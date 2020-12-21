Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ile imzaladığı “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İş birliği Anlaşması” kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci gönderecek. Yüksek lisans programlarına gönderilecek öğrenciler için seçim çalışmaları başladı.
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Tsinghua Üniversitesi’ndeki Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi yüksek lisans programına gönderilecek öğrenciler, burada iki yıl boyunca lisansüstü eğitim alacak. Dört yıldır devam eden programa kabul edilen öğrencilere Çin devleti tarafından burs verilecek. Programa 12 öğrenci gönderilecek.
Bu kapsamda iki yıllık eğitim süresince okul ücreti ve program başvuru ücretinden muaf olacak öğrencilere aylık 5 bin 500 lira harçlık, konaklama, sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi oldukça cazip avantajlar sunulacak.
Söz konusu program için aranan ön şartlar ise ileri seviyede İngilizce bilgisi ve 2,5 düzeyinde olan genel not ortalaması olarak dikkat çekiyor. Ayrıca en geç Haziran 2021’de mezun olmak gerektiğini de hatırlatalım.
Nükleer enerji alanında kendini geliştirmek isteyen adayların pdf formatında İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce kaleme alınmış niyet mektuplarını icc-human-capital@enerji.gov.tr mail adresine göndermeleri gerekiyor.
https://www.trthaber.com/haber/egitim/turkiye-nukleer-enerji-egitimi-icin-cine-ogrenci-gonderecek-539706.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yunanistana heykel kursuna göndersinler bir faydası olsun bilime teknolojiye.
Bugün her ay 200 tl elektrik faturası ödüyorsan santral kurulduğunda aynı kullanıma 500 tl ödeyeceksin
Resime bakınız atmosfer ile en cok temas alanı sağlamak için bir pilonda 24 kablo var. O pilon hattının yanında bir hat daha var. sehirlerin elektrik ihtiyacı arttıkça yanyana pilon inşa ediyorlar. Bunlar elektriği baraj termik rüzgar güneş tesislerinden iletmiyor, elektriği üretiyor.
Hala ısrarla bu orta doğu çöplüğünde nükleer enejiyi savunan var.
Fay hattının üzerinde nükleer santralin ne işi var.
Dünya nükleer santral kapatırken burada açılıyor.
Ülkenin nüfusuna ve eğitimine bağlı olarak enerji tüketimi artar ya da azalır..
Bu ülkedeki cahiller ve orta doğulular yok olmadıkça , istersen her yere nükleer santral yap yine de o kaçak kayıp bedeli ödenecek ve enerji yetmeyecek.
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