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    Anlık Bildirim

    Premium X kullanıcıları, mavi onay işaretini gizleyemeyecek

    X (Twitter), Premium kullanıcların mavi onay işaretini gizleme özelliğini kaldırıyor. Yakın zamanda mavi onay işaretli bazı kullanıcılara gelen bildirim ile özelliğin kaldırılacağı duyuruldu.
    Premium X kullanıcıları, mavi onay işaretini gizleyemeyecek Tam Boyutta Gör
    X (Twitter), Premium kullanıcların mavi onay işaretini gizleme özelliğini kaldırıyor. Yakın zamanda mavi onay işaretli bazı kullanıcılara gelen bildirim ile özelliğin kaldırılacağı duyuruldu.

    Mavi onay işareti gizlenemeyecek

    X platformu, geçen yaz mavi onay işaretini göstermek istemeyen kullanıcılar için gizleme özelliğini devreye sokmuştu. Şimdi ise bu özellik kaldırılıyor. X'in neden böyle bir değişikliğe gittiği ve ne zaman bütün kullanıcılara uygulanacağı ise henüz belli değil.

    Bir zamanlar, ünlü kişilerin sahip olduğu ve bir statü sembolü olan mavi onay işareti, X'in Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra eski değerini bir miktar kaybetti. Mavi tik, artık kullanıcıların Premium abonelik aldığını gösteren bir gösterge haline geldi. Aynı zamanda dolandırıcılar ve taklit hesaplar tarafından da istismar edilen bir özellik oldu. Daha sonra ise mavi onay işareti, ünlüler ile bir milyondan fazla takipçiye sahip hesaplara dağıtılmaya başlandı.

    Geçen hafta ise platform, mavi onay işaretini sahiplere istese de istemese de çok sayıda doğrulanmış takipçiye sahip hesaplara ücretsiz olarak dağıttı. Dolayısıyla mavi tik konusunda, tam olarak olmasa da eskiye bir dönüş gerçekleşiyor gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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