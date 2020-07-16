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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter dün geceki siber saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkladı

    Ünlülerin ve markaların Twitter hesapları hacklendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter, çalışanlarının yönetim paneli kullanılarak başkaları adına Tweet atıldığını duyurdu.
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    Güvenlik
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Twitter dün geceki siber saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkladı
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    Dün gece ünlülerin ve popüler markaların Twitter hesabı ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplardan Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Bu hesaplardan yapılan paylaşımda takipçilerin belirtilen Bitcoin cüzdanına para gönderirse iki katını geri göndereceği vaadinde bulunuldu. Elon Musk, Apple, Bill Gates, Barrack Obama, Kanye West ve daha pek çok onaylı hesaptan aynı paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili olarak Twitter’dan resmi açıklama geldi.

    @TwitterSupport isimli resmi hesaptan paylaşıma göre saldırı işlemi bazı Twitter çalışanları üzerinden gerçekleştirilmiş. Saldırganlar, Twitter yönetim panelinde üst düzey yetkisi olan Twitter çalışanlarına sosyal mühendislik yöntemiyle saldırmış.

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    Ayrıca Bkz. "Dikkat: Apple, Elon Musk, Uber, Binance gibi pek çok Twitter hesabı hacklendi"

    Twitter yönetim paneli kullanılarak yüksek takipçili hesaplardan Bitcoin paylaşımı yapıldı. Twitter, bu yöntemle ele geçirilen hesapları tespit ettiğini ve yapılan paylaşımların kaldırıldığını ifade etti. Twitter, güvenlik nedeniyle bazı hesapları kilitledi. Gerçek sahibi tarafından doğrulama yapılan hesaplar teker teker kullanıma açılıyor.

    Saldırganların başka bilgilere erişip erişmediği henüz bilinmiyor. Twitter yaşanan sorunla ilgili araştırmasına devam ettiğini ve yeni bilgiler ışığında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı. İlk belirlemelere göre yapılan paylaşımlarla yaklaşık 2 milyon TL değerinde Bitcoin toplandı.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    veteriner69 41 dk.
    Nasıl anlamlışlar ki o Bitcoin hesabına 2 milyon tl geldiğini?
    1 Yanıt Yanıtla
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    babgozd 30 dk. veteriner69
    Kripto paralarda yapılan bütün işlemler halka açık. O paylaşılan cüzdanın kodunu girip herkes işlemlere bakabilir.
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    cengiz7 52 dk.
    Çok saçmaa. Eğer yönetim panelinden başkası adına tweet atılabiliyorsa o da ayrı bir suç ve hacklenmekten beter bana göre
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    batkent (utku deniz) 30 dk. cengiz7
    Hocam direkt olarak database erişimleri vardır
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    mrunseen (Emirhan ) 6 dk. cengiz7
    suç değil, zaten çok büyük ihtimalle üye olarak bu tarz şeyleri de kabul ediyoruz. onlar da tweet atmıyorlar başkalarının adına. ama ellerinde kontrol olmama gibi bir şansları yok
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