Steam açılmıyor sorunu nasıl çözülür?

Steam beta istemcisi, Steam’e gelen yeni özellikleri herkesten önce denemek için iyi olabilir ancak nihai sürüm kadar sorunsuz çalışmaz. Steam’in açılmamasının nedeni; beta istemcisinde olmanız olabilir. Steam kurulum klasörünüze gidin ve "Package" klasörünü bulun. Dosya yolu genelde “C:Program Files (x86) > Steam > package” şeklindedir. Beta adlı dosyayı bulup silin. Bu, Steam'in açılmamasına neden olduysa, programı bir sonraki başlatışınızda sorunsuz açılacaktır.

Güvenlik duvarını veya antivirüs programını kapatın

Antivirüs programınız yanlışlıkla Steam'i bir tehdit olarak algıladıysa, uygulamaya erişiminiz engellenebilir. Steam’i başlatmakta sorun yaşamanızın nedeni bu olabilir. Steam'i güvenilir bir kaynaktan indirdiyseniz ve bunun bir tehdit olmadığını biliyorsanız, antivirüsünüzü devre dışı bırakın ve açılıp açılmadığına bakın.

Windows'un yerleşik antivirüsünü kapatmak için Windows Güvenlik uygulamasını başlatın, Virüs ve Tehdit Koruması’nı seçin, Virüs ve Tehdit Koruması Ayarları başlığı altında Ayarları Yönet'i seçin ve Gerçek Zamanlı Koruma’yı kapatın.

Artık antivirüsünüz devre dışı bırakıldığına göre, Steam'i başlatın ve açılıp açılmadığına bakın. Açılıyorsa, güvenlik programının beyaz listesine ekleyin.