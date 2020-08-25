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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye’nin uzay ve uydu fuarı Global SatShow online olarak düzenlenecek

    5. Küresel Uydu ve Uzay Şovu, Global Sat Show, Capital Exhibition tarafından TÜRKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği’nin desteğiyle 01-02 Eylül 2020’de online olarak düzenlenecek.
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    Uzay
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye’nin uzay ve uydu fuarı Global SatShow online olarak düzenlenecek
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    Bugüne kadar Türkiye’de fuar alanlarında düzenlenen Global SatShow etkinliği bu sene koronavirüs nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek. 5. Global Sat Show etkinliği 1-2 Eylül 2020’de gerçekleştirilecek.

    Capital Exhibiton CEO’su Hakan Kurt, fuara yüzde 85’i yabancı olmak üzere 16 bin kişinin kayıt yaptığını duyurdu. Etkinlikte halka açık 8 webinar, 2 anahtar konuşmacı oturumu ve sınırlı katılımcıyla 3 özel çalışma toplantısı yapılacak.

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    Ayrıca Bkz. "Resmen açıklandı: F1 Türkiye’ye geliyor"

    Etkinlikte Türkiye Uzay Ajansı’nın çalışmaları da anlatılacak. Ayrıca bu yıl fırlatılacak Türksat 5A uydusunun yer teslimi ve kabiliyetlerini, fırlatma sürecini, uydunun kullanıcılara sağlayacağı avantajları anlatılacak.

    Global Sat Show'a aşağıdaki bağlantıdan kaydolabilirsiniz.

    http://globalsatshow.com/registration/



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sorceress 1 gün
    Kaydımızı yapalım, köşeden yerimizi ayırtalım.
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