Türkiye, nükleer enerji alanında yüksek lisans eğitimi almak için Çin’e öğrenci gönderecek

Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ile imzaladığı “Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İş birliği Anlaşması” kapsamında 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için öğrenci gönderecek. Yüksek lisans programlarına gönderilecek öğrenciler için seçim çalışmaları başladı.

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Tsinghua Üniversitesi’ndeki Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi yüksek lisans programına gönderilecek öğrenciler, burada iki yıl boyunca lisansüstü eğitim alacak. Dört yıldır devam eden programa kabul edilen öğrencilere Çin devleti tarafından burs verilecek. Programa 12 öğrenci gönderilecek.

Bu kapsamda iki yıllık eğitim süresince okul ücreti ve program başvuru ücretinden muaf olacak öğrencilere aylık 5 bin 500 lira harçlık, konaklama, sağlık sigortası, gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi oldukça cazip avantajlar sunulacak.

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Söz konusu program için aranan ön şartlar ise ileri seviyede İngilizce bilgisi ve 2,5 düzeyinde olan genel not ortalaması olarak dikkat çekiyor. Ayrıca en geç Haziran 2021’de mezun olmak gerektiğini de hatırlatalım.

Nükleer enerji alanında kendini geliştirmek isteyen adayların pdf formatında İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce kaleme alınmış niyet mektuplarını icc-human-capital@enerji.gov.tr mail adresine göndermeleri gerekiyor.

https://www.trthaber.com/haber/egitim/turkiye-nukleer-enerji-egitimi-icin-cine-ogrenci-gonderecek-539706.html

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