X (Twitter), yeni kullanıcılar için ücretli oldu

Tam Boyutta Gör Elon Musk, bot sorununun önüne geçebilmek için yeni X kullanıcılarından gönderi paylaşmak için ufak bür ücret talep edeceklerini söyledi. Musk, yeni hesaplardan ücret almanın bot saldırısını durdurmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Premium X kullanıcıları, mavi onay işaretini gizleyemeyecek 2 gün önce eklendi

Musk: Botları durdurmanın tek yolu!

Musk, CAPTCHA gibi araçlara atıfta bulunarak, mevcut yapay zeka ve trollerin “Bot musun?” sorusunu kolaylıkla geçebildiğini söyledi. Kullanıcılardan ilk etapta ufak bir ücret talep edilse de, kullanıcıların yeni hesap oluşturulduktan üç ay sonra herhangi bir ücret ödemeden gönderi paylaşabilecekleri belirtildi.

Musk’ın yeni kararı ne zaman uygulamaya girecek, yeni kullanıcılardan ne tür ücretler alınacak henüz belli değil. Geçtiğimiz Ekim ayında X, Yeni Zelanda ve Filipinler’de doğrulanmamış yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar ücret almaya başladı. Bu bölgelerden platforma kaydolan yeni ücretsiz kullanıcılar gönderileri okuyabiliyor ancak etkileşime girmelerine izin verilmiyordu. İçerik yayınlamak, gönderileri beğenmek, yeniden paylaşmak, yanıtlamak, yer işareti koymak ve alıntı yapmak için ücret ödemeleri gerekiyordu. Musk, diğer bölgelere de benzer bir ücret uygulayabilir.

Bu ayın başlarında X’te spam hesaplara ilişkin büyük bir temizleme işlemi başlatıldı. Buna bağlı olarak çoğu kullanıcının takipçi sayısında azalma oldu. Ancak X, yeni kullanıcılardan ücret alma planıyla bot sorununu kökten çözmeyi hedefliyor gibi görünüyor.

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