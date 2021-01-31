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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turtle Beach ve Oakley oyuncu gözlükleri üretecek

    Turtle Beach ve Oakley ikonlarını barındıran oyuncu gözlükleri göz yorgunluğunu azaltmaya ve kulaklık uyumuna odaklanırken isteyenlere numaralı lensler de sunacak.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Turtle Beach ve Oakley oyuncu gözlükleri üretecek
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    Oyuncu ekipmanı üreticisi Roccat’ı ve mikrofon üreticisi Neat’i satın alarak pazarda iddialı bir oyuncu olduğunu gösteren Turtle Beach yeni bir ortaklığa başlıyor. Oakley ile oyuncu gözlükleri üretecek.

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    Kulaklık dostu ve yorgunluk azaltıcı

    Oyuncuların uzun süreler ekran başında olması haliyle gözlerde yorgunluğa sebep oluyor. Ayrıca gözlük takmak zorunda olan oyuncuların bir kulaklık devreye girdiğinde rahatsızlık hissetmeleri de cabası. Turtle Beach ve Oakley bu iki probleme odaklanıyor.

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    Oakley'in Prizm Gaming Lens teknolojisi ile göz yorgunluğunu azaltmayı amaçlayan ortaklık Turtle Beach’in ProSpecs gözlük dostu kulaklık tasarımı ile de oyuncuların herhangi bir rahatsızlık hissetmemesini amaçlıyor.

    Ortaklık kapsamında Metalink RX adında standart bir oyuncu gözlüğü geliştirildi. Ayrıca sınırlı sayıda Frogskins Lite güneş gözlüğü de satılacak. Oakley; gözlükler için Prizm numaralı lensler de hazırladı. Frogskins Lite modeli 166$ iken Metalink RX modeli de 219$. Önümüzdeki dönemde daha fazla oyuncu gözlüğü piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/277841/turtle-beach-teams-up-with-oakley-for-gaming-eyewear Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    7 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    17 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Logitech oyun ekipmanların apple dır.
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