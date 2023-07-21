Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı: Twitter engellenebilir!

    Son dakika gelişmesine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Twitter’a Türkiye’den reklam verilmesini resmen yasakladı. BTK, Twitter’a neden ceza verdi? Twitter yasaklanabilir mi?
    1
    BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı: Şimdi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya kısaca BTK, almış olduğu karar ile Twitter’a reklam verilmesini resmen yasakladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Türkiye’deki vergi mükelleflerinin Twitter’a reklam vermesi yasaklandı. BTK tarafından atılan bu adım Twitter’ın ağır yaptırımlara uğrayabileceğine işaret ediyor. İşte detaylar:

    BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı

    BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı: Şimdi ne olacak? Tam Boyutta Gör
    5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayandırılarak Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Türkiye’de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter’a yeni reklam veremeyecek. Halihazırda Twitter’a reklam vermiş olanlar için herhangi bir düzenleme söz konusu değil.

    Twitter’a reklam verme neden yasaklandı?

    Sizlere daha önce kapsamlı bir şekilde aktardığımız haberimizde 1 Nisan 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan yeni sosyal medya düzenlemesinden bahsetmiştik. BTK, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook vb. yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları hakkında düzenlemeye giderek çeşitli yükümlülükler getirmişti. Bu yükümlülükler kapsamında platformların Türkiye’de temsilci belirlemesi zorunlu hale getirilmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda da buna atıfta bulunarak Twitter’ın temsilci belirlemediği aktarılıyor.

    1 Nisan tarihli sosyal medya düzenlemesine göre temsilci belirlemeyen platformlara reklam yasağı uygulanacağı bildiriliyor. Eğer Twitter, 90 gün içinde yine temsilci belirlenmezse sosyal ağın internet bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Bu cezadan sonra da temsilci belirlenmezse bant genişliği yüzde 90 daraltılacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dota 1 geometri kanal önerisi radyatör kapağından su atması açıktan bilgisayar programcılığı okumak whatsapp"ta bir kişinin numarasını değiştirdiğini nasıl anlarım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D515DA-EJ838
    Asus D515DA-EJ838
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız