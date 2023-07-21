BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı: Twitter engellenebilir!

BTK, Twitter’a reklam verilmesini yasakladı
Twitter’a reklam verme neden yasaklandı?
Sizlere daha önce kapsamlı bir şekilde aktardığımız haberimizde 1 Nisan 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan yeni sosyal medya düzenlemesinden bahsetmiştik. BTK, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook vb. yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları hakkında düzenlemeye giderek çeşitli yükümlülükler getirmişti. Bu yükümlülükler kapsamında platformların Türkiye’de temsilci belirlemesi zorunlu hale getirilmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan kararda da buna atıfta bulunarak Twitter’ın temsilci belirlemediği aktarılıyor.
1 Nisan tarihli sosyal medya düzenlemesine göre temsilci belirlemeyen platformlara reklam yasağı uygulanacağı bildiriliyor. Eğer Twitter, 90 gün içinde yine temsilci belirlenmezse sosyal ağın internet bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Bu cezadan sonra da temsilci belirlenmezse bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)