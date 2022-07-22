Türkiye oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa birincisi oldu

Tam Boyutta Gör

Türkiye 2022 yılı yarıyıl yatırım raporu yayınlandı. Rapora göre 2022’nin ilk yarıyılında Türk oyun girişimlerine 333 milyon dolar yatırım yapıldı ve böylece Türk oyun sektörü, Avrupa’da en çok yatırım alan ülke oldu. Türkiye’nin ardından 158 milyon dolarla İngiltere ikinci sırada yer alırken Norveç ise 60 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Oyun sektörüne ilk yarıyılda yapılan yatırımlar, 2021 yılını geride bıraktı

Türk oyun sektörü, 2021 yılında 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarıyılında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ay içerisinde geçtiğimiz yılın toplamını geride bıraktı. Böylece Türk oyun sektörü hem kendi rekorunu yeniledi hem de Avrupa birincisi oldu.

Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı 23 sa. önce eklendi

“Blockchain oyunlarına ilgi artıyor”

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory’nin İletişim Direktörü Rıfat Tellioğlu, blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımların 20 milyon dolara ulaştığını ve önümüzdeki dönemlerde daha fazla yatırım göreceğimizi söyledi.

“Bu yılın ilk yarısında oyun sektörüne yapılan yatırımlar adet bakımından azalsa da yatırım miktarı, 2021’in toplamını geride bıraktı. 6 ay içerisinde 333 milyon dolar yatırım alan Türk oyun sektörünün yıl sonunu en az 500 milyon dolarla kapatmasını bekliyorum. Ayrıca ilk yarıyılda Türkiye’deki blockchain ve metaverse girişimlerine yapılan yatırımlar 20 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemlerde daha çok blockchain oyununun yatırım aldığını göreceğiz.”

Tam Boyutta Gör

Her 4 dolardan 1’ini yine oyun sektörü aldı

Türkiye girişimcilik dünyasına, 2022’nin ilk yarıyılında toplamda 1,4 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımların 333 milyon dolarını ise oyun sektörü aldı. 2021 yılında olduğu gibi bu yılın ilk yarıyılında da Türkiye’de yapılan toplam yatırımın dörtte biri, oyun sektörüne yapıldı. Oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa birincisi olan Türkiye, toplam girişimcilik ekosistemine yapılan yatırımlarda ise Avrupa’da 4. sırada yer aldı.

Türk girişimcilere her gün ortalama 7,78 milyon dolar yatırım yapıldı

Bu yılın ilk yarısında Türkiye girişimcilik ekosistemi 1,4 milyar dolar yatırım aldı. 768 milyon dolar yatırım alan Getir, yemek & market teslimatı sektörünü ilk sıraya taşıdı. Teslimat sektörünün ardından oyun sektörü geldi. Böylece oyun sektörüne yapılan yatırımlar, e-ticaret ve finans sektörüne yapılan toplam yatırımın 4 katını geçti.

Tam Boyutta Gör

“Girişimcileri yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz”

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory’nin İletişim Direktörü Rıfat Tellioğlu, Google ve Game Factory iş birliğiyle düzenlenen oyun girişimlerini hızlandırma programı Game Booster sayesinde 8 girişimin yatırımcılar karşısına çıktığını belirtti.

“Google for Startups’ın dünyada oyun alanındaki ilk ve tek partneri olarak Google ile birlikte bu sene Game Booster hızlandırma programının 2.’sini gerçekleştirdik. 8 tane oyun girişimi, yatırımcılar karşısında sunum yaptı. Bölgenin en büyük oyun fuarı GameX’te gerçekleşen sunumlara WePlay Ventures, Ludus Ventures, Games United, Legendary Ventures gibi birçok yatırım fonu katıldı. Game Factory olarak oyun sektörünün her alanındaki girişimleri desteklemeye devam edeceğiz.”

Her gün yeni bir yatırım

2022’nin ilk yarıyılında 160 tane Türk girişimine yatırım yapıldı. Böylece yaklaşık olarak her gün yeni bir girişim yatırım almış oldu. Finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12’şer yatırımla oyun, sağlık ve yapay zekâ & makine öğrenmesi sektörleri geldi. Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı. Girişim başına düşen ortalama yatırım miktarı sağlık sektöründe 1,32 milyon dolar, yapay zekâ sektöründe 10,61 milyon dolar, oyun sektöründe ise 28 milyon dolar oldu.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Türkiye oyun sektörüne yapılan yatırımlarda Avrupa birincisi oldu