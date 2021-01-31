Turtle Beach ve Oakley oyuncu gözlükleri üretecek

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Oyuncu ekipmanı üreticisi Roccat’ı ve mikrofon üreticisi Neat’i satın alarak pazarda iddialı bir oyuncu olduğunu gösteren Turtle Beach yeni bir ortaklığa başlıyor. Oakley ile oyuncu gözlükleri üretecek.

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Kulaklık dostu ve yorgunluk azaltıcı

Oyuncuların uzun süreler ekran başında olması haliyle gözlerde yorgunluğa sebep oluyor. Ayrıca gözlük takmak zorunda olan oyuncuların bir kulaklık devreye girdiğinde rahatsızlık hissetmeleri de cabası. Turtle Beach ve Oakley bu iki probleme odaklanıyor.

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Oakley'in Prizm Gaming Lens teknolojisi ile göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlayan ortaklık Turtle Beach’in ProSpecs gözlük dostu kulaklık tasarımı ile de oyuncuların herhangi bir rahatsızlık hissetmemesini amaçlıyor.

Ortaklık kapsamında Metalink RX adında standart bir oyuncu gözlüğü geliştirildi. Ayrıca sınırlı sayıda Frogskins Lite güneş gözlüğü de satılacak. Oakley; gözlükler için Prizm numaralı lensler de hazırladı. Frogskins Lite modeli 166$ iken Metalink RX modeli de 219$. Önümüzdeki dönemde daha fazla oyuncu gözlüğü piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/277841/turtle-beach-teams-up-with-oakley-for-gaming-eyewear

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