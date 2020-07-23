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    Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi

    Koreli üretici, global pazarda satışa sunacağı yeni kompakt SUV modeli Kia Sonet ile ilgili paylaşımlara başladı. Kia Sonet'in örtüsü 7 Ağustos tarihinde Hindistan'da kaldırılacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kia'nın yeni kompakt SUV modeli Sonet'ten ilk teaser geldi
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    Kia, bu yılın başında konsept versiyonunu tanıttığı global kompakt SUV modeli Kia Sonet ile ilgili paylaşımlara başladı. Bugün bir teaser paylaşan Kia, aracın 7 Ağustos’ta Hindistan’da tanıtılacağını açıkladı.

    Paylaşılan görsele baktığımızda, Kia Sonet’in gövde tasarımında konsept modele büyük oranda sadık kalınacağını görebiliyoruz. Zira Auto Expo 2020’de görücüye çıkarılan konsept versiyon da pop-up kapı kolları ve ince yan aynaları dışında üretime oldukça yakın görünüyordu. Dolayısıyla seri üretime doğru çıkılan yolculukla bu iki detayın yerini daha geleneksel parçalara bırakmasını bekleyebiliriz. Bunun dışında markanın imzası haline gelen ‘tiger nose’ ızgara ve kaplanların gözlerinden esinlenerek tasarlanan LED gündüz farları üretim versiyonunda da varlığını sürdürüyor.

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    Kia Sonet, geçtiğimiz yıl tanıtılan Seltos’tan sonra markanın “made in India” imzası taşıyan ikinci modeli olacak. Fakat kompakt SUV’un satışı Hindistan ile sınırlı kalmayacak ve diğer pazarlarda da kendine yer bulacak. Koreli üretici, 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, UVO bilgi-eğlence ve telematik sistemi, Bose ses sistemi ve sunroof gibi özelliklere sahip olan Kia Sonet ile genç tüketici kitlesini hedefine almış durumda.

    Kia Sonet, tıpkı geçtiğimiz günlerde tanıtılan Nissan Magnite gibi 4 metrenin altında uzunluğa sahip ve bu sayede Hindistan’da daha düşük vergi dilimine giriyor. Tabii bunun için araçta 1.2 litre (benzinli) veya 1.5 litreden (dizel) yüksek hacimli motor olmaması gerekiyor. Bu bağlamda Kia Sonet’in 1.2 litre benzinli ve manuel şanzıman, 1.0 litre turbo benzinli ve iMT debriyajsız manuel veya çift kavramalı otomatik şanzıman, manuel ve otomatik şanzıman seçeneğine sahip 1.5 litre dizel motorlarla satılması bekleniyor. Tabii bu seçeneklerin pazara göre değişmesi muhtemel.

    Kia Sonet ile ilgili tüm detayları 7 Ağustos tarihinde öğreneceğiz. Aşağıdaki galeride Kia Sonet’in ön gösterimi olarak tanıtılan konsept versiyonun tasarımını inceleyebilirsiniz.

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