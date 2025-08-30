Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ABD’nin ilk modüler nükleer reaktörü inşa edilmeye başlandı

    ABD merkezli Aalo Atomics,  ilk deneysel XMR reaktörü Aalo-X’in inşasına başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada reaktörün 2026'da hazır olacağı aktarıldı.

    ABD’nin ilk modüler nükleer reaktörü inşa edilmeye başlandı Tam Boyutta Gör
    ABD, ileri düzey nükleer enerjide yeni adımlar atmaya devam ediyor. Aalo Atomics, ülkenin ilk deneysel XMR (extra modular reactor) nükleer reaktörü Aalo-X’in inşasına Idaho Ulusal Laboratuvarı’nın Malzeme ve Yakıt Kompleksi yanında başladı. Şirket, reaktörün 4 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlanıp kritik seviyeye ulaşmasını hedefliyor. Bu hızlı zaman çizelgesi, küçük ve modüler nükleer reaktörlerin ne kadar kısa sürede devreye alınabileceğini gösteriyor.

    Aalo-X’in temeli, ABD Enerji Bakanlığı’nın (DOE) Haziran 2025’te duyurduğu Nükleer Reaktör Pilot Programı kapsamında atıldı. Program, ulusal laboratuvarların dışında yeni nesil nükleer tasarımların test ve onay süreçlerini hızlandırarak ticarileşme yolunu açmayı amaçlıyor.

    Aalo-X için inşa süreci başladı

    ABD’nin ilk modüler nükleer reaktörü inşa edilmeye başlandı Tam Boyutta Gör
    2023 yılında kurulan Aalo Atomics, özellikle yapay zeka ve veri merkezlerinin hızla artan enerji taleplerini karşılamak için modüler reaktörler üzerine yoğunlaşıyor. Hatırlanacağı üzere şirket, geçtiğimiz hafta yeni fonlar da toplamıştı. Hatta Türk girişim sermayesi fonlarından Eksim Ventures de bu yatırım turuna katılmıştı.

    Bununla birlikte Aalo-X ayrıca, ABD’de 40 yıldan uzun süredir devreye alınan ilk sodyum soğutmalı reaktör olacak. CTO ve kurucu Yasir Arafat, daha önce DOE’nin MARVEL reaktör projesini yönetmişti.

    Reaktör, özellikle veri merkezleri için tasarlanmış 50 megavatlık Aalo Pod modüler enerji santralinin öncüsü olacak. Her podda beş adet Aalo-1 reaktörü bulunacak. Bu reaktörler doğrudan fabrikada üretilecekler. Sodyum soğutmalı ve düşük zenginleştirilmiş uranyum dioksit yakıtlı reaktör, doğrudan veri merkezlerine kurulabilecek. Modüler yapıları sayesinde gigavat ölçeğinde kapasite artışları yapılabilecek. Aalo Atomics, ilerleyen dönemlerde mevcut tasarımın yaklaşık on katı güçlü yeni nesil reaktörler geliştirerek elektrik üretim maliyetini kWh başına 3 sente düşürmeyi amaçlıyor.

    Son olarak XMR reaktörler şirketin bulduğu bir çözüm olarak öne çıkarılıyor. Bilindiği üzere mikro reaktörler 10 MWe veya daha küçük çıktılara sahip. SMR yani küçük modüler reaktörler ise 300 MWe’ye kadar ölçeklenebiliyor. Aalo Atomics, 50 MWe’lik XMR ile aradaki boşluğu doldurduklarını söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sabiha gökçenden esenler otogara nasıl gidilir kişisel bilgisayarınız görüntüyü başka bir ekrana yansıtamıyor gore siteleri check aırbag ne demek evde masaj hizmeti yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200
    HONOR 200
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 14
    MSI NB MODERN 14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum