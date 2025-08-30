ABD’nin ilk modüler nükleer reaktörü inşa edilmeye başlandı

Aalo-X’in temeli, ABD Enerji Bakanlığı’nın (DOE) Haziran 2025’te duyurduğu Nükleer Reaktör Pilot Programı kapsamında atıldı. Program, ulusal laboratuvarların dışında yeni nesil nükleer tasarımların test ve onay süreçlerini hızlandırarak ticarileşme yolunu açmayı amaçlıyor.
Aalo-X için inşa süreci başladı
Bununla birlikte Aalo-X ayrıca, ABD’de 40 yıldan uzun süredir devreye alınan ilk sodyum soğutmalı reaktör olacak. CTO ve kurucu Yasir Arafat, daha önce DOE’nin MARVEL reaktör projesini yönetmişti.
Reaktör, özellikle veri merkezleri için tasarlanmış 50 megavatlık Aalo Pod modüler enerji santralinin öncüsü olacak. Her podda beş adet Aalo-1 reaktörü bulunacak. Bu reaktörler doğrudan fabrikada üretilecekler. Sodyum soğutmalı ve düşük zenginleştirilmiş uranyum dioksit yakıtlı reaktör, doğrudan veri merkezlerine kurulabilecek. Modüler yapıları sayesinde gigavat ölçeğinde kapasite artışları yapılabilecek. Aalo Atomics, ilerleyen dönemlerde mevcut tasarımın yaklaşık on katı güçlü yeni nesil reaktörler geliştirerek elektrik üretim maliyetini kWh başına 3 sente düşürmeyi amaçlıyor.
Son olarak XMR reaktörler şirketin bulduğu bir çözüm olarak öne çıkarılıyor. Bilindiği üzere mikro reaktörler 10 MWe veya daha küçük çıktılara sahip. SMR yani küçük modüler reaktörler ise 300 MWe'ye kadar ölçeklenebiliyor. Aalo Atomics, 50 MWe'lik XMR ile aradaki boşluğu doldurduklarını söylüyor.