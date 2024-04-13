Tam Boyutta Gör X (Twitter), Premium kullanıcların mavi onay işaretini gizleme özelliğini kaldırıyor. Yakın zamanda mavi onay işaretli bazı kullanıcılara gelen bildirim ile özelliğin kaldırılacağı duyuruldu.

Mavi onay işareti gizlenemeyecek

X platformu, geçen yaz mavi onay işaretini göstermek istemeyen kullanıcılar için gizleme özelliğini devreye sokmuştu. Şimdi ise bu özellik kaldırılıyor. X'in neden böyle bir değişikliğe gittiği ve ne zaman bütün kullanıcılara uygulanacağı ise henüz belli değil.

Bir zamanlar, ünlü kişilerin sahip olduğu ve bir statü sembolü olan mavi onay işareti, X'in Elon Musk tarafından satın alınmasından sonra eski değerini bir miktar kaybetti. Mavi tik, artık kullanıcıların Premium abonelik aldığını gösteren bir gösterge haline geldi. Aynı zamanda dolandırıcılar ve taklit hesaplar tarafından da istismar edilen bir özellik oldu. Daha sonra ise mavi onay işareti, ünlüler ile bir milyondan fazla takipçiye sahip hesaplara dağıtılmaya başlandı.

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Geçen hafta ise platform, mavi onay işaretini sahiplere istese de istemese de çok sayıda doğrulanmış takipçiye sahip hesaplara ücretsiz olarak dağıttı. Dolayısıyla mavi tik konusunda, tam olarak olmasa da eskiye bir dönüş gerçekleşiyor gibi görünüyor.

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Premium X kullanıcıları, mavi onay işaretini gizleyemeyecek