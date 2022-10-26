Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri sergilendi: İşte o silahlar

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisi için yeni silah sistemleri ile meşgul olan ASELSAN Konya hafif otomatik bombaatar (40 mm), hafif elektrik tahrikli otomatik top (30 mm), elektrik tahrikli otomatik top (30 mm) ve elektronik tahrikli otomatik top (35 mm) ile kendisini gösterdi. Peki bu etkinlikte başka neler vardı?

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Anadolu Ajansı'nın (AA) ilgili haberinde AA muhabirine konuştuğu ifade edilen İsmail DEMİR, ASELSAN Konya'nın yeni ve yabancı sistemlerin yerlileştirilmesi amacı ile kurulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı sergilenen ürünlerin üretim anlamında henüz tamamlanmadığını, çalışmaların yavaşça ve emin adımlarla devam ettirildiğini belirtti.

Kendisinin bu konu hakkındaki sözleri şu şekilde: "Kalifikasyon süreçleri tamamlandığı zaman envantere girmeye hazır hale gelecekler. Ülkemize, ordumuza hayırlı olsun."

Tam Boyutta Gör ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent IŞIK, 40 mm bombaatar hakkında bir demeç vererek şunları söyledi: "Lojistik olarak daha rahat taşınan bir ürün. Operasyonel anlamda birimlerimizin, kurumlarımızın, askerimizin rahat etmesini ve enerjisini doğru yere harcamasını istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. 40 mm bombaatarın ağırlığı muadilleri ile yarı yarıya."

30/113 mm helikopter burun topunun prototip doğrulama çalışması bitirildi. Gelecek günlerde asıl modelin üretimine ve bu modelin test sürecine başlanacağı duyuruldu. Geliştirilen ürünler arasında 30/173 mm top da var.

Tam Boyutta Gör ASELSAN Konya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü tarafından verilen bir diğer beyanat ise şöyle: "Bunların özellikleri, yurt dışından alınan silah sistemleri. Bunları yerli üreterek yurt dışına olan bağımlılığımızı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunlar konvansiyonel yerine elektrik tahrikli silahlar. Normal şartlarda mühimmattan kaynaklanan birtakım problemleri, kirlenmeleri ortadan kaldıran yeni nesil silah sistemleri."

35 mm topun barut kokusu ve yağı sahadan geliyor. Bu ürünün kalifikasyon atışları tamamlandı. Ülkemizin orta kalibredeki silah ihtiyacının büyük bir çoğunluğu buradan karşılanacak. 2023 yılı bu ürünlerin yoğun bir biçimde test edilmesine bol bol şahit olacak.

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