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    Resmen açıklandı: F1 Türkiye’ye geliyor

    Intercity ve Formula 1 yetkilileri arasındaki anlaşma sağlandı. İstanbul Park, 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde F1 yarışına ev sahipliği yapacak.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Resmen açıklandı: F1 Türkiye’ye geliyor
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    Formula 1’in bu seneki takvimine Türkiye eklendi. Intercity İstanbul Park pisti 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde F1’e ev sahipliği yapacak. Yarışların seyircili olup olmadığı hakkındaki bilgi henüz açıklanmadı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Formula 1, Kasım ayında seyircili olarak Türkiye’ye geliyor

    Türkiye’nin 9 sezonluk hasreti sona eriyor. Bu sene koronavirüs nedeniyle pek çok ülke F1'e ev sahipliği yapmaktan vazgeçti. Intercity yetkilileri takvimdeki boşluktan yararlanarak F1’e İstanbul'da ev sahipliği yapmak için girişimlerde bulundu. Taraflar arasında 1 senelik anlaşma sağlandı. Yalnızca bu sene geçerli olmak üzere Intercity İstanbul Park pisti F1 takvimine eklendi.

    Redbull.com'da gör: Formula 1 Türkiye'ye geri dönüyor!

    Antrenman turları 13-14 Kasım 2020 tarihlerinde, sıralama turları 14 Kasım’da, yarış ise 15 Kasım’da düzenlenecek. Yarışlar S Sport’ta yayınlanacak.

    Resmen açıklandı: F1 Türkiye’ye geliyor
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    Intercity İstanbul Park; yarışların kaderini değiştiren 8. virajı, eğimli düzlükleri ve zorlu yapısıyla dikkat çekiyor. Takvimdeki saat yönünde tersinde yarışılan nadir pistlerden birisi. Çok sayıda F1 pilot İstanbul Park’tan övgüyle bahsediyor.

    F1 2020 takvimi

    Resmen açıklandı: F1 Türkiye’ye geliyor
    Tam Boyutta Gör



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nevfel (T. I. ) 1 gün en beğenilen
    Kimse almadığı için bize vermişler diyenler. Önce o yarış takvimine bir baksın. İngiltere, belçika, italya, ispanya, rusya, almanya vs ülkede hep kimse almadığı için kabul etmişler değil mi?



    Arkadaş nasıl bir hazımsızlık nasıl bir kötülük nasıl bir hayat anlayışı bu Fesübhanallah. Allah bizleri böyle olmaktan korusun, sizleri de ıslah etsin inşallah.
    Kimse almadığı için bize vermişler diyenler. Önce o yarış takvimine bir baksın. İngiltere, belçika, italya, ispanya, rusya, almanya vs ülkede hep kimse almadığı...
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    1 Yanıt Yanıtla +75
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    canguler917 (can guler) 1 gün
    pist işletmesini yapan intercity ve başındaki vural ak çok uğraştı formula 1'i geri getirmek için ve sonunda başardı, alkışlar ona.
    3 Yanıt Yanıtla +33
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    hollowman_ (N. b.) 1 gün
    "Yol üstünde olduğumuz için vermişler" diyenleri buradan geçenler yol üstü alıp gitse de rahat etsek. Bu kadar hazımsızlık bünyede sıkıntı yapar arkadaşlar, sizinki çaresiz hastalığa dönüşmüş durumda. Ya da CHP gençlik teşkilatları organize şekilde forumlarda her haberin altına ekşiyin diye troll ekip organize ediyor. Normal değil iki türlü de.
    "Yol üstünde olduğumuz için vermişler" diyenleri buradan geçenler yol üstü alıp gitse de rahat etsek. Bu kadar hazımsızlık bünyede sıkıntı yapar arkadaşlar, siz...
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    1 Yanıt Yanıtla +31
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (58) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Paetzold 3 sa.
    Tvden izleriz yine.
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    Cannondale (Mert ) 5 sa.
    Arkadaşlar pistte beleştepe varmı
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    MehmetNY (Mehmet ) 6 sa.
    Çin'de pandemi sebebiyle iptal edilen Grand Prix yerine bu seneye has Türkiye seçildi arkadaşlar. Pist işletmesinin uğraşları ve ısrarları da bunda etkili olabilir.



    Öyle hemen gaza gelmeyin yani. Hoş, gaza gelseniz de geldiğinizle kalırsınız. Asgari ücretli yine gidemeyecek o 650 lira biletle.

    Konuyu vatan millet Sakarya'ya bağlayanların forumun aktrolleri olması da hiç şaşırtmadı doğrusu.
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    IslakBanyoTerliği (Emre Aru) 6 sa.
    Süper.
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    Skywalkerx 7 sa.
    Umarım gelmez akp hemen kendine yazar bunu da umarım gelmez.
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    LakrosEu 7 sa.
    650 TL biraz fazla olmuş ama zaten bunun gibi etkinlikler yurt dışı piyasasına da bakıldığında pahalıya kaçıyor. Zaten kendi fikrimce, tek bir noktada durup araçların geçmesini beklemektense TV'den izleyince daha bir hakim oluyorum olaylara. Ama Türkiye'ye gelmesi çok güzel haber, özellikle ekonomiyi bir nevi canlandırmak için iyi olacak.
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    castigatetr (Emrah Schumacher) 9 sa.
    9 yıl hasretle özlemle heyecanla her sene gelmesini bekledik pandemi sebebiyle bu yıla kısmet oldu umarım gelecek yıllarda takvime gireriz
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    DH Misafiri 9 sa.
    sadece bu sene, corona yüzünden enayi ülke aranmış ortada
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    punkek 9 sa.
    8. viraj ♡
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 10 sa.
    Bu yılın bir güzel haberi oldu. Umarım hep sürer
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    3907 kez okundu.
    56 kişi, toplam 58 yorum yazdı.

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    f1, formula 1 ve
    6 etiket daha istanbul park intercity istanbul park Türkiye Haberleri yarış tarihi yarış Bilim ve Teknoloji
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