Türünün ilk örneği olan nükleer reaktör veri merkezlerine güç verecek

Bu proje, ABD Enerji Bakanlığı’nın yeni Nükleer Reaktör Pilot Programı kapsamında seçilen girişimlerden biri. Amaç, gelecekte devasa enerji tüketen veri merkezlerini doğrudan nükleer reaktörlerle beslemek.
Aalo-X reaktörü için hedef 2026
Aalo Atomics, 10 MWe gücündeki Aalo-X reaktörünü 2026 Temmuz’una kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu tarihte reaktörün kendi kendini sürdüren bir nükleer zincir reaksiyonuna ulaşmasını planlanıyor. Şirketin CEO’su ve kurucu ortağı Matt Loszak, bunun onlarca yıl aradan sonra ABD’de devreye girecek ilk ileri teknoloji nükleer santral olabileceğini vurguladı.
Hızlı prototipten tam ölçekli üretime
Şirket, nükleer enerji projelerinin genellikle “çok yavaş ilerlediği” algısını kırmayı hedefliyor. 40 bin metrekarelik pilot fabrikasında yalnızca iki yıl içinde tam ölçekli, nükleer olmayan bir prototip üreten Aalo Atomics, süreci hızlandırarak seri üretime uygun modüler reaktörler geliştirmek istiyor.
Aalo Atomics’in uzun vadeli hedefi, önce veri merkezi pazarında kendini kanıtlamak, ardından belediyelere ve sanayi tesislerine enerji sağlamak. Şirket, daha sonra mevcut tasarımın yaklaşık on katı güçlü yeni nesil reaktörler geliştirerek elektrik üretim maliyetini kWh başına 3 sente düşürmeyi amaçlıyor.
Şirketin geliştirdiği Aalo Pod tasarımı ise, "XMR" yani "extra modular reactor" kategorisinde yer alıyor. 50 MWe gücündeki bu modüler reaktör, ihtiyaca göre kolayca ölçeklenerek yüzlerce megawatt'tan binlerce megawatt'a çıkabiliyor.