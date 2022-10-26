Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri sergilendi: İşte o silahlar

Türkiye yeni yerli silah sistemleri ile SAHA EXPO 2022'de
Anadolu Ajansı'nın (AA) ilgili haberinde AA muhabirine konuştuğu ifade edilen İsmail DEMİR, ASELSAN Konya'nın yeni ve yabancı sistemlerin yerlileştirilmesi amacı ile kurulduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı sergilenen ürünlerin üretim anlamında henüz tamamlanmadığını, çalışmaların yavaşça ve emin adımlarla devam ettirildiğini belirtti.
Kendisinin bu konu hakkındaki sözleri şu şekilde: "Kalifikasyon süreçleri tamamlandığı zaman envantere girmeye hazır hale gelecekler. Ülkemize, ordumuza hayırlı olsun."
30/113 mm helikopter burun topunun prototip doğrulama çalışması bitirildi. Gelecek günlerde asıl modelin üretimine ve bu modelin test sürecine başlanacağı duyuruldu. Geliştirilen ürünler arasında 30/173 mm top da var.
35 mm topun barut kokusu ve yağı sahadan geliyor. Bu ürünün kalifikasyon atışları tamamlandı. Ülkemizin orta kalibredeki silah ihtiyacının büyük bir çoğunluğu buradan karşılanacak. 2023 yılı bu ürünlerin yoğun bir biçimde test edilmesine bol bol şahit olacak.