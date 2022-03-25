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    Nestle'den garip savunma: Hacklenmedik, verileri kendimiz sızdırdık

    Hacker grubu Anonymous, dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle'nin veritabanını hacklediğini duyurmuştu. Şirketten konuyla ilgili enteresan bir açıklama geldi.   
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    Nestle'den garip savunma: Hacklenmedik, verileri biz sızdırdık
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    Hacker grubu Anonymous geçtiğimiz günlerde Rusya'da üretimlerini sürdüren şirketlere saldıracağı konusunda uyarmış, bu uyarı sonrasında da grubun ilk kurbanı, dünyanın en büyük gıda üreticilerinden biri olan İsviçreli Nestle olmuştu.

    Bilgisayar korsanlarının açıklamalarına göre, Nestle'ye ait 10 GB'lık gizli verileri çalmayı başarmışlardı. Twitter'da yayınlanan bir gönderiye göre, ele geçirilen veritabanında e-posta yazışmaları, şifreler ve Nestle ortaklarıyla ilgili bilgiler yer alıyordu. Anonymous, bunu doğrulamak için de İsviçreli şirketin 50 binden fazla iş ortağı hakkında bilgi içeren veritabanının küçük bir örneğini yayınladı.

    Anonymous bizi hacklemedi

    Ancak, Nestle sözcüsü Gizmodo'ya gönderdiği bir e-postada, hacker grubu Anonymous'un bu hafta şirketin 10 GB'lık veri tabanını çalıdığı ve sızdırdığı iddialarını yalanladı ve "Nestle'ye yönelik bu son siber saldırı ve ardından veri sızıntısı iddiasının hiçbir temeli yok." dedi.

    Sözcü, internette dolaşan veritabanının, aslında şirketin bu yılın başlarında yaptığı bir hatanın ürünü olduğunu açıkladı ve bu verilerin kısa bir süre için, kasıtsız şekilde çevrimiçi olarak erişilebilir hale getirildiğini belirtti. Nestle, halka açık bilgilerin yanı sıra halka açık olmayan hangi verilerin sızdırıldığı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 1 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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