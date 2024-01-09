Türkiye'de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor!

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre aynı gün Türkiye’de tüm enerji türlerinden 785 GWh elektrik üretildi. Üretimde rüzgarın payı yüzde 27,54 oldu.
TEİAŞ verilerine göre, Pazar günü doğal gaz santralleri 33 GWh’e yakın elektrik ürettiler. Bu da 27 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen 28 GWh’lik üretimin ardından en düşük seviye olarak kaydedildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.