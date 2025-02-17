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    Türksat’tan yeni nesil yerli uydu hamlesi: Çalışmalar başladı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı açıklamada Türksat 3A'nın yerine geçecek yeni uydu için hazırlıklara başlandığını duyurdu. Bu uyduda gelişmiş yeteneklere odaklanılacak.

    Türksat’tan yeni nesil yerli uydu hamlesi: Çalışmalar başladı Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmalarındaki adımları sıklaşıp hızlanmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 3A’nın yerine geçecek yeni nesil haberleşme uydusunun hazırlıklarına başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada yeni uydu için yerli vurgusu yapılırken “gelişmiş yeteneklere” odaklanılacağına işaret edildi. Türksat'a ait 3A, 4A, 4B, 5A, 5B ve 6A olmak üzere 6 haberleşme uydusu yörüngede bulunurken 3A, bunların en eskisi konumunda.

    Türksat 3A'nın yerine yeni uydu geliyor

    Halihazırda uzayda aktif olarak görev yapan Türksat 3A, teorik ömrünü tamamlamış durumda. Bakan Uraloğlu’nun açıklamasına göre, bu uydu birkaç yıl daha kullanılabilecek olsa da, onun yerine geçecek yeni ve daha yetenekli bir uydu için hazırlıklar başladı.

    Yeni uydu projesinin tamamen yerli ve milli olmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin artık sadece uydu kullanıcısı değil, üreticisi konumuna geçtiğini vurguladı. Daha önce Göktürk gözlem uydusu ve ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile önemli adımlar atan Türkiye, yeni uydu projesiyle bu alandaki iddiasını daha da ileriye taşıyacak.

    Türksat'ın ilk defa aynı anda 6 uyduyu, aynı boylamda da 4 uyduyu işleteceğini belirten Uraloğlu, Türksat'ın, genişleyen kapasitesiyle uydu haberleşmesi alanındaki birçok ürün ve hizmeti küresel çapta müşterilerine sunacağının altını çizdi. Uraloğlu, Türksat 6A için testlerin son aşmasına gelindiğini ve çok kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

    Türksat'ın, bölgenin en güçlü uydu operatörlerinden biri olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Gücümüzü ve kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Bugün sadece Türksat değil, pek çok firma uzay alanında çalışmalar yürütüyor. Yakın yörünge uyduları atılıyor, yeni projeler geliştiriliyor. Türkiye, çok yakın gelecekte uzayda çok farklı bir konumda olabilir." ifadelerini kullandı.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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