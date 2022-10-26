Türkiye'de ilk olan geleceğin insansız savaş konsepti Sarbot tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör İstanbul'da SAHA EXPO 2022 Savunma Havacılık Ve Uzay Sanayi Fuarı düzenlendi. Geleceğin insansız savaş konsepti şeklinde tanımlanan "Sarbot" isimli robot silah katılımcıların ilgisini çekti.

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İnsansız savaş konsepti Sarbot özellikleri ile sahada

57 ülkeden 250 yabancı ile 750 yerli firma bu etkinliğe katıldı. SAHA İstanbul'un imzasını taşıyan bu etkinlik sayesinde birçok uluslararası anlaşma imzalanacak. Türkiye "Yerli ve Millî" vizyonu ile ihraç eden ülke statüsüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet'in ilgili haberine göre 1 yıldır üzerinde çalışılan "Sarbot" isimli robot silahı insanların beğenisine sunuldu. Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Öner ÖZYILDIZ bu aracın henüz 1 saatlik bir hareket ömrüne sahip olduğunu söyledi. ÖZYILDIZ'a göre bu robot silah her ortamda ve her hava koşulunda görevini başarıyla yerine getirebilecek.

Tam Boyutta Gör Sarbot'un çok daha ağır yük taşıyabilen versiyonu pil teknolojisi geliştikçe ve elektriğe bağlı olmayan farklı besleme sistemlerinin jeneratörleri yardımıyla üretilecek.

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı, Sarbot'un tanıtımını 2023 vizyonu ile yaptığını söyledi. Kendisinin bu konu hakkındaki sözleri şu şekilde: "Sarsılmazın 2023 vizyonuyla 'Sarbot'u tanıtıyoruz. Sarbot geleceğin insansız savaş konsepti için üretilmiş bir robotumuz. Üzerine istediğimiz kalibredeki silahı monte edebiliriz ya da ordumuzun kullanımına mühimmat taşıyabilecek versiyonlarını yapabiliriz. Burada sarsılmazın av ve spor tüfekleriyle başlayan sonrasında tabancaya evrilen sonrasında piyade tüfeklerine evrilen şimdi de robotik sisteme evrilen vizyonunu ifade etmek istiyoruz."

"Yerli ve millî mühendislerimizle bu sistemleri ordumuzun kullanımına vereceğiz inşallah. Yaklaşık bir yıldır konsept üzerine çalışıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız hem Ankara hem İstanbul'da sistemin elektromekanik yazılımı üzerine emek harcamaya devam ediyorlar. Bu ilk portatifimiz. Türkiye'de ilk. Arka planda çok daha güçlüleri üretilmeye başlandı. Henüz 1 saatlik hareket ömrümüz var ama pil teknolojisi geliştikçe ya da pil elektrik dışında farklı bir besleme sistemleriyle jeneratörle çok daha ağır yük taşıyabilecek versiyonunu yapacağız. Kendi yükünü ağırlığını taşıyabildiği her ortamda her hava koşulunda görevini yerine getirebilir."

Mete YARAR'ın Sarbot hakkındaki ilgili videosu aşağıda mevcut.

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İnsansız savaş konsepti Sarbot teknik özellikleri ile sahada