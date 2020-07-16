Twitter dün geceki siber saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkladı

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Dün gece ünlülerin ve popüler markaların Twitter hesabı ele geçirildi. Ele geçirilen hesaplardan Bitcoin dolandırıcılığı yapıldı. Bu hesaplardan yapılan paylaşımda takipçilerin belirtilen Bitcoin cüzdanına para gönderirse iki katını geri göndereceği vaadinde bulunuldu. Elon Musk, Apple, Bill Gates, Barrack Obama, Kanye West ve daha pek çok onaylı hesaptan aynı paylaşım yapıldı. Konuyla ilgili olarak Twitter’dan resmi açıklama geldi.

@TwitterSupport isimli resmi hesaptan paylaşıma göre saldırı işlemi bazı Twitter çalışanları üzerinden gerçekleştirilmiş. Saldırganlar, Twitter yönetim panelinde üst düzey yetkisi olan Twitter çalışanlarına sosyal mühendislik yöntemiyle saldırmış.

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Twitter yönetim paneli kullanılarak yüksek takipçili hesaplardan Bitcoin paylaşımı yapıldı. Twitter, bu yöntemle ele geçirilen hesapları tespit ettiğini ve yapılan paylaşımların kaldırıldığını ifade etti. Twitter, güvenlik nedeniyle bazı hesapları kilitledi. Gerçek sahibi tarafından doğrulama yapılan hesaplar teker teker kullanıma açılıyor.

Saldırganların başka bilgilere erişip erişmediği henüz bilinmiyor. Twitter yaşanan sorunla ilgili araştırmasına devam ettiğini ve yeni bilgiler ışığında kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı. İlk belirlemelere göre yapılan paylaşımlarla yaklaşık 2 milyon TL değerinde Bitcoin toplandı.

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