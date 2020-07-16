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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter’ın hacklenmesiyle ilgili Türkiye’den resmi açıklama geldi

    BTK'Ya bağlı USOM'dan Twitter'daki siber saldırı olayıyla ilgili resmi açıklama yapıldı. Saldırıyla bağlantılı olan 2 siteye erişimin engellendiği duyuruldu.
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    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Twitter’ın hacklenmesiyle ilgili Türkiye’den resmi açıklama geldi
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    Twitter dün gece hacklendi. Ünlüler ve yüksek takipçili markaların hesabından Bitcoin dolandırıcılığı gerçekleşti. Hesaplardan yapılan paylaşımlarda Bitcoin cüzdanına gönderilen tüm Bitcoin’lerin ikiye katlanarak iade edileceği vaadinde bulunulmuştu. Twitter, kısa sürede tweetleri kaldırdı ve siber saldırı olduğunu doğruladı. Konuyla ilgili Türkiye’den de ilk resmi açıklama geldi.

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) tarafından yapılan açıklamada saldırganların kullandığı 2 siteye erişimin engellendiği ifade edildi. Kullanıcıların Twitter'la bağlantılı 3. parti uygulamaları mümkün olduğunca kullanmaması konusunda tavsiyede bulunuldu.

    Ayrıca Bkz. "Twitter dün geceki siber saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkladı"

    USOM’dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

    “Genel Bilgi:

    İlginizi Çekebilir Avatar Twitter dün geceki siber saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkladı

    Twitter’da yaşanan güvenlik ihlali nedeniyle takipçi sayısı fazla olan bazı Twitter hesapları üzerinden, bitcoin çalma amaçlı oltalama saldırıları yapılmaktadır.

    Saldırganların "crypto4health[.]com ve cryptoforhealth[.]com" gibi adresleri de saldırılarda kullandığı tespit edilmiş olup, USOM tarafından ilk andan itibaren tespit edilen bu zararlı bağlantılar altyapı seviyesinde engellenmiştir.

    Etki:

    Saldırganlar ele geçirdikleri hesaplar üzerinden attıkları tweetler ile Bitcoin ve diğer kripto para dolandırıcılığı yaparak kazanç sağlamaktalardır.

    Çözüm:

    Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Twitter hesabınızdaki herhangi bir şüpheli aktiviteye karşı dikkat edilmesini ve Twitter hesabına erişim yetkisi bulunan 3. parti uygulamaların kısıtlanmasını ve mümkün olduğunca kullanılmamasını önermektedir.“



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    redar 26 dk.
    Oooo... Sosyal Medyayı yasaklamak için temiz bahane!

    Önümüzdeki günlerde malum şahsın çıkıp abuk subuk ifadelerle bu olaya atıf yaparak legal aksiyonlarda bulunmasına şaşmayın sakın.



    Uyarması benden!
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    Rachsuchtig 14 dk. redar
    He gardaş he ilk kez Twitter'da böyle olaylar oluyor zaten
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    joven 57 dk.
    Sazan avına çıkmışlar bırakın avlansınlar
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 sa.
    Sanıyorum ülkede ilk kez engellenmesi gereken bir site engellendi.
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