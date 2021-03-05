Twitter alış veriş dönemini resmen başlatıyor

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Elektronik ticaret devasa büyüklüklere ulaşınca sosyal medyanın bu konudaki önemi de artmaya başladı. Facebook ve Instagram gibi devler işletmelerin veya küçük girişimcilerin bünyesinde tanıtım ile satış yapmasını kolaylaştırdı. Twitter de bu trendden uzak kalamadı.

Twitter’da alış veriş dönemi

Pandemi döneminde etkileşim oranlarını oldukça arttıran Twitter yavaş yavaş yeni gelir modellerini gündeme almaya başladı. Kısa süre önce ücretli abonelik özelliği Super Follows özelliğini denemeye başlayan Twitter şimdi de alış veriş dönemini başlatıyor.

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Twitter geçmiş dönemde de gönderiler üzerinden satış etkileşimlerine yönelik niyetini dile getirmişti. Bu hafta bazı kullanıcılarda alış veriş butonu görünmeye başladı. Kısıtlı bir grupla yapıldığı anlaşılan yeni özellik kullanıcının satın alma imkanlarını genişletecek.

Yeni özellikte ilgili reklam gönderisinin hemen altında SHOP tuşu yer alıyor. Bu gönderide ürünün modeli ve fiyatı görülebiliyor. Tuşa tıklandığında ise alış verişin yapılacağı platforma geçiş yapılabiliyor.

Alış veriş özelliği haliyle Twitter üzerinde işletmelerin daha etkin olmasını sağlayacak. Bu etkinlik Twitter’a da reklam geliri ve daha fazla etkileşim olarak dönecek. Henüz alış veriş özelliğinin ne zaman yaygın kullanıma geçirileceği bilinmiyor.

https://www.slashgear.com/twitter-shopping-card-is-already-in-testing-03662197/

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