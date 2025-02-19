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    Steam açılmıyor sorunu nasıl çözülür?

    PC oyuncularının sıkça karşılaştığı Steam açılmıyor sorunu çözüm yolları burada. Steam çöktü mü, neden girilmiyor durumunu yaşıyorsanız işte yapmanız gerekenler:

    Steam, en çok kullanılan ve bilinen PC oyun platformu. 2003'teki çıkışından bu yana büyük ölçüde gelişti ancak bazen oyuncuları çıldırtan sorunlar yaşatabiliyor. Özellikle “Steam dönüyor açılmıyor” sorunu çok fazla yaşanıyor. Peki, bu durumda Steam çöktü mü yoksa başka bir sorun mu var nasıl bakılır? Steam’in açılmamasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, buradaki çözüm yolları işinize yarayacaktır.

    Steam açılmıyor çözüm için ne yapmalıyım ✅

    steam açılmıyor girilmiyor sorunu çözüm yolları Tam Boyutta Gör
    Steam açılmıyor sorunu Windows 11, 10 ve daha eski Windows sürümlerinde yaşanabiliyor. Steam’in açılmamasının birçok nedeni olabilir. Steam’e giremiyorsanız, sorunu çözmek için uygulayabileceğiniz birkaç işlem var. Bu yöntemler Steam açılmıyor sorununu yaşamanıza neden olan unsurları düzeltmenize yardımcı olacak. İşte Steam açılmıyorsa yapılması gerekenler 👇🏻
    • Steam çöktü mü kontrol edin
    • Görev yöneticisinden Steam’i sonlandırın
    • Steam önbelleğini temizleyin
    • Steam’i kaldırıp yeniden yükleyin
    • Steam beta istemcisini çalıştırmadığınızdan emin olun
    • Sistem geri yüklemeyi kullanın
    • Antivirüs programı veya güvenlik duvarını kapatın
    • Steam Destek'ten yardım alın

    Steam çöktü mü kontrol edin

    steam çöktü mü Tam Boyutta Gör
    Steam açılmıyorsa veya bağlanma aşamasında takılıp kalıyorsa, bağlantınız zayıf veya Steam geçici olarak kapanmış olabilir. Steam'in çöküp çökmediğini kontrol etmek için, Steam Status veya Downdetector sitesine gidebilirsiniz. Her iki web sitesi de güvenilirdir. Ufak bir bilgi olarak, Steam, her Salı belli saatler arasında rutin bakım yapıyor, kısa süreliğine erişememe sorunu yaşatabiliyor.

    Görev Yöneticisi’nden Steam’i sonlandırın

    steam açılmıyor sorunu basit çözümü Tam Boyutta Gör
    Steam açılmıyor sorunu için en kolay ve güvenli çözüm; programı tamamen kapatıp açmaktır. Bunun için, klavyeden Ctrl + Alt + Delete tuşlarına basarak Görev Yöneticisi’ni açın. Araç penceresinde İşlemler sekmesine tıklayın. Steam’e sağ tıklayıp Görevi Sonlandır’ı seçin. Steam’ı yeniden başlatın.

    Steam önbelleğini temizleyin

    steam girilmiyor çözüm önbellek temizleme Tam Boyutta Gör
    Önbellek, programları daha hızlı başlatmanıza yardımcı olur ancak bazen önbelleğe alınmış dosyalar bozulabilir ve sorunlara yol açabilir. Önbellek temizleme, Steam açılmıyor sorunu için bir diğer çözüm yoludur.
    • Steam dizininde “appcache" klasörünü bulun.
    • Her ihtimale karşı appcache klasörünü kopyalayıp güvenli bir yere yapıştırın.
    • Steam dizinindeki orijinal appcache klasörünü silin.
    • Steam’i başlatın
    • Yeni appcache klasörü otomatik olarak oluşturulacak
    • Steam sorunsuz şekilde açılacak

    Steam’i kaldırıp yeniden yükleyin

    steam kaldırma Tam Boyutta Gör
    Steam hâlâ açılmıyorsa, kaldırıp yeniden yüklemeyi deneyebilirsiniz. Steam kaldırma adımlarına geçmeden önce bir uyarı; Kütüphanenizdeki oyunları baştan yeniden indirmek istemiyorsanız, yapmanız gereken bir şey var. Program Files’ta Steam’i yüklediğiniz klasöre gidin. Steam.exe ile steamapps ve userdata klasörleri dışında her şeyi silin. Bilgisayarınız yönetici izni isterse, izni verin ve silme işlemine devam edin. İşlem tamamlandığında, Steam.exe'ye çift tıklayın. Steam yeniden yüklenecektir.
    1. Ayarlar uygulamasını açın
    2. Uygulamalar sekmesine gidin
    3. Yüklü uygulamaları seçin
    4. Steam’i bulup yanındaki üç noktaya tıklayın.
    5. Kaldır’ı seçin

    Steam beta istemcisini çalıştırmadığınızdan emin olun

    Steam beta istemcisi, Steam’e gelen yeni özellikleri herkesten önce denemek için iyi olabilir ancak nihai sürüm kadar sorunsuz çalışmaz. Steam’in açılmamasının nedeni; beta istemcisinde olmanız olabilir. Steam kurulum klasörünüze gidin ve "Package" klasörünü bulun. Dosya yolu genelde “C:Program Files (x86) > Steam > package” şeklindedir. Beta adlı dosyayı bulup silin. Bu, Steam'in açılmamasına neden olduysa, programı bir sonraki başlatışınızda sorunsuz açılacaktır.

    Sistem Geri Yükleme’yi kullanın

    steam oyun açılmıyor çözüm yolu Tam Boyutta Gör
    Windows güncellemeleri, bir şeyleri bozmakla ünlüdür. Steam, bir Windows güncellemesinden sonra açılmayabilir. Bu sorunu Sistem Geri Yükleme yardımıyla çözebilirsiniz. Windows, işlem sırasında dosyalarınızın veya oyunlarınızın hiçbirini silmez.
    1. Denetim Masası’na gidin.
    2. Görünüm'ün yanındaki açılır menüye tıklayın ve Büyük simgeler'i seçin.
    3. Kurtarma'yı bulun.
    4. Sistem Geri Yüklemeyi Aç'a basın.
    5. Steam açılmıyor sorununu yaşadığınız günden önceki bir tarihi seçerek ilerleyin

    Güvenlik duvarını veya antivirüs programını kapatın

    Antivirüs programınız yanlışlıkla Steam'i bir tehdit olarak algıladıysa, uygulamaya erişiminiz engellenebilir. Steam’i başlatmakta sorun yaşamanızın nedeni bu olabilir. Steam'i güvenilir bir kaynaktan indirdiyseniz ve bunun bir tehdit olmadığını biliyorsanız, antivirüsünüzü devre dışı bırakın ve açılıp açılmadığına bakın.

    Windows'un yerleşik antivirüsünü kapatmak için Windows Güvenlik uygulamasını başlatın, Virüs ve Tehdit Koruması’nı seçin, Virüs ve Tehdit Koruması Ayarları başlığı altında Ayarları Yönet'i seçin ve Gerçek Zamanlı Koruma’yı kapatın.

    Artık antivirüsünüz devre dışı bırakıldığına göre, Steam'i başlatın ve açılıp açılmadığına bakın. Açılıyorsa, güvenlik programının beyaz listesine ekleyin.

    Steam Destek'ten yardım alın

    steam açılmıyor destek Tam Boyutta Gör
    Hâlâ Steam açılmıyorsa, Steam Destek ile iletişime geçme zamanı gelmiştir. Bu link üzerinden Steam Yardım'a gidin ve Steam hesabınıza giriş yapın. Steam Guard'ı etkinleştirdiyseniz telefonunuzun elinizin altında olduğundan emin olun. Giriş yaptığınızda aşağı kaydırıp Steam İstemcisi'ni, ardından Steam İstemcisi Çökmelerine tıklayın ve son olarak Destek ile İletişime Geç'i seçin.

    Bu rehberde Steam açılmıyor ne yapmalıyım diyenler için basit ancak etkili çözüm yollarını paylaştık. Steam çöktü mü, sunucu durumu son dakika nedir kontrolünü yapıp bu adımları uygulayabilirsiniz.

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