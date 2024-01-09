Tam Boyutta Gör Türkiye’de rüzgardan elektrik üretiminde yeni rekor kırıldı. Rüzgar enerjisi santrallerinden 7 Aralık 2024 Pazar günü, tüm zamanların en yüksek günlük elektrik üretimi gerçekleşti. 7 Aralık’ta rüzgar türbinlerinden 216 GWh elektrik üretildi.

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Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre aynı gün Türkiye’de tüm enerji türlerinden 785 GWh elektrik üretildi. Üretimde rüzgarın payı yüzde 27,54 oldu.

TEİAŞ verilerine göre, Pazar günü doğal gaz santralleri 33 GWh’e yakın elektrik ürettiler. Bu da 27 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen 28 GWh’lik üretimin ardından en düşük seviye olarak kaydedildi.

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