Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı

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Türkiye koronavirüs aşı tedariki için yeni bir üreticiyle masada. Çin’den 50 milyon adet Pfizer-BioNTech ortak üretimi aşıdan 4.5 milyon doz için anlaşmaya varan Türkiye şimdi de Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V aşısından satın alıyor.

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Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı

Sağlık Bakanlığı ile Rusya arasında Sputnik-V aşısı için ön anlaşma imzalandı. Bakanlık aşı hakkındailave bilgiler talep etti. Anlaşma sadece aşı tedarikini değil ortak aşı üretimini de içeriyor. Nihai anlaşmaya varılması halinde Türkiye Sputnik-V aşısı satın alacak ve Sputnik-V aşısının bir bölümü Türkiye’de üretilecek.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri söyledi:

“Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya'dan gelmeye başladığını söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariki değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.”

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/flas-asi-aciklamasi-putin-teklif-etti-cumhurbaskanimiz-hemen-talimat-verdi-41701224

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