Apple TV, 2026'da çıkacak yeni dizilerinin fragmanlarını ve yayın tarihlerini paylaştı

Tam Boyutta Gör Orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Apple TV, bu yıl da çok sayıda yeni yapımı izleyicilerle buluşturacak. Aralarında merakla beklenen yapımların da bulunduğu yeni dizilerini dün ABD'de düzenlediği basın etkinliğinde tanıtan Apple, yılın ilk yarısında ekrana gelecek dizilerinin fragmanlarını ve yayın tarihlerini paylaştı. İşte yılın ilk yarısında Apple TV'de ekrana gelecek diziler:

Bu yılın ilk yarısında Apple TV'de yayınlanacak yapımlar arasında hem Lucky ve Imperfect Women gibi yeni diziler, hem de Ted Lasso ve Monarch: Legacy of Monsters'ın yeni sezonları yer alıyor.

Lucky

Yayın Tarihi: 15 Temmuz

Genç oyuncu Anya Taylor-Joy'un (Furiosa, The Queen's Gambit) başrolünü üstlendiği Lucky, Marissa Stapley'nin çok satan romanından uyarlanan bir aksiyon-gerilim dizisi. Başarılı bir dolandırıcı olan Lucky (Anya Taylor-Joy), kendisine suç dünyasından uzak yeni bir hayat kurmak için, milyonlarca dolarlık son bir vurgunun peşine düşer. Soygun planları altüst olunca hem acımasız bir suç patronu hem de FBI tarafından avlanmaya başlayan Lucky, hayatta kalmak ve özgürlüğüne kavuşmak için son bir kez eski becerilerini devreye sokmak zorunda kalıyor.

Cape Fear

Yayın Tarihi: 5 Haziran

Bu yaz Apple TV'da ekrana gelecek en dikkat çekici dizilerden biri de Cape Fear'ın dizi uyarlaması olacak. Daha önce Martin Scorsese tarafından sinemaya da uyarlanan Cape Fear, eskiden tanıdıkları acımasız bir katilin yıllar sonra hapisten çıkmasıyla hayatları altüst olan bir çifte odaklanıyor. Cape Fear’ın bu yeni versiyonunda Max Cady’yi Javier Bardem canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ona Amy Adams ve Patrick Wilson eşlik ediyor. Dizinin yapımcıları arasında Martin Scorsese ve Steven Spielberg de var.

Margo’s Got Money Troubles

Yayın Tarihi: 15 Nisan

Elle Fanning, Nicole Kidman, Michelle Pfeiffer gibi ünlü isimlerin rol aldığı Margo’s Got Money Troubles, Big Little Lies ve Mr. Mercedes gibi dizilerin yaratıcısı olarak tanınan David E. Kelley'nin imzasını taşıyor. Rufi Thorpe'un çok satan romanından uyarlanan dizi, yazar olma hayaliyle üniversiteyi yarıda bıraktıktan sonra sürpriz bir hamilelikle kendisini bir borç yığının altında bulan Margo'nun, bir OnlyFans modeline dönüşmesini eğlenceli bir tonla anlatıyor.

Imperfect Women

Yayın Tarihi: 18 Mart

Imperfect Women'ın başrollerini Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Kerry Washington (Scandal) ve Kate Mara (House of Cards) paylaşıyor. Hikaye, üç yakın arkadaş etrafında dönüyor: Yıllardır süren kusursuz görünen dostlukları, zengin bir kadının beklenmedik cinayetiyle paramparça oluyor. Cinayet soruşturması derinleştikçe, yıllardır gömülü kalmış sırlar, yalanlar, kıskançlıklar ve yapılmış fedakârlıklar gün yüzüne çıkıyor; arkadaşlıkları sınanırken, her biri kendi suçluluğu, intikamı ve fedakârlıklarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Monarch: Legacy of Monsters 2. sezon

Yayın Tarihi: 27 Şubat

Godzilla ve King Kong gibi ikonik canavarları bir araya getiren MonsterVerse adlı sinematik evrenin parçası olan dizi, yeni sezonda da bu dev canavarlar etrafında şekillenmeye devam edecek. Dizi; Godzilla, King Kong, Mothra gibi titanları takip eden Monarch adlı gizli örgüte odaklanıyor.

Apple TV, bunlara ek olarak Ted Lasso'nun da bu yaz 4. sezonuyla geri döneceğini duyurdu. Colin Farrell'ın başrolünü üstlendiği Sugar da 19 Haziran'da 2. sezonuyla ekranlara dönecek.

