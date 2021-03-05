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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter alış veriş dönemini resmen başlatıyor

    Yakın gelecekte Twitter akışında karşılaştığınız ve beğendiğiniz bir ticari ürünü SHOP tuşuna basarak ilgili platformundan satın alabileceksiniz. Testler başladı.
    05 Mart 2021, 11:25 (3 gün)
    7,4b
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter alış veriş dönemini resmen başlatıyor
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    Elektronik ticaret devasa büyüklüklere ulaşınca sosyal medyanın bu konudaki önemi de artmaya başladı. Facebook ve Instagram gibi devler işletmelerin veya küçük girişimcilerin bünyesinde tanıtım ile satış yapmasını kolaylaştırdı. Twitter de bu trendden uzak kalamadı.

    Twitter’da alış veriş dönemi

    Pandemi döneminde etkileşim oranlarını oldukça arttıran Twitter yavaş yavaş yeni gelir modellerini gündeme almaya başladı. Kısa süre önce ücretli abonelik özelliği Super Follows özelliğini denemeye başlayan Twitter şimdi de alış veriş dönemini başlatıyor.

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    Twitter geçmiş dönemde de gönderiler üzerinden satış etkileşimlerine yönelik niyetini dile getirmişti. Bu hafta bazı kullanıcılarda alış veriş butonu görünmeye başladı. Kısıtlı bir grupla yapıldığı anlaşılan yeni özellik kullanıcının satın alma imkanlarını genişletecek.

    Yeni özellikte ilgili reklam gönderisinin hemen altında SHOP tuşu yer alıyor. Bu gönderide ürünün modeli ve fiyatı görülebiliyor. Tuşa tıklandığında ise alış verişin yapılacağı platforma geçiş yapılabiliyor.

    Alış veriş özelliği haliyle Twitter üzerinde işletmelerin daha etkin olmasını sağlayacak. Bu etkinlik Twitter’a da reklam geliri ve daha fazla etkileşim olarak dönecek. Henüz alış veriş özelliğinin ne zaman yaygın kullanıma geçirileceği bilinmiyor.



    https://www.slashgear.com/twitter-shopping-card-is-already-in-testing-03662197/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aysensS 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çokda gerek varmış gibii
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bi bitmediniz hammmmmmnnnnhaaaaa!!!!!!.
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    140 karakter yetmiyor artık, shop shop shop.
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    vozy (Vatan Yiğit) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tek bir yer vardı orada ota sarıyor..
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    O Oktanzeynep 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne gerek var ki ?
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    HAH Bİ HANGİ RENK DON ALDIGIMIZI BİLMİYORDUNUZ ONU DA ÖGRENİN
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    tobepeople 2 gün ( Mesaj Silindi ) zeytunk
    Merak etme; hangi resmin ya da yazının üzerinde ne kadar süre harcadığına kadar biliyorlar, hangi renkleri beğendiğini senden daha iyi biliyorlar :D
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