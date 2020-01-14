Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google, arama sonuçlarının görünümünü güncelliyor

    Arama devi Google, arama sonuçlarının görünümünde birkaç değişiklik yaptı. Şirket web sitelerinin adreslerini daha rahat farkedilebilir yaparken, reklamları ise belirginleştiriyor.
    1 hf.
    2,1b
    1
    1
    Web Siteleri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google, arama motorunu güncelliyor. Ancak şirket bu kez algoritmayı değil, listelenen sonuçların görünümünü değiştirecek.

    Ayrıca Bkz. "Tesla Cybertruck'a rakip geliyor: Elektrikli Hummer"

    Google arama sonuçlarını daha anlaşılabilir yapacak

    Geçtiğimiz yıl mobil arama sonuçlarında yapılan değişiklik ve güncellemeler, bu kez arama motorunun masaüstü sitesine geliyor. Şirketin yaptığı duyuruya göre bundan böyle arama sonuçlarında listelenen reklamlar, kalın bir Ad (veya Reklam) ibaresiyle kullanıcılara sunulacak. Buna ek olarak web sitelerinin simgeleri de artık arama sonuçlarında gösterilecek.

    Google, arama sonuçlarının görünümünü güncelliyor
    Tam Boyutta Gör

    Google ayrıca kullanıcıların site adreslerini daha rahat okuyabilmeleri için, simgelerin yanına ana URL adresini de ekleyerek karmaşık görüntüye son vermeyi planlıyor. Kullanıcıların, yapılan bu değişikliklerle birlikte bilgilerin hangi sitelerden geldiğini daha rahat anlamalarını sağlamak isteyen Google'ın, yeni görünümü bu hafta tüm kullanıcılara sunacağını da belirtelim.



    https://twitter.com/searchliaison/status/1216782591463813126 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galatas4ray 1 hf.
    Bugün farkettim arama yaptıgımda reklamdan baka bişe çıkmıyor artık.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Oyuncular için macOS Pro modu hazırlanıyor 1 hf. Volkswagen Arteon'un station wagon versiyonu karşınızda 1 hf. Visa'dan 5.3 milyar dolarlık satın alım 1 hf. ASELSAN’ın mini zeplinleri önümüzdeki ay sınırda uçacak 1 hf. Bakterisidal etkili manyetik nano partiküller geliştirildi 1 hf. Samsung'un en iyi monitörü | 49" boyutundaki Odyssey G9 ön inceleme 1 hf. Bu SSD parmakizi ile çalışıyor | Samsung T7 Touch ön inceleme 1 hf. 360Hz Monitör, 65" G-Sync Ekran | Nvidia Stand Turu 1 hf. Nissan çok iddialı | Heyecan veren otomobil Ariya 1 hf. Bu kamera çok önemli | Sürücüyü analiz ediyor 1 hf. Android oyunlar bilgisayarınızda | MSI'dan emülasyon yazılımı App Player 1 hf. 2020 Seat Leon'un yeni ipucu görseli paylaşıldı 1 hf. Lenovo Ego akıllı saati tanıtıldı 1 hf. Oppo, telefonlarındaki ekran kalitesini artırmak için Pixelworks ile iş birliği yapıyor 1 hf. Avrupa'daki dizel yasakları Türkiye'yi etkiler mi? 1 hf. Tam Apple cihazlarla kullanmalık "Qnap TS-453BT3 NAS incelemesi" 1 hf. Xiaomi'den enerji tasarrufunu abartan klima 1 hf. Osmanlı’yı anlatan Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman’ın fragmanı yayınlandı 1 hf. Motorola Razr'ın prizma tasarımlı perakende kutusu ortaya çıktı 1 hf. Kuzey Amerika'da Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google, arama sonuçlarının görünümünü güncelliyor Sonraki Boeing uçaklarda ortaya çıkan yazılım hatası, uçakların gösterge ekranlarını karartıyor 1 hf. Cep telefonlarında kredi taksiti sayısı 3’e düşürüldü 1 hf. Galaxy S20 Ultra tek hafıza kartı destekli model olacak 1 hf. 5GHz'de neredeyse 1Gbit! "Keenetic Ultra incelemesi" 1 hf. Uygun Fiyatlı RUSH Psycholed RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi 1 hf. 22 çekirdekli Intel Core i9-10990XE işlemcisi geliyor 1 hf. Bu hafta Epic Games mağazasında Sundered: Eldritch Edition var 1 hf. Google'ın AirDrop benzeri hızlı dosya paylaşım özelliğinin adı Nearby Sharing olacak 1 hf. Sony, E3 2020 oyun fuarına katılmayabilir 1 hf. Samsung Galaxy S20 serisi minimum 12 GB RAM ile gelecek 1 hf. Giriş seviyesi oyuncu odaklı telefonlar için Helio G70 tanıtıldı 1 hf. 144 Hz ekrana sahip ilk akıllı telefon belli oldu 1 hf. Facebook Messenger'ın masaüstü uygulaması artık ses kliplerini destekliyor 1 hf. Bakır tabanlı nano malzeme ile kanserli hücreler yok edildi 1 hf. Windows 7 destek süresi yarın sona eriyor: Windows 10'a ücretsiz geçiş hala mümkün 1 hf. Spider-Man evreninde geçen yeni film Morbius'tan ilk fragman geldi 1 hf. ABD hükümeti, güvenlik kaygılarının gölgesinde sivil dron programını sonlandırabilir 1 hf. Erzincan Havalimanı'nda güneşten elektrik elde edilmeye başlandı 1 hf. Thermaltake oyuncu kulaklığı hava durumuna göre rengini ayarlayabiliyor 1 hf. Honda S2000, yeni aksesuarlarıyla Tokyo'da sergilendi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    DH takipçileri yılın en iyi tam kablosuz kulaklığını belirliyo...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim