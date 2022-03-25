Nestle'den garip savunma: Hacklenmedik, verileri kendimiz sızdırdık

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Hacker grubu Anonymous geçtiğimiz günlerde Rusya'da üretimlerini sürdüren şirketlere saldıracağı konusunda uyarmış, bu uyarı sonrasında da grubun ilk kurbanı, dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olan İsviçreli Nestle olmuştu.

Dev şirketleri hackleyen grubun lideri 16 yaşında olabilir 1 gün önce eklendi

Bilgisayar korsanlarının açıklamalarına göre, Nestle'ye ait 10 GB'lık gizli verileri çalmayı başarmışlardı. Twitter'da yayınlanan bir gönderiye göre, ele geçirilen veritabanında e-posta yazışmaları, şifreler ve Nestle ortaklarıyla ilgili bilgiler yer alıyordu. Anonymous, bunu doğrulamak için de İsviçreli şirketin 50 binden fazla iş ortağı hakkında bilgi içeren veritabanının küçük bir örneğini yayınladı.

Anonymous bizi hacklemedi

Ancak, Nestle sözcüsü Gizmodo'ya gönderdiği bir e-postada, hacker grubu Anonymous'un bu hafta şirketin 10 GB'lık veri tabanını çalıdığı ve sızdırdığı iddialarını yalanladı ve "Nestle'ye yönelik bu son siber saldırı ve ardından veri sızıntısı iddiasının hiçbir temeli yok." dedi.

Sözcü, internette dolaşan veritabanının, aslında şirketin bu yılın başlarında yaptığı bir hatanın ürünü olduğunu açıkladı ve bu verilerin kısa bir süre için, kasıtsız şekilde çevrimiçi olarak erişilebilir hale getirildiğini belirtti. Nestle, halka açık bilgilerin yanı sıra halka açık olmayan hangi verilerin sızdırıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

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