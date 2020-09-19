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    Tüy hücre maturasyonunda kilit rol oynayan protein keşfedildi

    University of Maryland ve University of Stanford araştırmacıları tüy hücrelerinin maturasyonu üzerinde çalıştı ve GF11 adı verilen proteinin kaybının tüy hücrelerini mutasyona sürüklediğini keşfetti.
    6 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Tüy hücre maturasyonunda kilit rol oynayan protein keşfedildi
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    İç kulakta bulunan duysal hücreler veya diğer bir adıyla tüy hücreleri işitmede oldukça önemli role sahip olmasına karşın şiddetli seslere maruz kaldığında bahsi geçen yapılar zarar görebiliyor. Bilim insanları tek bir proteinin, embriyonik tüy hücrelerinin yetişkin kök hücrelere maturasyonunda kilit rol oynadığını keşfetti.

    University of Maryland ve University of Stanford araştırmacıları tüy hücrelerinin maturasyonu üzerinde çalıştı ve GF11 adı verilen proteinin kaybının, tüy hücrelerini mutasyona sürüklediğini ve bu sürecin de duyu kaybına yol açtığını keşfetti.

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    Tüy Hücreleri

    Araştırma ekibi GF11 adı verilen protein üzerine yoğunlaştı ve kemirgenler üzerinde yaptıkları çalışmalar ile GF11 proteinini kodlayan genin fonksiyon görmemesini sağladı. GF11 eksikliği olan farelerin tüy hücrelerinin mature olmadığı aksine sinir hücresine benzer şekilde prolifere olduğu gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Kan glukoz düzeyini ölçebilecek yama geliştirildi"

    Yakın gelecekte GF11 ve benzeri proteinler üzerindeki çalışmalar, işitme kayıplarında potansiyel tedavi hedeflerini oluşturabilir ve kök hücrelerden tüy hücre maturasyonu sağlanabilir.

    Yeni araştırma Development dergisinde yayımlandı.



    https://www.medschool.umaryland.edu/news/2020/UM-School-of-Medicine-Researchers-Identify-Role-of-Crucial-Protein-in-Development-of-New-Hair-Cells-Needed-for-Hearing.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 3 sa.
    Her b... bilenler konusunda doktora yapanlar gelmiş yine saçlamayıp gitmiş yok ibretler varmış mış..... allaaan yobazı
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 5 sa.
    bu kök hücrelerle belki ilerde yaşlanmayı da çok yavaşlatılabilir hatta bizi de gençleştirebilirçoğu bilim adamı şu an telemorı uzatmaya çalışıyor çünkü hücrelerimizin canlı kalmasını uzatmak istiyorlar
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    Spider_hip (Doğan Eray) 5 sa.
    Bu da güzelmişte bu teknoloji çağında, artık insan bile teoride klonlanabilirken hala daha nasıl saç beyazlaması, tüy beyazlamasına çözüm bulmuyorlar anlamak zor. Hangi maddenin eksikliğinin sebep olduğu belli. Kediler, köpeklerde yaşlılığa bağlı beyazlama yok belli. Yani çözülmesi lazım artık bunun.
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    Ussuz (mehmet ) 6 sa.
    Editör hocam saygılar. Sanırım tıp okuyor veya çalışıyorsunuz. Haberlerinizde çokça tıp ile ilgili terim kullanıyorsunuz ve bunlar herkes tarafından anlaşılmıyor diye düşünüyorum. En azından ben anlamıyorum bazen :D Kullanılan kelimelerin kısaca ne anlama geldiğini de yazsanız fena olmaz hani :d Bilemiyorum tabi belki ben cahilimdir:d
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    TherafluForte (Ömer ) 6 sa.
    Yaratılmış harika bir sistem ve yıl 2020 neredeyse insanlık tarihininde 50 bin yıl geçmiş gelinen nokta işitme kaybı nedenlerinden bir henüz analiz edilebilmiş. Görmek isteyene gerçekten ibretler var.
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