Epic Games'in bu haftaki hediyeleri erişime açıldı

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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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2 Farklı Hediye

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye aksiyon nişancı türündeki Tannenberg ve Shop Titans. Hediyeyi 28 Temmuz 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

Tannenberg

Shop Titans

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Lawn Mowing Simulator. Onu da 28 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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