TWIMTBP programının yaratıcısı Roy Taylor Nvidia'dan ayrıldı

Nvidia'nın oyun dünyasındaki meşhur programı "The Way It's Meant To Be Played"in yaratıcısı Roy Taylor, MasterImage 3D firmasına geçti. Yaklaşık 10 yıldır Nvidia'da çalışan ve son olarak başkan yardımcısı olarak görev yapan Roy Taylor, MasterImage 3D firmasına kıdemli başkan yardımcısı ve genel yönetici olarak atandı.

3D görüntüleme teknolojileri üzerine çalışan MasterImage 3D firması, aynı zamanda sinema salonları için dijital 3D sistemleri de geliştiriyor. 2009 yılında akıllı telefonlar için hazırladığı dünyanın ilk gözlüksüz 3D ekranı ve bu ekranda kullandığı patentli matrix parallax barrier teknolojisiyle ünlenen firma, 3D odaklı çözümler sunuyor.