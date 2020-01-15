Twitter'da Bitcoin'le bahşiş dönemi başlayabilir

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Sosyal medya devlerinden Twitter'ın Bitcoin tabanlı bir ödeme sistemi üzerinde çalıştığı söyleniyor. İddialara göre mikro blog sitesindeki kullanıcılar bu yeni özellikle birbirlerine bahşiş gönderebilecekler.

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Kullanıcıları kripto para birimlerine teşvik edecek

Teknik olarak, Twitter'da kripto para birimi ile bağış yapmak zaten mümkün. Bir kullanıcı, başka bir Twitter kullanıcısa Bitcoin (BTC) göndermek isterse, sadece kullanıcının Bitcoin adresine ihtiyacı vardır. Ancak bunun doğrudan Twitter platformuna entegre edilmesinin daha kolay ve verimli olacağı düşünülüyor. Şirketin ayrıca gönderilen bu bahşişler için işlem ücreti almayacağı da belirtilmiş.

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Twitter'ın Bitcoin ile bahşiş özelliğini, kripto para birimlerinin yaygınlaşması için getireceği de iddialar arasında. Zira daha önce hiç kripto para birimi kullanmayan kişiler, bahşiş alabilmek için bir elektronik cüzdana sahip olacaklar ve bu da dijital para birimlerinin daha fazla kullanılması demek. Twitter şimdilik konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmış değil ancak şirket CEO'su Jack Dorsey'in Bitcoin'e olan ilgisi göz önüne alındığında, bu söylentinin gerçekleşmesi yüksek ihtimal olarak gösteriliyor.

https://dailyhodl.com/2020/01/14/twitter-reportedly-considering-tipping-feature-will-bitcoin-believer-jack-dorsey-integrate-btc/

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