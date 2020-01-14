Google, arama sonuçlarının görünümünü güncelliyor

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Google, arama motorunu güncelliyor. Ancak şirket bu kez algoritmayı değil, listelenen sonuçların görünümünü değiştirecek.

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Google arama sonuçlarını daha anlaşılabilir yapacak

Geçtiğimiz yıl mobil arama sonuçlarında yapılan değişiklik ve güncellemeler, bu kez arama motorunun masaüstü sitesine geliyor. Şirketin yaptığı duyuruya göre bundan böyle arama sonuçlarında listelenen reklamlar, kalın bir Ad (veya Reklam) ibaresiyle kullanıcılara sunulacak. Buna ek olarak web sitelerinin simgeleri de artık arama sonuçlarında gösterilecek.

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Google ayrıca kullanıcıların site adreslerini daha rahat okuyabilmeleri için, simgelerin yanına ana URL adresini de ekleyerek karmaşık görüntüye son vermeyi planlıyor. Kullanıcıların, yapılan bu değişikliklerle birlikte bilgilerin hangi sitelerden geldiğini daha rahat anlamalarını sağlamak isteyen Google'ın, yeni görünümü bu hafta tüm kullanıcılara sunacağını da belirtelim.

https://twitter.com/searchliaison/status/1216782591463813126

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