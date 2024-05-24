BTK duyurdu: Twitter'ın (X) reklam yasağı kaldırıldı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan karara göre X’in Türkiye’de temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle
19.07.2023 tarihinde başlatılan reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verildi.
Türkiye’de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci atama zorunluluğu bulunuyor. Bu temsilcinin resmi kararları yerine getirme, içerik kaldırma hakkında rapor hazırlama gibi yükümlülükleri yerine getirmesi gerek. Twitter daha önce Türkiye’ye temsilci atamıştı ancak Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasının ardından şirket yeniden yapılanmaya gitti ve temsilci kaldırıldı.
X İstanbul isimli şirket kuruldu
X’in Türkiye’de temsilci belirlememesi nedeniyle Twitter’a önce para cezası, sonra da Türkiye’den reklam yasağı uygulanmıştı. X, bu hafta içinde 100 milyon TL sermayeli olarak “X İstanbul” isimli şirket kurdu ve Türkiye’ye temsilci atadı. BTK, Türkiye’de uygulanan reklam yasağını kaldırdı. Artık Türkiye’deki reklamverenler X’e reklam verebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.