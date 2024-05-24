BTK duyurdu: Twitter'ın (X) reklam yasağı kaldırıldı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformu X (Twitter), Türkiye’de şirket kurarak Türkiye’ye temsilci atadı. Bu gelişmenin ardından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Twitter’ın Türkiye’deki reklam yasağı kaldırıldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan karara göre X’in Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle

19.07.2023 tarihinde başlatılan reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi.

Twitter (X), Türkiye'ye temsilci atadı: Yasak kalkacak! 1 gün önce eklendi

Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu bulunuyor. Bu temsilcinin resmi kararları yerine getirme, içerik kaldırma hakkında rapor hazırlama gibi yükümlülükleri yerine getirmesi gerek. Twitter daha önce Türkiye’ye temsilci atamıştı ancak Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından şirket yeniden yapılanmaya gitti ve temsilci kaldırıldı.

X İstanbul isimli şirket kuruldu

X’in Türkiye’de temsilci belirlememesi nedeniyle Twitter’a önce para cezası, sonra da Türkiye’den reklam yasağı uygulanmıştı. X, bu hafta içinde 100 milyon TL sermayeli olarak “X İstanbul” isimli şirket kurdu ve Türkiye’ye temsilci atadı. BTK, Türkiye’de uygulanan reklam yasağını kaldırdı. Artık Türkiye’deki reklamverenler X’e reklam verebilecek.

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