tvOS 14.5 beta kodları yeni Apple TV kumandasını ortaya çıkardı

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Geçen yıldan bu yana Apple’ın set üstü televizyon kutusunu yenilemesi bekleniyor ancak halen bir haber gelmiş değil. Bununla birlikte beta kodları içinde yavaş yavaş işaretler ortaya çıkmaya başladı.

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Yeni Apple TV neler sunacak?

Ürünlerinde performans çıtasını iyice yukarı çeken Apple’ın Apple TV kutusuna da önemli dokunuşlar yapacağı biliniyor. Apple A12Z yonga seti ile Apple TV artık konsol kalitesinde oyun oynatabilecek.

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Bu değişimlere klasik kumandasının da dahil edileceği belirtiliyor. tvOS 14.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlar kumandadaki değişikliği ortaya koyuyor. Kodlarda Siri Remote ve DualShock gibi metinlerin kaldırılarak “gen3 Apple TV remote” etiketlerine yer verildiği ifade ediliyor.

Biraz daha oyuna odaklı ve U1 kısa mesafe yongası ile birlikte yeni kumanda çok daha yetenekli hale gelebilir. Apple henüz Bahar etkinliği yapmadığı için yeni Apple TV tanıtılacak mı bilinmiyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/23/tvos-145-beta-code-backs-up-rumors-of-redesigned-apple-tv-remote

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