüne kadarki en yüksek elektrik üretimi gerçekleşti. 216 GWh elektrik üretildi.                         
    Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor kırıldı. Rüzgar enerjisi santrallerinden 7 Aralık 2024 Pazar günü, tüm zamanların en yüksek günlük elektrik üretimi gerçekleşti. 7 Aralık’ta rüzgar türbinlerinden 216 GWh elektrik üretildi.

    Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre aynı gün Türkiye’de tüm enerji türlerinden 785 GWh elektrik üretildi. Üretimde rüzgarın payı yüzde 27,54 oldu.

    TEİAŞ verilerine göre, Pazar günü doğal gaz santralleri 33 GWh’e yakın elektrik ürettiler. Bu da 27 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen 28 GWh’lik üretimin ardından en düşük seviye olarak kaydedildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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