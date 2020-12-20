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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Robot köpek Spot, yakın bir gelecekte Mars’ı keşfe hazırlanıyor

    Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpek Spot, NASA ve Caltech iş birliği ile yürütülen bir projede Mars'ı kesfetme çalışmaları yapıyor.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Robot köpek Spot, yakın bir gelecekte Mars’ı keşfe hazırlanıyor
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    Güney Koreli Hyundai tarafından satılan Bostan Dynamics’in tasarlayıp ürettiği robot köpek Spot, çok da uzak olmayan bir gelecekte Mars’ta dolaşmaya başlayabilir. Kızıl gezegenin engebeli arazisinde çok daha rahat hareket edeceği düşünülen robot, NASA ve Caltech iş birliği ile yürütülen bir projede test ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yabancı menşeili hackerler, ABD Enerji Bakanlığı ile Ulusal Nükleer Güvenlik Ajansına sızdı"

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    Amerika Jeofizik Birliği’nin (AGU) 14 Aralık’ta düzenlenen toplantısında gündeme getirilen proje kapsamında Spot’un ciddi biçimde elden geçirilmiş bir sürümünün Mars’ı nasıl arşınlayabileceğine yönelik paylaşımlarda bulunuldu. NASA’nın Mars’a gönderdiği Spirit, Opportunity, Curiosity ve Perseverance gezginleriyle aynı prensipte çalışacağı ifade edilen robot köpek ya da köpekler, haliyle dünyadaki muadilleri gibi çeviklikleriyle öne çıkacak. Sahip oldukları sensörler sayesinde örneğin bir engelle karşılaştıklarında alternatif rota çizebilecek robotlar, aynı zamanda yeraltı tünelleri ve mağaraların sanal haritalarını çıkarabilecek. Robotlar ayrıca, düşme ya da ters dönme senaryolarında ise ayağa kalkıp görevlerine devam edebilecek.

    Otonom Mars köpeği ya da kısaca “Au-Spot” olarak adlandırılan robot, Mars görevi öncesi hazırlıklarına ise devam ediyor. Proje ekibi tarafından engel parkurlarına sokulan robot, tünellere girme, engel ya da rampaları aşma çalışmaları yapıyor.

    Mars’ı keşif anlayışımızı ciddi anlamda değiştirme potansiyeli bulunan proje için NASA’nın 2018 yılından beri araştırma yaptığı biliniyor. İşler yolunda giderse robot köpek Spot, Mars’ta da insanın en iyi dostu olmaya aday gibi duruyor.



    https://interestingengineering.com/nasa-wants-to-send-robot-dogs-to-roam-mars Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hoca 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haberde çok büyük bir hata var.

    "Güney Koreli Hyundai tarafından satılan Bostan Dynamics’in tasarlayıp ürettiği robot köpek Spot, çok da uzak olmayan bir gelecekte Mars’ta dolaşmaya başlayabilir.

    Satın alınan olacaktı.
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    baranel (xxxx xxxx) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Layka ile başlayan serüven, spot ile devam ediyor.
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    Romeo84 2 gün ( Mesaj Silindi )
    biz nerde yaşıyoruz anlamadım.
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