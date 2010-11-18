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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter, iOS uygulamasında güncellemeye gitti; Push Notification desteği geldi

8 yıl
6,4b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Twitter, iOS uygulamasında güncellemeye gitti; Push Notification desteği geldi
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Tweetie uygulamasını satın aldıktan sonra uygulamanın alt yapısını kullanarak kendi resmi Twitter uygulamasını AppStore'dan kullanıcılara sunan son dönemin en popüler sosyal ağı Twitter, uygulamasında güncellemeye gitti.

Yayınlanan son güncelleme ile uygulama; iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ın Retina ekranına daha fazla destek verirken; Push Notifications desteğiyle kullanıcıların sosyal ağı anlık olarak takip etmesine imkan veriyor. Ayrıca, güncelleme, uygulamanın iPad kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler yapıyor.

Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan Twitter uygulamasının AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Twitter, iOS uygulamasında güncellemeye gitti; Push Notification desteği geldi
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iPhone

Twitter, iOS uygulamasında güncellemeye gitti; Push Notification desteği geldi
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iPad


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whtswrongstupid 8 yıl
Dun sabah cikmisti hic mention olmadigi icin pushu deneyemedim :D
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realbrutal 8 yıl
şu batarya olayı yüzünden push notificationı hiç kullanamıyorum
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speedman 8 yıl
güncelledim hayırlısıyla
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