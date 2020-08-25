Resmen açıklandı: F1 Türkiye’ye geliyor

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Formula 1’in bu seneki takvimine Türkiye eklendi. Intercity İstanbul Park pisti 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde F1’e ev sahipliği yapacak. Yarışların seyircili olup olmadığı hakkındaki bilgi henüz açıklanmadı.

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Türkiye’nin 9 sezonluk hasreti sona eriyor. Bu sene koronavirüs nedeniyle pek çok ülke F1'e ev sahipliği yapmaktan vazgeçti. Intercity yetkilileri takvimdeki boşluktan yararlanarak F1’e İstanbul'da ev sahipliği yapmak için girişimlerde bulundu. Taraflar arasında 1 senelik anlaşma sağlandı. Yalnızca bu sene geçerli olmak üzere Intercity İstanbul Park pisti F1 takvimine eklendi.

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Antrenman turları 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde, sıralama turları 14 Kasım’da, yarış ise 15 Kasım’da düzenlenecek. Yarışlar S Sport’ta yayınlanacak.

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Intercity İstanbul Park; yarışların kaderini değiştiren 8. virajı, eğimli düzlükleri ve zorlu yapısıyla dikkat çekiyor. Takvimdeki saat yönünde tersinde yarışılan nadir pistlerden birisi. Çok sayıda F1 pilot İstanbul Park’tan övgüyle bahsediyor.

F1 2020 takvimi

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