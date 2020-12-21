Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek

    Türkiye, Çinle imzaladığı anlaşma kapsamında Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi yüksek lisans programına öğrenci gönderecek. Programa 12 öğrenci kabul edilecek.
    1 gün
    2,4b
    2
    26
    Alternatif Enerji
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek

    Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ile imzaladığı “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İş birliği Anlaşması” kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci gönderecek. Yüksek lisans programlarına gönderilecek öğrenciler için seçim çalışmaları başladı.

    Ayrıca Bkz. "Robot köpek Spot, yakın bir gelecekte Mars’ı keşfe hazırlanıyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin, milli imkânlarla geliştirdiği nükleer reaktörü devreye soktu

    Tsinghua Üniversitesi’ndeki Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi yüksek lisans programına gönderilecek öğrenciler, burada iki yıl boyunca lisansüstü eğitim alacak. Dört yıldır devam eden programa kabul edilen öğrencilere Çin devleti tarafından burs verilecek. Programa 12 öğrenci gönderilecek.

    Bu kapsamda iki yıllık eğitim süresince okul ücreti ve program başvuru ücretinden muaf olacak öğrencilere aylık 5 bin 500 lira harçlık, konaklama, sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi oldukça cazip avantajlar sunulacak.

    Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek
    Tam Boyutta Gör

    Söz konusu program için aranan ön şartlar ise ileri seviyede İngilizce bilgisi ve 2,5 düzeyinde olan genel not ortalaması olarak dikkat çekiyor. Ayrıca en geç Haziran 2021’de mezun olmak gerektiğini de hatırlatalım.

    Nükleer enerji alanında kendini geliştirmek isteyen adayların pdf formatında İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce kaleme alınmış niyet mektuplarını icc-human-capital@enerji.gov.tr mail adresine göndermeleri gerekiyor.



    https://www.trthaber.com/haber/egitim/turkiye-nukleer-enerji-egitimi-icin-cine-ogrenci-gonderecek-539706.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gönderilecek öğrenciler yetkinliği olanlar insanlar dışında kendi çevrelerinden seçilecektir yine. Esas nükleer konusunda ürkütende bu zaten.
    2 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ozgurrdunya
    yüksek lisans için gidecekler diyor.. bu alanda üniversite okumamış insan gitmeyecek yani. yine kendi çevresi vs. diye bilip bilmeden sıçramışsınız.
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Angmarr_Ortadünya 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nükleer enerji çok mühim. Ne yapıp edip bu teknolojiye sahip olmalıyız. Dünyada yüzlerce nükleer santral var. Biz de en az 10 tane açmalıyız.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    kazuya58 (sinan polat) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    istemezzük

    yunanistana heykel kursuna göndersinler bir faydası olsun bilime teknolojiye.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 21 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Nükleer santral kurulunca elektriği bedava alacaklarını yada çok ucuz olacağını sanıyor ileri zekalılar :) 2 köprü yaptılar ülkenin başına bela oldular.Karadenizde akarsuları kuruttular hesleri kurup elektriği üretip Ermenistan'a bedava elektrik verilirken faturaları yine bize ödettiler

    Bugün her ay 200 tl elektrik faturası ödüyorsan santral kurulduğunda aynı kullanıma 500 tl ödeyeceksin
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    elLbufFer (selçuk dabak) 20 sa. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Kral öyle dedin ya devlet karar değiştirdi . Çin ile heykel yapımı işine girisilecekmis . Aklında olsun bu hayal gücünle iyi şeyler çıkartirsin
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    berkandinçay 15 sa. ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
    Elektrik zaten bedava. Nükleer enerji yanıltıcı ve enerjinin gerçekte nerde ve nasıl üretildiğini gizleme amaçlı. Her ülkede elektrik yüksek pilonlara asılı açık kablolar üzeriden atmosferdeki elektrik çekilerek üretiliyor.



    Resime bakınız atmosfer ile en cok temas alanı sağlamak için bir pilonda 24 kablo var. O pilon hattının yanında bir hat daha var. sehirlerin elektrik ihtiyacı arttıkça yanyana pilon inşa ediyorlar. Bunlar elektriği baraj termik rüzgar güneş tesislerinden iletmiyor, elektriği üretiyor.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    _Kullanıcı_Adı_ (Mehmet Su) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nolurdu 3.5 4 yıl bekleseniz. Ben de katılsaydım bir elektrik mühendisi olarak
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nükleer enerji alanında Türkiye'deki hangi üniversite yüksek lisans eğitimi verebilir?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    HA-DH 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    inşallah torpil olmaz, inşallah altyapısı vs sağlam olur. inşallah aşağıda ki video da ki gibi yıllar sonra itiraflar gelmez..

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hayret burda eğitim veren üni yok mu, halbuki her şehirde bir üni var...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MrDj 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Burası japonya değil.

    Hala ısrarla bu orta doğu çöplüğünde nükleer enejiyi savunan var.

    Fay hattının üzerinde nükleer santralin ne işi var.

    Dünya nükleer santral kapatırken burada açılıyor.

    Ülkenin nüfusuna ve eğitimine bağlı olarak enerji tüketimi artar ya da azalır..

    Bu ülkedeki cahiller ve orta doğulular yok olmadıkça , istersen her yere nükleer santral yap yine de o kaçak kayıp bedeli ödenecek ve enerji yetmeyecek.
    3 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 gün ( Mesaj Silindi ) MrDj
    japonyada fay hattı yokmu kardeşim. bir burda mı deprem oluyor.. senin köyüne trafo yapmıyor adamlar nükleer santral bu. s400 de sinopda santral olacak arazide. bilmem anlatabildim mi
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    addidas_85 1 gün ( Mesaj Silindi ) MrDj
    Yok edilmesi gereken şey senin gibiler ve senin gibilerin zihniyeti
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fatsa52 10 sa. ( Mesaj Silindi ) MrDj
    Paranoyakmisin kardes?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Angmarr_Ortadünya 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Nükleer enerji çok mühim. Ne yapıp edip bu teknolojiye sahip olmalıyız. Dünyada yüzlerce nükleer santral var. Biz de en az 10 tane açmalıyız.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ozgurrdunya (Özgür ..) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Gönderilecek öğrenciler yetkinliği olanlar insanlar dışında kendi çevrelerinden seçilecektir yine. Esas nükleer konusunda ürkütende bu zaten.
    2 Yanıt Yanıtla +23
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmet1905_47 (ahmet ugur sari) 1 gün ( Mesaj Silindi ) ozgurrdunya
    yüksek lisans için gidecekler diyor.. bu alanda üniversite okumamış insan gitmeyecek yani. yine kendi çevresi vs. diye bilip bilmeden sıçramışsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Wol4onak 23 sa. ( Mesaj Silindi ) ozgurrdunya
    İmam hatipliler bunu beğendi
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Stanislas Xavier (Evren ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kanal İstanbul'un yapımında finansal kaynak için Çin ile işbirliği yapılacağına dair iddialar var, giderek artan bu anlaşmalar o yakınlaşma ile ilişkili olabilir mi acaba?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2421 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nükleer enerji, Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 sa. 65 watt TDP’li Core i9-11900, tek çekirdekte Core i9-10900’ün %12 önde 17 sa. Başarılı korku oyunu Alien: Isolation, Epic Store'da ücretsiz oldu 17 sa. Nvidia Hopper ailesi ertelendi 5 nm Lovelace mimarisi geliyor 18 sa. Avrupa'da siparişe açılan Volkswagen Tiguan eHybrid'in detayları belli oldu 18 sa. AC Valhalla ve Call of Duty: Cold War'un satış sayıları açıklandı 19 sa. Mutasyon gözlenen varyant koronavirüsün yeni adı belli oldu 19 sa. Makyajlı Hyundai Kona Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 19 sa. Amazon Türkiye ilk televizyon reklamını yayınladı 20 sa. Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor 20 sa. ViewSonic üretkenlik için interaktif ekranlarını tanıttı 21 sa. TSMC’nin 5nm üretim kapasitesi Apple’a ayrıldı 21 sa. Ücretsiz bilim kurgu aksiyon macera oyunu Xenon Moon, mobil cihazlar için yayınlandı 22 sa. Samsung şeffaf ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor 22 sa. ViewSonic monitörleri renk körlüğü testlerine temel oluşturacak 23 sa. Xbox Store'da "Geri Sayım İndirimi" başladı: %75'e varan fırsatlar 23 sa. Makyajlı Peugeot 5008 Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy A22 5G en uygun 5G telefonlarından birisi olacak 1 gün Amazon'da Yılın Son Fırsatları başladı 1 gün Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor 1 gün Günümüz uçak motoru teknolojilerinin olumlu yönlerini harmanlayan motor: Open Rotor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek Sonraki Hubble, devasa Einstein halkasının müthiş görüntüsünü yakaladı 1 gün Koronavirüs varyantı sonrasında 4 ülkeden Türkiye'ye uçuşlar durduruldu 1 gün Google aramalarında yüzünüze sanal makyaj yapabileceksiniz 1 gün Hayır demeyi öğrendiğiniz mobil oyun "Say No! More" 2021'e ertelendi 1 gün Vivo V20 (2021), Snapdragon 675 ile Geekbench'te görüldü 1 gün Haftalık Oyun Önerisi 06: Guacamelee! 2 1 gün Instagram'in Tiktok benzeri kısa video özelliği Reels’a kişi etiketleri geliyor 1 gün İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi 1 gün Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı: Defense Grid: The Awakening 1 gün Windows 10 Aralık güncellemesi bilgisayarlarda ciddi sorunlara neden oluyor 1 gün Jaeger-LeCoultre yeni Polaris Mariner Memovox/Date modellerini duyurdu 1 gün 5G'deki güvenlik açıkları akıllı telefon kullanıcılarını risk altına sokuyor 1 gün Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi 1 gün POCO da dizüstü bilgisayar çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün Sony'den PlayStation 4 sahiplerini sevindirecek açıklama 1 gün Bir zamanların en popüler oyunu Crazy Taxi'nin devam oyunu Taxi Chaos, Şubat 2021'de çıkıyor 1 gün Xiaomi'nin ilk katlanabilir akıllı telefonu yolda 1 gün 360 Robot Vacuum Cleaner S9 Robot Süpürge - İnceleme 1 gün Elektrikli Mercedes EQS'ten yeni teaser geldi 1 gün 360 Robot Vacuum Cleaner S7 Pro Robot Süpürge - İnceleme Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız