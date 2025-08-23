Giriş
    Türünün ilk örneği olan nükleer reaktör veri merkezlerine güç verecek

    Aalo Atomics, aldığı yatırım ve devlet desteğiyle ABD’de onlarca yıl sonra devreye girecek ilk ileri nükleer reaktörü inşa etmeye hazırlanıyor. Hedef ise veri merkezlerine doğrudan enerji sağlamak.

    Türünün ilk örneği nükleer reaktör veri merkezlerine güç verecek Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli nükleer enerji girişimi Aalo Atomics, yapay zeka uygulamalarının artan enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik iddialı projesi için önemli bir adım attı. Şirket, 100 milyon dolarlık yeni yatırım ve düzenleyici destek sağlayarak Idaho Ulusal Laboratuvarı’nda (INL) kurulacak ilk reaktörünün inşaatını hızlandıracağını duyurdu.

    Bu proje, ABD Enerji Bakanlığı’nın yeni Nükleer Reaktör Pilot Programı kapsamında seçilen girişimlerden biri. Amaç, gelecekte devasa enerji tüketen veri merkezlerini doğrudan nükleer reaktörlerle beslemek.

    Aalo-X reaktörü için hedef 2026

    Aalo Atomics, 10 MWe gücündeki Aalo-X reaktörünü 2026 Temmuz’una kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu tarihte reaktörün kendi kendini sürdüren bir nükleer zincir reaksiyonuna ulaşmasını planlanıyor. Şirketin CEO’su ve kurucu ortağı Matt Loszak, bunun onlarca yıl aradan sonra ABD’de devreye girecek ilk ileri teknoloji nükleer santral olabileceğini vurguladı.

    Türünün ilk örneği nükleer reaktör veri merkezlerine güç verecek Tam Boyutta Gör
    Loszak ayrıca, Aalo-X’in yanında deneysel bir veri merkezi kurmayı planladıklarını açıkladı. Daha önce veri merkezleri mevcut nükleer santrallerin yakınına kurulmuş olsa da bu kez tesislerin eş zamanlı ve entegre biçimde inşa edilmesiyle tarihte bir ilk yaşanacak.

    Hızlı prototipten tam ölçekli üretime

    Şirket, nükleer enerji projelerinin genellikle “çok yavaş ilerlediği” algısını kırmayı hedefliyor. 40 bin metrekarelik pilot fabrikasında yalnızca iki yıl içinde tam ölçekli, nükleer olmayan bir prototip üreten Aalo Atomics, süreci hızlandırarak seri üretime uygun modüler reaktörler geliştirmek istiyor.

    Aalo Atomics’in uzun vadeli hedefi, önce veri merkezi pazarında kendini kanıtlamak, ardından belediyelere ve sanayi tesislerine enerji sağlamak. Şirket, daha sonra mevcut tasarımın yaklaşık on katı güçlü yeni nesil reaktörler geliştirerek elektrik üretim maliyetini kWh başına 3 sente düşürmeyi amaçlıyor.

    Şirketin geliştirdiği Aalo Pod tasarımı ise, “XMR” yani “extra modular reactor” kategorisinde yer alıyor. 50 MWe gücündeki bu modüler reaktör, ihtiyaca göre kolayca ölçeklenerek yüzlerce megawatt’tan binlerce megawatt’a çıkabiliyor.

