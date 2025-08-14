ABD, nükleer reaktör projelerinde gaza bastı

Seçilen 11 projede öne çıkanlar var
DOE’nin seçtiği 11 proje, ABD’nin nükleer enerji alanında liderliğini güçlendirmeyi ve Amerikan evlerine ve işletmelere sürekli enerji sağlamayı amaçlıyor. Program, ulusal laboratuvarların dışında bulunan sahalarda gelişmiş reaktör tasarımlarının test edilmesini hızlandırmayı hedefliyor.
DOE, her şirketin test reaktörlerinin tasarım, üretim, inşa, işletme ve devre dışı bırakma maliyetlerinden tamamen sorumlu olacağını belirtiyor. Seçilen şirketler, özel finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştıracak ve gelecekteki ticari lisans süreçlerini hızlandıracak bir yol haritası elde edecek.
Seçilen projeler arasında Terrestrial Energy’nin TETRA önerisi öne çıkıyor. Bu proje, kendi geliştirdiği Integral Molten Salt Reactor (IMSR) teknolojisi ile 822 MWth / 390 MWe enerji üretimi sağlayarak yüksek verimli buhar türbinlerinin çalışmasını ve düşük maliyetli elektrik üretimini mümkün kılmayı hedefliyor.
Oklo, OpenAI kurucusu Sam Altman destekli nükleer enerji şirketi olarak Idaho’da ilk ticari Aurora Nükleer Santrali üzerinde çalışıyor. Aurora, 75 megavat elektrik üretiminin yanı sıra kullanılabilir ısı da sağlayacak.
Aalo Atomics ise veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan tamamen modüler bir reaktör olan Aalo Pod'u bu yıl tanıttı. XMR (Extra Modular Reactor) kategorisinde yer alan bu reaktör, 50 MWe kapasiteye sahip ve modüler tasarımı sayesinde enerji talebi arttıkça 100 MW'den 1.000'lerce MW'a kolayca ölçeklenebiliyor.