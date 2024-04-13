Premium X kullanıcıları, mavi onay işaretini gizleyemeyecek

Mavi onay işareti gizlenemeyecek
X platformu, geçen yaz mavi onay işaretini göstermek istemeyen kullanıcılar için gizleme özelliğini devreye sokmuştu. Şimdi ise bu özellik kaldırılıyor. X'in neden böyle bir değişikliğe gittiği ve ne zaman bütün kullanıcılara uygulanacağı ise henüz belli değil.
Bir zamanlar, ünlü kişilerin sahip olduğu ve bir statü sembolü olan mavi onay işareti, X'in Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra eski değerini bir miktar kaybetti. Mavi tik, artık kullanıcıların Premium abonelik aldığını gösteren bir gösterge haline geldi. Aynı zamanda dolandırıcılar ve taklit hesaplar tarafından da istismar edilen bir özellik oldu. Daha sonra ise mavi onay işareti, ünlüler ile bir milyondan fazla takipçiye sahip hesaplara dağıtılmaya başlandı.
Geçen hafta ise platform, mavi onay işaretini sahiplere istese de istemese de çok sayıda doğrulanmış takipçiye sahip hesaplara ücretsiz olarak dağıttı. Dolayısıyla mavi tik konusunda, tam olarak olmasa da eskiye bir dönüş gerçekleşiyor gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)