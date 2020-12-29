Türkiye, Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik-V'yi üretmek için ön anlaşma imzaladı

Türkiye koronavirüs aşı tedariki için yeni bir üreticiyle masada. Çin’den 50 milyon adet Pfizer-BioNTech ortak üretimi aşıdan 4.5 milyon doz için anlaşmaya varan Türkiye şimdi de Rusya’nın geliştirdiği Sputnik-V aşısından satın alıyor.İlginizi Çekebilir Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı
Sağlık Bakanlığı ile Rusya arasında Sputnik-V aşısı için ön anlaşma imzalandı. Bakanlık aşı hakkındailave bilgiler talep etti. Anlaşma sadece aşı tedarikini değil ortak aşı üretimini de içeriyor. Nihai anlaşmaya varılması halinde Türkiye Sputnik-V aşısı satın alacak ve Sputnik-V aşısının bir bölümü Türkiye’de üretilecek.
Ayrıca Bkz. "Rusya, Sputnik V aşısının maliyetini açıkladı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili açıklamasında şu sözleri söyledi:
“Sayın Putin, Sputnik-V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanı'mıza talimat verdiler. Onun neticesinde kurumlarımız arasında mutabakat zaptı imzalandı. Sputnik-V ile ilgili ilave bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanımız da bu bilgilerin Rusya'dan gelmeye başladığını söyledi. Bu işbirliğinin amacı sadece aşı tedariki değil, ortak aşı üretimidir. Türkiye'de de bu aşının üretilmesidir. Ve bu hedefe doğru ilerliyoruz.”
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/flas-asi-aciklamasi-putin-teklif-etti-cumhurbaskanimiz-hemen-talimat-verdi-41701224 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be