BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı: Twitter engellenebilir!

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya kısaca BTK, almış olduğu karar ile Twitter’a reklam verilmesini resmen yasakladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye’deki vergi mükelleflerinin Twitter’a reklam vermesi yasaklandı. BTK tarafından atılan bu adım Twitter’ın ağır yaptırımlara uğrayabileceğine işaret ediyor. İşte detaylar:

BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı

Tam Boyutta Gör 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayandırılarak Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Türkiye’de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter’a yeni reklam veremeyecek. Halihazırda Twitter’a reklam vermiş olanlar için herhangi bir düzenleme söz konusu değil.

Twitter’a reklam verme neden yasaklandı?

Sizlere daha önce kapsamlı bir şekilde aktardığımız haberimizde 1 Nisan 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan yeni sosyal medya düzenlemesinden bahsetmiştik. BTK, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook vb. yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları hakkında düzenlemeye giderek çeşitli yükümlülükler getirmişti. Bu yükümlülükler kapsamında platformların Türkiye’de temsilci belirlemesi zorunlu hale getirilmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda da buna atıfta bulunarak Twitter’ın temsilci belirlemediği aktarılıyor.

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1 Nisan tarihli sosyal medya düzenlemesine göre temsilci belirlemeyen platformlara reklam yasağı uygulanacağı bildiriliyor. Eğer Twitter, 90 gün içinde yine temsilci belirlenmezse sosyal ağın internet bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Bu cezadan sonra da temsilci belirlenmezse bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

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