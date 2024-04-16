X (Twitter), yeni kullanıcılar için ücretli oldu

Musk: Botları durdurmanın tek yolu!
Musk, CAPTCHA gibi araçlara atıfta bulunarak, mevcut yapay zeka ve trollerin “Bot musun?” sorusunu kolaylıkla geçebildiğini söyledi. Kullanıcılardan ilk etapta ufak bir ücret talep edilse de, kullanıcıların yeni hesap oluşturulduktan üç ay sonra herhangi bir ücret ödemeden gönderi paylaşabilecekleri belirtildi.
Musk’ın yeni kararı ne zaman uygulamaya girecek, yeni kullanıcılardan ne tür ücretler alınacak henüz belli değil. Geçtiğimiz Ekim ayında X, Yeni Zelanda ve Filipinler’de doğrulanmamış yeni kullanıcılardan yıllık 1 dolar ücret almaya başladı. Bu bölgelerden platforma kaydolan yeni ücretsiz kullanıcılar gönderileri okuyabiliyor ancak etkileşime girmelerine izin verilmiyordu. İçerik yayınlamak, gönderileri beğenmek, yeniden paylaşmak, yanıtlamak, yer işareti koymak ve alıntı yapmak için ücret ödemeleri gerekiyordu. Musk, diğer bölgelere de benzer bir ücret uygulayabilir.
Bu ayın başlarında X’te spam hesaplara ilişkin büyük bir temizleme işlemi başlatıldı. Buna bağlı olarak çoğu kullanıcının takipçi sayısında azalma oldu. Ancak X, yeni kullanıcılardan ücret alma planıyla bot sorununu kökten çözmeyi hedefliyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)