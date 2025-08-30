ABD’nin ilk modüler nükleer reaktörü inşa edilmeye başlandı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD, ileri düzey nükleer enerjide yeni adımlar atmaya devam ediyor. Aalo Atomics, ülkenin ilk deneysel XMR (extra modular reactor) nükleer reaktörü Aalo-X’in inşasına Idaho Ulusal Laboratuvarı’nın Malzeme ve Yakıt Kompleksi yanında başladı. Şirket, reaktörün 4 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlanıp kritik seviyeye ulaşmasını hedefliyor. Bu hızlı zaman çizelgesi, küçük ve modüler nükleer reaktörlerin ne kadar kısa sürede devreye alınabileceğini gösteriyor.

Aalo-X’in temeli, ABD Enerji Bakanlığı’nın (DOE) Haziran 2025’te duyurduğu Nükleer Reaktör Pilot Programı kapsamında atıldı. Program, ulusal laboratuvarların dışında yeni nesil nükleer tasarımların test ve onay süreçlerini hızlandırarak ticarileşme yolunu açmayı amaçlıyor.

Aalo-X için inşa süreci başladı

Tam Boyutta Gör 2023 yılında kurulan Aalo Atomics, özellikle yapay zeka ve veri merkezlerinin hızla artan enerji taleplerini karşılamak için modüler reaktörler üzerine yoğunlaşıyor. Hatırlanacağı üzere şirket, geçtiğimiz hafta yeni fonlar da toplamıştı. Hatta Türk girişim sermayesi fonlarından Eksim Ventures de bu yatırım turuna katılmıştı.

Bununla birlikte Aalo-X ayrıca, ABD’de 40 yıldan uzun süredir devreye alınan ilk sodyum soğutmalı reaktör olacak. CTO ve kurucu Yasir Arafat, daha önce DOE’nin MARVEL reaktör projesini yönetmişti.

Enerji depolamada yeni yöntem: Buz bataryası 1 gün önce eklendi

Reaktör, özellikle veri merkezleri için tasarlanmış 50 megavatlık Aalo Pod modüler enerji santralinin öncüsü olacak. Her podda beş adet Aalo-1 reaktörü bulunacak. Bu reaktörler doğrudan fabrikada üretilecekler. Sodyum soğutmalı ve düşük zenginleştirilmiş uranyum dioksit yakıtlı reaktör, doğrudan veri merkezlerine kurulabilecek. Modüler yapıları sayesinde gigavat ölçeğinde kapasite artışları yapılabilecek. Aalo Atomics, ilerleyen dönemlerde mevcut tasarımın yaklaşık on katı güçlü yeni nesil reaktörler geliştirerek elektrik üretim maliyetini kWh başına 3 sente düşürmeyi amaçlıyor.

Son olarak XMR reaktörler şirketin bulduğu bir çözüm olarak öne çıkarılıyor. Bilindiği üzere mikro reaktörler 10 MWe veya daha küçük çıktılara sahip. SMR yani küçük modüler reaktörler ise 300 MWe’ye kadar ölçeklenebiliyor. Aalo Atomics, 50 MWe’lik XMR ile aradaki boşluğu doldurduklarını söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

ABD’nin ilk modüler nükleer reaktörü inşa edilmeye başlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: