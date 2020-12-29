Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına göre Türkiye, Sputnik-V aşısı satın almak ve burada üretmek için ön anlaşmaya vardı.
    21 dk.
    96
    50
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye koronavirüs aşı tedariki için yeni bir üreticiyle masada. Çin’den 50 milyon adet Pfizer-BioNTech ortak üretimi aşıdan 4.5 milyon doz için anlaşmaya varan Türkiye şimdi de Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V aşısından satın alıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı

    Sağlık Bakanlığı ile Rusya arasında Sputnik-V aşısı için ön anlaşma imzalandı. Bakanlık aşı hakkındailave bilgiler talep etti. Anlaşma sadece aşı tedarikini değil ortak aşı üretimini de içeriyor. Nihai anlaşmaya varılması halinde Türkiye Sputnik-V aşısı satın alacak ve Sputnik-V aşısının bir bölümü Türkiye’de üretilecek.

    Ayrıca Bkz. "Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı"

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri söyledi:

    “Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya'dan gelmeye başladığını söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariki değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.”



    https://www.hurriyet.com.tr/gundem/flas-asi-aciklamasi-putin-teklif-etti-cumhurbaskanimiz-hemen-talimat-verdi-41701224 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    5 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    7 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    7 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    10 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    12 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı Sonraki FIFA ve PES için eMilli Takım seçmeleri başladı 1 sa. AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti 1 sa. Elektronik sigara kullanımıyla bilişsel bozukluklar arasında ilişki tespit edildi 2 sa. Volkswagen, otonom şekilde çalışan "mobil şarj robotu" prototipini ilk kez gösterdi 2 sa. adidas GMR: Gerçek hayattaki futbol performansınızı dijitale taşıyan tabanlık 2 sa. MSI Optix G242 uygun fiyata espor tecrübesi sunacak 3 sa. 2021'de geçerli olacak MTV tutarları açıklandı 3 sa. Steam, 2020'de patlama yaptı: Eş zamanlı oyuncu sayısında %40 büyüme 4 sa. Alibaba’nın büyümesine Çin engeli 4 sa. Volkswagen, Türkiye'de kurduğu şirketi kapatıyor 5 sa. Türkiye'de cep telefonu ve otomobil üretenlere yeni teşvik düzenlemesi 5 sa. Yok satan MI 10T ailesi neden bu kadar ilgi gördü? 5 sa. XRP ardı ardına borsalardan çıkarılıyor 6 sa. DC, 2022'den sonra her yıl 6 film yayınlamayı planlıyor 6 sa. Nvidia, Lovelace ile çıtayı daha da yükseltebilir: 18432 CUDA çekirdeği geliyor 7 sa. Core i7-11700K, tek çekirdekte Ryzen 9 5950X’in %8 önünde 14 sa. Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider 20 sa. Yeni Resident Evil filminin çekimleri bitti 22 sa. Haluk Bilginer'in başrolünde olduğu Exxen dizisi Şeref Bey'den fragman yayınlandı 22 sa. Açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep, Epic Games'te ücretsiz Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız