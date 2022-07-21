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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te iki farklı yapım ücretsiz olarak veriliyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
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    Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    2 Farklı Hediye

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye aksiyon nişancı türündeki Tannenberg ve Shop Titans. Hediyeyi 28 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tannenberg

    Shop Titans

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Lawn Mowing Simulator. Onu da 28 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 20 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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