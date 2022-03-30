Türkiye'nin Wordle karnesi belli oldu

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Bazen Twitter'da da gördüğünüz yeşil ve sarı renkli tetrisi andıran kutucuklarla oynana Wordle, çoğu internet kullanıcısının hayatına dokunmuş durumda. Şubat 2022’de Bundle bünyesine katılan Wordle Türkçe, 2,5 milyon kişiye ulaşmış durumda. İşte eğlenceli oyunla ilgili ilginç veriler.

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En zor kelime: Elips

Wordle Türkçe'de oyuncuların bulmakta en çok zorlandığı kelime “Elips” oldu. Oyuncuların %51'i kelimeyi ancak dördüncü ve sonraki denemelerinde bulabildi. Oyuncuların ortalama kelime tahmin süresi ise 3 dakika 32 saniye. Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı Wordle oyuncuları, Twitter üzerinden 290 bin kez skorlarını paylaşmış durumdalar.

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Her gece 00.00 - 01.00 saatleri arasında ortalama 100 bin oyuncu yeni kelimeyi çözüyor ve oyuncuların yüzde 78'inin Wordle'a mobil cihazlardan eriştikleri belirtiliyor. Türkiye'nin Wordle oyununda en başarılı ili ise Kayseri. İkinci sırada Kahramanmaraş üçüncü sırada ise İstanbul yer alıyor.

Wordle Türkçe'de en başarılı iller:

Kayseri Kahramanmaraş İstanbul Konya Adana Samsun Ankara Denizli Eskişehir Mersin



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