Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    apple tv ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    tvOS 14.5 beta kodları yeni Apple TV kumandasını ortaya çıkardı

    tvOS 14.5 beta kodlarında geçmişte kullanılan bazı satırların kaldırıldığı ve yerine “gen3 Apple TV remote” etiketlerine yer verildiği ortaya çıktı. Değişimin eli kulağında
    25 Mart 2021, 18:30 (1 sa.)
    279
    15
    1
    apple tv
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    tvOS 14.5 beta kodları yeni Apple TV kumandasını ortaya çıkardı
    Tam Boyutta Gör

    Geçen yıldan bu yana Apple’ın set üstü televizyon kutusunu yenilemesi bekleniyor ancak halen bir haber gelmiş değil. Bununla birlikte beta kodları içinde yavaş yavaş işaretler ortaya çıkmaya başladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple TV 4K 2021 için yeni detaylar ortaya çıktı

    Yeni Apple TV neler sunacak?

    Ürünlerinde performans çıtasını iyice yukarı çeken Apple’ın Apple TV kutusuna da önemli dokunuşlar yapacağı biliniyor. Apple A12Z yonga seti ile Apple TV artık konsol kalitesinde oyun oynatabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Süveyş Kanalı'nda gemi kazası: Elektronik sevkiyatları sıkıntıya girebilir"

    Bu değişimlere klasik kumandasının da dahil edileceği belirtiliyor. tvOS 14.5 beta kodlarında ortaya çıkan satırlar kumandadaki değişikliği ortaya koyuyor. Kodlarda Siri Remote ve DualShock gibi metinlerin kaldırılarak “gen3 Apple TV remote” etiketlerine yer verildiği ifade ediliyor.

    Biraz daha oyuna odaklı ve U1 kısa mesafe yongası ile birlikte yeni kumanda çok daha yetenekli hale gelebilir. Apple henüz Bahar etkinliği yapmadığı için yeni Apple TV tanıtılacak mı bilinmiyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/23/tvos-145-beta-code-backs-up-rumors-of-redesigned-apple-tv-remote
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Bisiklete hayat veren cihaz: SmartHalo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    N Night_Blade (ibrahim s) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konsol kalitesi derken....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. 1. Dünya Savaşı temalı FPS oyunu "Isonzo" PC için duyuruldu 19 dk. Koronavirüs aşılarının tüm dozlarını olan bireyler arasındaki pozitiflik oranı %1'in altında 34 dk. Razer ilk kez 1 milyar dolar gelir barajını aştı 35 dk. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 1 sa. Xiaomi geçen yıl 146 milyon telefon sattı 1 sa. Kripto para piyasası düşüşte: BTC kritik desteğe tutunmaya çalışıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN tvOS 14.5 beta kodları yeni Apple TV kumandasını ortaya çıkardı Sonraki Koronavirüs enfeksiyonu neticesinde gelişen antikor yanıtı ve seviyesi kişiden kişiye farklılık gösterebilir 2 sa. Snapdragon 780G yonga seti canavar gibi geliyor 2 sa. Yeni nesil Volkswagen Amarok'un tasarımı yavaş yavaş açığa çıkıyor: İşte yeni teaser 2 sa. Rick and Morty yaratıcısından yeni animasyon dizisi geliyor 3 sa. Asus'tan ilk yorum, ilk Wi-Fi 6 oyuncu modem/router! “Asus DSL-AX82U incelemesi“ 3 sa. Rockstar Games, GTA 6 için yeni çalışanlar işe almaya başladı 3 sa. Redmi Note 10 serisi Türkiye’de: İşte fiyatlar! 3 sa. Türkiye'de trafikteki elektrikli ve hibrit araç sayısı bir yılda yüzde 150 arttı 4 sa. Volkswagen'den Tesla Semi'ye rakip geliyor 4 sa. PUBG Mobile, 1 milyar kez indirilmeyi geride bıraktı 4 sa. Yenilenen Jaguar F-Pace Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. Unity ve Here, otomobillerin gösterge paneli için 3D arayüz geliştiriyorlar 5 sa. Türkiye’ye 1,4 milyon doz BioNTech aşısı geldi 6 sa. Samsung, Avrupa'da elektrikli araç pillerine 1 milyar dolar yatırım yapacak 6 sa. ZTE Watch GT akıllı saat modelinin resmi görselleri yayınlandı 7 sa. Nisan ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu 7 sa. Otopark yönetmeliği sonunda güncellendi: Şarj ünitesi zorunluluğu ve daha fazlası 8 sa. WhatsApp üçüncü taraf etiket desteğini sunuyor 8 sa. Microsoft'tan Windows 10 Dosya Gezgini'ne makyaj: İşte yeni simgeler 9 sa. Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız