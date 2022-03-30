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    Türkiye'nin Wordle karnesi belli oldu

    Josh Wardle adlı programcı tarafından geliştirilen web tabanlı bir kelime oyunu olan Wordle, ülkemizde de büyük rağbet görüyor. İşte oyunla ilgili ilginç veriler.
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    Türkiye'nin Wordle karnesi belli oldu
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    Bazen Twitter'da da gördüğünüz yeşil ve sarı renkli tetrisi andıran kutucuklarla oynana Wordle, çoğu internet kullanıcısının hayatına dokunmuş durumda. Şubat 2022’de Bundle bünyesine katılan Wordle Türkçe, 2,5 milyon kişiye ulaşmış durumda. İşte eğlenceli oyunla ilgili ilginç veriler.

    En zor kelime: Elips

    Wordle Türkçe'de oyuncuların bulmakta en çok zorlandığı kelime “Elips” oldu. Oyuncuların %51'i kelimeyi ancak dördüncü ve sonraki denemelerinde bulabildi. Oyuncuların ortalama kelime tahmin süresi ise 3 dakika 32 saniye. Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı Wordle oyuncuları, Twitter üzerinden 290 bin kez skorlarını paylaşmış durumdalar.

    Her gece 00.00 - 01.00 saatleri arasında ortalama 100 bin oyuncu yeni kelimeyi çözüyor ve oyuncuların yüzde 78'inin Wordle'a mobil cihazlardan eriştikleri belirtiliyor. Türkiye'nin Wordle oyununda en başarılı ili ise Kayseri. İkinci sırada Kahramanmaraş üçüncü sırada ise İstanbul yer alıyor.

    Wordle Türkçe'de en başarılı iller:

    1. Kayseri
    2. Kahramanmaraş
    3. İstanbul
    4. Konya
    5. Adana
    6. Samsun
    7. Ankara
    8. Denizli
    9. Eskişehir
    10. Mersin
       
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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 23 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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