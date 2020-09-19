Tüy hücre maturasyonunda kilit rol oynayan protein keşfedildi

İç kulakta bulunan duysal hücreler veya diğer bir adıyla tüy hücreleri işitmede oldukça önemli role sahip olmasına karşın şiddetli seslere maruz kaldığında bahsi geçen yapılar zarar görebiliyor. Bilim insanları tek bir proteinin, embriyonik tüy hücrelerinin yetişkin kök hücrelere maturasyonunda kilit rol oynadığını keşfetti.

University of Maryland ve University of Stanford araştırmacıları tüy hücrelerinin maturasyonu üzerinde çalıştı ve GF11 adı verilen proteinin kaybının, tüy hücrelerini mutasyona sürüklediğini ve bu sürecin de duyu kaybına yol açtığını keşfetti.

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Araştırma ekibi GF11 adı verilen protein üzerine yoğunlaştı ve kemirgenler üzerinde yaptıkları çalışmalar ile GF11 proteinini kodlayan genin fonksiyon görmemesini sağladı. GF11 eksikliği olan farelerin tüy hücrelerinin mature olmadığı aksine sinir hücresine benzer şekilde prolifere olduğu gözlendi.

Ayrıca Bkz. "Kan glukoz düzeyini ölçebilecek yama geliştirildi"

Yakın gelecekte GF11 ve benzeri proteinler üzerindeki çalışmalar, işitme kayıplarında potansiyel tedavi hedeflerini oluşturabilir ve kök hücrelerden tüy hücre maturasyonu sağlanabilir.

Yeni araştırma Development dergisinde yayımlandı.

https://www.medschool.umaryland.edu/news/2020/UM-School-of-Medicine-Researchers-Identify-Role-of-Crucial-Protein-in-Development-of-New-Hair-Cells-Needed-for-Hearing.html

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