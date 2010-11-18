Twitter, iOS uygulamasında güncellemeye gitti; Push Notification desteği geldi

Tweetie uygulamasını satın aldıktan sonra uygulamanın alt yapısını kullanarak kendi resmi Twitter uygulamasını AppStore'dan kullanıcılara sunan son dönemin en popüler sosyal ağı Twitter, uygulamasında güncellemeye gitti.

Yayınlanan son güncelleme ile uygulama; iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'ın Retina ekranına daha fazla destek verirken; Push Notifications desteğiyle kullanıcıların sosyal ağı anlık olarak takip etmesine imkan veriyor. Ayrıca, güncelleme, uygulamanın iPad kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler yapıyor.

Ücretsiz olarak kullanıcılara sunulan Twitter uygulamasının AppStore'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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