TWIMTBP programının yaratıcısı Roy Taylor Nvidia'dan ayrıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın oyun dünyasındaki meşhur programı "The Way It's Meant To Be Played"in yaratıcısı Roy Taylor, MasterImage 3D firmasına geçti. Yaklaşık 10 yıldır Nvidia'da çalışan ve son olarak başkan yardımcısı olarak görev yapan Roy Taylor, MasterImage 3D firmasına kıdemli başkan yardımcısı ve genel yönetici olarak atandı.
3D görüntüleme teknolojileri üzerine çalışan MasterImage 3D firması, aynı zamanda sinema salonları için dijital 3D sistemleri de geliştiriyor. 2009 yılında akıllı telefonlar için hazırladığı dünyanın ilk gözlüksüz 3D ekranı ve bu ekranda kullandığı patentli matrix parallax barrier teknolojisiyle ünlenen firma, 3D odaklı çözümler sunuyor.
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Ben gidiyorum denildiğinde genelde gidebilirsin denilmeden gidilemiyor.
Ayrıca insanlar ve firmalar için bazen kan değişikliği çok daha faydalı olabiliyor. Çünkü bireysel kariyerde insan ne kadar aynı konuda uzun süreli çalışır ise, o kadar fazla tecrübe edinmesinin yanında aynı konularda çalışmasından dolayı mental yorgunluğa neden oluyor. Kaldı ki bu yorgunluk yoğun olarak çalışılan sektörlerde bireylerin üzerinde çok daha fazla olabiliyor.
Firmalar için de aynı kişilerin çok uzun süreler aynı görevlerde kalması ( belirli projeleri devam etmesi ) zamanla yapıcılığını kaybetmesine neden olabiliyor. Bu konuda zaten çok az örnekler mevcut. Microsoft ta CEO olarak olsa bile Bill Gates in görevine devam etmemesi gibi bir çok olumsuz örneğin yanında Alex Ferguson gibi aynı görevde çok uzun zaman istikrarı koruyan yöneticilerde dünya üzerinde örnekleri çok fazla olmasa gerek.
Değişiklikler her zaman iyi olacak diye bir kaide yok ancak unutmayın, değişim insanoğlunun doğasında mevcut. Umarım sektör için de firmalar içinde ve etkilenen bireyler için de hayırlısı olur...
1 kişi gitti diye sorun mu yaşayacaklar? daha öncede bu tür haberler duyduk. şirketler arası olağan şeyler.