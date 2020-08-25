Türkiye’nin uzay ve uydu fuarı Global SatShow online olarak düzenlenecek

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Bugüne kadar Türkiye’de fuar alanlarında düzenlenen Global SatShow etkinliği bu sene koronavirüs nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek. 5. Global Sat Show etkinliği 1-2 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

Capital Exhibiton CEO’su Hakan Kurt, fuara yüzde 85’i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptığını duyurdu. Etkinlikte halka açık 8 webinar, 2 anahtar konuşmacı oturumu ve sınırlı katılımcıyla 3 özel çalışma toplantısı yapılacak.

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Etkinlikte Türkiye Uzay Ajansı’nın çalışmaları da anlatılacak. Ayrıca bu yıl fırlatılacak Türksat 5A uydusunun yer teslimi ve kabiliyetlerini, fırlatma sürecini, uydunun kullanıcılara sağlayacağı avantajları anlatılacak.

Global Sat Show'a aşağıdaki bağlantıdan kaydolabilirsiniz.

http://globalsatshow.com/registration/

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